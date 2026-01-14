管線成果超預期，獲數千萬港幣里程碑付款！晶泰科技賦能AI+RNA新藥RTX-117獲中美臨床批件

深圳2026年1月14日 /美通社/ -- 今天，以 AI+機器人賦能新藥與新材料研發的創新平台型企業晶泰科技（2228.HK）宣佈，其孵化企業 ReviR 溪礫科技（下稱「ReviR」）的創新藥管線 RTX-117 近日成功實現中美「雙報雙批」（IND 獲批）的里程碑成果，結合多項合作的成功進展，晶泰科技將獲得由 ReviR 支付的總計數千萬港幣的里程碑付款。ReviR 將繼續完成 RTX-117 的後續臨床開發，晶泰科技有權參與該管線的銷售分成及後續授權收益分成。

CMT 由基因變異引起，具有進展性強、致殘性高的特點，既是一種罕見病，也是一類最常見的遺傳性周圍神經病，全球患者總數超過 260 萬。RTX-117 由晶泰科技基於其 AI+ 機器人藥物研發平台與 ReviR 合作開發，是國內首款針對 CMT 的 1 類創新藥管線，也是當前國內唯一一款從疾病相關的病理通路出發，從分子源頭干預疾病進程的 CMT 藥物，有望打破 CMT 長期缺乏有效治療藥物的僵局，撬動全球超 100 億美元的潛在治療市場。值得注意的是，RTX-117 除了適用於現有 CMT 患者群體，還具備極大的適應症拓展潛力，潛在覆蓋人群預估超過 5000 萬，是現有 CMT 患者數量的近 20 倍。

RTX-117 的作用機制在於精準靶向 CMT 致病的關鍵通路，通過抑制異常激活的整合應激反應（Integrated Stress Response, ISR），恢復 mRNA 的正常翻譯，從而發揮療效。據 ReviR 消息，臨床前數據顯示，RTX-117 展現出高藥效強度和高水平的靶點結合能力，對 ISR 抑制效果顯著，並能有效恢復模型動物的運動能力。

RTX-117 為晶泰科技與 ReviR 深度合作的一系列研發管線中首個里程碑成果，其臨床前數據及臨床獲批速度均超出雙方預期。即將開展的臨床研究將評估該突破性療法的安全性和有效性，為全球數百萬受 CMT 及相關疾病困擾的患者帶來潛在的治療希望。

關於ReviR Therapeutics (溪礫科技)

ReviR Therapeutics 是一家處於臨床階段的全球生物技術公司，致力於結合 AI 技術與 RNA 生物學，開發高特異性、有效且安全的疾病修飾療法。憑借自研平台 VoyageR 深厚的技術積澱，ReviR 已在神經系統疾病和自身免疫領域佈局多條創新藥管線。其主要候選小分子藥物 RTX-117 當前正推進針對腓骨肌萎縮症（CMT）的臨床試驗，並持續拓展新適應症。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

