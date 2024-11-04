AISL哈羅獎學金報名開啟：面向全球優秀學子開放，提供在AISL哈羅旗下學校學習A Level課程的絕佳機會

自2022年創立以來，亞洲國際哈羅獎學金有限公司（「獎學金基金」）一直是亞洲國際學校有限公司（AISL）的企業社會責任舉措之一，旨在透過培養人才為社區帶來積極影響。通過吸納全球有學術天賦、同時能體現「勇氣、謙和、互助、榮譽」四大哈羅核心價值觀的學生，哈羅大家庭亦得以擴大並且更多元化。

獎學金得主將獲全額獎學金，涵蓋學費、寄宿費和考試費，入讀 AISL 哈羅學校旗下校區，在AISL集團「育以至善，卓以領航」的理念下成長。獎學金計畫自2021年啟航以來，已有25名獲獎學子從1,700多名申請者中脫穎而出，集團亦將繼續培育未來的棟樑。

見證獎學金得主收穫卓越成就

迄今，已有11位獎學金得主從AISL哈羅學校畢業，他們在A Level考試中共取得40個A*和A的佳績，獲得世界頂級大學的錄取通知，其中包括劍橋大學、帝國理工學院、哈佛大學、斯坦福大學、賓夕法尼亞大學、香港大學等。

「我非常感激有幸成為AISL哈羅獎學金得主。在哈羅學校就讀期間，優秀的老師們與大學升學顧問給了我無價的支持，為我的大學教育奠定了基礎。」

——Kyan C.，香港哈羅國際學校，獲劍橋大學錄取

「AISL 哈羅獎學金不斷激勵我走出舒適區，勇敢面對挑戰，並保持嚴謹的學術態度。」

—— Kaijun C., 上海哈羅國際學校，獲帝國理工大學錄取

「參與哈羅的課外拓展活動並擔任領導角色，不僅讓我提升了公眾演講能力，更培養了多種可遷移的軟技能。」

——Yoon Y.，曼谷哈羅國際學校，獲斯坦福大學錄取

「獎學金得主們卓越的成就，清晰地證明了AISL哈羅獎學金計畫通過優質教育，賦能傑出學生實現學術抱負。他們的經歷展現了對學習和生活的熱愛，激勵同儕，樹立了全人發展、領航未來的榜樣。」獎學金基金主席邱達強先生分享道。

勿失良機：入讀AISL哈羅學校

今年，參與獎學金計畫的AISL哈羅旗下校區包括：日本安比、曼谷、北京、重慶、海口、橫琴、香港、上海、深圳前海及南寧校區。

獎學金基金歡迎具有熱誠、致力尋求進步並願意接受挑戰的學子申請。邱達強先生表示：「儘管優秀的學術表現是申請的關鍵要求，我們同時也十分看重申請者是否具備領航力潛能、積極參與課外拓展活動以及心懷服務精神。我們也期待申請者能以自己獨特的方式，充分展現四大哈羅核心價值。」

馬上申請

提交申請 2024年10月11日至12月6日 審核合格者獲邀參加A Level評審測試 2025年1月6日至31日 評審測試合格者獲邀參加線上面試 2025年2月3日至28日 公佈結果 2025年3月31日

更多詳情和線上報名表請參閱https://www.aislharrow.com/cn/apply-for-aisl-harrow-scholarships-2025-27-cn/?utm_campaign=Y25%2F27%20AISL%20Harrow%20Scholarships%20Programme&utm_source=Press%20Release。歡迎有興趣的申請人關注AISL哈羅社交媒體管道，以獲取最新動態。

關於亞洲國際學校有限公司（AISL）

AISL集團創辦逾25年，是亞洲領先的教育服務機構。AISL哈羅學校有四大教育品牌：哈羅國際學校、哈羅禮德學校、哈羅港人子弟學校和哈羅小獅幼稚園，皆與擁有450年輝煌歷史的英國哈羅公學一脈相承，並秉持哈羅傳承百年的四大價值理念：勇氣、榮譽、謙和、互助。我們致力為每位學生提供一流水準的優質教育，為其未來之路築就穩固基石，成就「育以至善，卓以領航」之宏願。

哈羅國際學校有限公司（HISL）是一所慈善機構的貿易子公司，擁有哈羅公學及其商標擁有權。HISL有權分許可授權哈羅國際學校、哈羅港人子弟學校、哈羅禮德學校和哈羅小獅幼稚園使用哈羅學校名稱及其標識。

關於亞洲國際哈羅獎學金有限公司（「獎學金基金」）

亞洲國際哈羅獎學金有限公司（「獎學金基金」）創立於2022年，以推動教育進步為初心，向有志於入讀AISL哈羅學校的優秀學子提供獎學金機會。從2023年起，參與AISL哈羅獎學金計畫的學校已拓展至中國各地的多所哈羅國際學校和哈羅禮德學校，覆蓋北京、重慶、香港、橫琴、海口、南寧、上海、深圳等地。同時，AISL在日本安比、泰國曼谷的分校亦參與其中。

秉持「育以至善，卓以領航」的願景，獎學金計畫展現AISL集團踐行企業社會責任的決心，讓學術優異、來自不同背景的傑出學子有機會入讀AISL哈羅學校。通過促進教育發展，賦能人才和培養未來領航者，獎學金基金將不懈地為社會帶來積極貢獻。

SOURCE AISL Harrow Scholarships Foundation