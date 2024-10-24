AIS提升核心網絡彈性和效率，以實現零服務中斷

阿聯酋迪拜2024年10月24日 /美通社/ -- 2024年9月11日，由Informa Tech主辦的第九屆5G核心網峰會在迪拜舉行。該峰會匯聚了全球行業領袖和技術專家，共同探討5G SA、語音、電信雲、自主網絡和5.5G核心網等前沿話題。泰國AIS核心網絡規劃和運營主管Noppadon Poungsri發表了題為「構建高彈性、高效率核心網絡」的主題演講，並在接受Informa媒體採訪時，分享了AIS提高核心網絡可靠性和效率的策略。

作為泰國最大的移動通信運營商，AIS構建了最佳5G網絡，並提供廣泛的服務，包括移動、固定網絡家庭寬帶、企業網絡和數字服務。憑借覆蓋95%以上人口的卓越5G網絡，5G用戶人數增至1060萬。