保誠成為首間保險公司率先進駐全新AIRSIDE商廈 成保險業矚目新焦點

保誠保險有限公司
26 6月, 2024, 17:45 CST
香港2024年6月26日 /美通社/ -- 保誠保險積極提升理財顧問的服務質素，投放大量資源於培訓整個理財顧問團隊，並已於上週五正式為旗下的理財顧問綜合辦公室進行揭幕儀式，成為首間率先進駐全新AIRSIDE商廈之保險公司。
保誠保險首席業務總監蔡川艾表示：「此舉將成為保誠提升理財顧問培訓質素的重要里程碑。配合多元化的配套和支援，協助他們進一步提升專業能力，為客戶提供更優質的服務，以實踐保誠『保障每個人生， 誠就每個未來』的宗旨。」
以下為保誠理財顧問綜合辦公室的導賞影片，以供參考：按此連結
關於保誠保險
保誠自1964年起為香港市民提供服務。透過保誠保險有限公司及保誠財險有限公司，保誠在香港為超過一百三十萬名客戶提供多元化的理財策劃服務及產品，包括人壽保險、投資相連保險、退休方案、健康及醫療保障、一般保險及僱員福利。 2023年，保誠保險於澳門設立分行，為當地市民提供健康保障及金融解決方案，令保誠的業務遍佈整個大灣區。如欲獲得更多資訊，請瀏覽保誠保險有限公司網址：www.prudential.com.hk。
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