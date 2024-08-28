Air Products與大同智能簽署台灣太陽能電力採購協議

台北2024年8月28日 /美通社/ -- 全球領先的工業氣體公司Air Products (紐約證券交易所: APD)今天宣佈，Air Products 三福氣體股份有限公司已與台灣領先的企業集團大同股份有限公司的子公司大同智能簽署了為期10年的太陽能電力採購協議。這份戰略性可再生能源協議彰顯了Air Products長期致力於應對氣候變化，並支持台灣工業氣體產業脫碳和永續發展。

這份太陽能電力採購協議從2024年第四季度開始生效。根據協議，Air Products 三福氣體將獲取可靠的可再生能源提供其工業氣體生產所需的部分能源。在協議有效期內，這些太陽能電力將幫助Air Products 三福氣體減少相當於台灣8萬多戶家庭用電的碳排放量。

Air Products 三福氣體總裁楊中源表示：「我們很高興能與大同智能合作，在向綠色能源轉型的道路上邁出重要的一步。這項戰略協議將使我們能夠減少對環境的影響，並幫助各行各業的客戶實現永續發展目標。作為台灣領先的工業氣體企業，Air Products 三福氣體致力與政府、客戶及供應商密切合作，加快台灣產業去碳化進程，並支持『行政院』 為綠色科技所打造的創新產業生態系統藍圖。」

大同智能總經理黃允巍補充說：「隨著國際社會對碳減排意識的提高，對可再生能源的需求也在迅速增長。我們非常高興能與Air Products 三福氣體這樣的企業在太陽能電力方面的合作，並期待我們的合作能夠提高供電穩定性和能源利用率以實現碳中和的目標。」

Air Products子公司Air Products 三福氣體已經服務台灣市場70多年，並在重點科學產業園區建立了領先地位，擁有完整的氣體管線供應系統，為半導體和液晶顯示器客戶提供服務。Air Products三福氣體在台灣擁有60個以上的生產設施，服務於金屬製造、玻璃、電子、半導體、平板顯示器和石化等多種產業，也是台灣第一家獲得ISO9002、ISO14000和ISO17034認證的工業氣體公司。

關於Air Products

Air Products (紐約證券交易所代碼: APD)是一家世界領先的工業氣體公司，擁有超過80年的歷史，專注於服務能源、環境和新興市場。以永續發展為驅動力，公司聚焦工業氣體和氫能兩大支柱業務。Air Products的基礎業務服務煉油、化工、金屬、電子、加工製造和食品等眾多產業，為不同行業的客戶提供生產所必需的工業氣體、相關設備和應用技術。公司還開發、設計、建造、擁有和管理多個世界級清潔氫專案，支持重型運輸和工業市場邁向低碳和淨零碳排。Air Products也是全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供應商，在全球範圍內提供透平機械、膜分離系統和低溫容器。

公司在2023財年於50個國家和地區的營運銷售額為126億美元，目前市值約為600億美元。其來自不同背景的23000多名充滿活力、才華橫溢且恪盡職守的員工在Air Products更高目標的引領下，致力於創造創新的解決方案，助力改善環境，增强永續發展，並解決客戶、社區和世界所面臨的挑戰。欲瞭解更多信息，請訪問www.airproducts.com或在LinkedIn、X、Facebook 或 Instagram上關注我們。

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SOURCE Air Products