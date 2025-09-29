AKEEYO推出新品AKY-NV-X2、AKY-710 Lite與AKY-730 Pro亮相2025香港環球資源消費電子展

AKY-NV-X2

配備 11 吋 IPS 1920P 觸控螢幕，採用 Sony Starvis 1/1.8 吋感光元件 及 F1.0 超大光圈，帶來卓越畫質與超清晰夜視。功能包括 2.4G & 5G Wi-Fi、藍牙 5.0、語音控制、緊急警報，以及內建 GPS 追蹤，為騎行提供全面支援。

AKY-710 Lite

輕巧車載運動相機，支援 2K@30fps 錄影 與 F2.0 大光圈鏡頭；具 IP66 防水、內置 1800mAh 電池；支援 OTA 韌體更新 及 2.4G Wi-Fi，於嚴峻騎行環境亦能穩定表現。

AKY-730 Pro

配備 1.14 吋 IPS 顯示屏 與 IP66 防水等級，支援 4K 30fps／2K 60fps 錄影；內建 GPS、3500mAh 電池，並具 EIS（電子影像防震），畫面更穩定清晰。

展會詳情

展位號碼： 7N06

日期： 2025 年 10 月 11–14 日

地點： 香港亞洲國際博覽館

更多產品同步展出

除全新型號外，AKEEYO 亦將展示更廣泛的創新產品。EYES AI Driving Assistant 智能駕駛系統配備仿生雙鏡頭、Sony Starvis 2 感光元件及 FusionAI ADAS+BSD，展現品牌在高階駕駛輔助上的前沿實力。小巧的 AKY-P1 行車紀錄儀整合 120° 超廣角鏡頭、1080P 錄影，並具備 G-sensor 碰撞偵測鎖檔與循環錄影等核心功能，是日常使用的可靠之選。

面向騎士，AKEEYO 亦將重點展示 710S 與 710Pro 運動攝影機。兩者皆支援 4K 錄影、IP66 防水，續航最長可達 6 小時，即使在嚴苛戶外環境亦能穩定表現。710Pro 另配 電子影像防震（EIS），在騎行場景中可錄得更順暢、高質素的影像。

媒體聯絡

Email: [email protected]

如欲洽談經銷或分銷合作，請填妥此表格與我們聯絡。

關於 AKEEYO

AKEEYO 致力研發尖端行車記錄儀與智能騎行方案，為全球汽車駕駛者、電單車騎士及單車人士提升安全、便利與樂趣。秉持對創新與用戶體驗的堅持，AKEEYO 持續擴展產品組合，以回應消費者不斷演變的需求。

如需更多資訊，請瀏覽 AKEEYO.com。

