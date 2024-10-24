AIS提升核心網絡彈性和效率，以實現零服務中斷

新聞提供者AIS
24 10月, 2024, 21:01 CST
阿聯酋迪拜2024年10月24日 /美通社/ -- 2024年9月11日，由Informa Tech主辦的第九屆5G核心網峰會在迪拜舉行。該峰會匯聚了全球行業領袖和技術專家，共同探討5G SA、語音、電信雲、自主網絡和5.5G核心網等前沿話題。泰國AIS核心網絡規劃和運營主管Noppadon Poungsri發表了題為「構建高彈性、高效率核心網絡」的主題演講，並在接受Informa媒體採訪時，分享了AIS提高核心網絡可靠性和效率的策略。
作為泰國最大的移動通信運營商，AIS構建了最佳5G網絡，並提供廣泛的服務，包括移動、固定網絡家庭寬帶、企業網絡和數字服務。憑借覆蓋95%以上人口的卓越5G網絡，5G用戶人數增至1060萬。
Noppadon強調，雲原生技術的發展增加了核心網絡的複雜性，使其更容易出現可靠性和效率問題。為應對這些挑戰，AIS繼續投資於網絡彈性，並提出了網絡彈性策略，以實現三年內零服務中斷的戰略目標。目前，AIS的網絡彈性策略主要圍繞三個關鍵領域：風險防範、網絡可視化和服務恢復。
- 在風險防範方面，AIS推出了MDAF信令風暴防範解決方案。該解決方案可對網絡狀態進行例行自動模擬，提前發現潛在風險。通過從被動運維方案轉變為主動預防策略，AIS可以提前發現潛在問題，確保業務連續性。
- 為提高網絡可見性，AIS引入了基於MDAF的雲網絡可視化解決方案。這一創新解決方案可實現複雜雲核心網絡的五層拓撲可視化和分析，使AIS能夠快速發現網絡故障。
- 為了實現在30分鐘內恢復服務的目標，AIS實施了旁路和本地化等解決方案，以確保在傳輸網絡中斷期間，70%的用戶能保持連接。這種方法使用戶能夠繼續使用基本數據服務和VoLTE語音服務。
此外，Noppadon還強調了網絡效率的重要性。AIS制定了自主網絡戰略，以提高網絡智能化和自動化水平。這一舉措旨在促進AIS從傳統通信服務提供商轉型為認知技術公司。
未來，AIS將繼續專注於提升其核心網絡的可靠性和效率，同時積極整合人工智能等行業領先技術。例如，AIS計劃開發跨域數字孿生網絡，並實施電信基礎模型來改造其運維流程，目標是逐步實現零服務中斷，並向四級自主網絡邁進。
SOURCE AIS
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