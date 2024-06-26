保誠成為首間保險公司率先進駐全新AIRSIDE商廈 成保險業矚目新焦點

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 保誠保險積極提升理財顧問的服務質素，投放大量資源於培訓整個理財顧問團隊，並已於上週五正式為旗下的理財顧問綜合辦公室進行揭幕儀式，成為首間率先進駐全新AIRSIDE商廈之保險公司。

保誠保險首席業務總監蔡川艾表示：「此舉將成為保誠提升理財顧問培訓質素的重要里程碑。配合多元化的配套和支援，協助他們進一步提升專業能力，為客戶提供更優質的服務，以實踐保誠『保障每個人生， 誠就每個未來』的宗旨。」