阿爾戈蘭德（Algorand）推出加密貨幣界最具包容性的質押獎勳計劃

避免懲罰性削減和代幣鎖定，並以實時獎勵支付，為節點營運者維持Web3最低成本

新加坡2025年1月24日 /美通社/ -- 質押獎勳現已登陸阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈。阿爾戈蘭德基金會（The Algorand Foundation）今日宣佈，在本週的共識機制升級後，「區塊獎勵」現已實時發放給成功向Layer-1區塊鏈提議區塊的驗證者。獎勵將從每個區塊10 ALGO開始，並且每累積100萬個區塊遞減1%。驗證者還將獲得其成功提議區塊交易手續費的50%。有關此次升級及「阿爾戈蘭德4.0」（Algorand 4.0）的詳情，請參閱此處。

阿爾戈蘭德（Algorand）的質押獎勳計劃在業界中獨樹一幟。獎勳會實時發放，與索拉納（Solana）、以太坊（Ethereum）及其他區塊鏈的質押獎勳設置不同，參與者不會面臨削減風險，亦無需承受限制性的代幣鎖定。節點營運者隨時可完全存取其資金。此外，與以太坊（Ethereum，簡稱「ETH」）和索拉納（Solana，簡稱「SOL」）等其他流行貨幣相比，阿爾戈蘭德（Algorand）的質押獎勳並非通脹性質，亦不會影響ALGO的總供應量。

「儘管在阿爾戈蘭德（Algorand）上進行質押獎勳具有高度包容性，但同時亦非常安全，」阿爾戈蘭德基金會（The Algorand Foundation）技術總監John Woods說道。「阿爾戈蘭德（Algorand）採用先進的加密技術，使得無需將用戶資金置於處罰或損失的風險中——他們的ALGO不需要委託給其他方或鎖倉，即可用於保障網絡安全。」

「每當我們與區塊鏈互動——無論是透過dApp還是企業平台——這些行為的實現都得益於運行該區塊鏈的網絡，」阿爾戈蘭德基金會（The Algorand Foundation）行政總裁Staci Warden說道。「阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈上的節點保障企業供應鏈、線上憑證和數碼身份的安全。它們使得全球援助款項的發送、現實世界資產的代幣化與交換成為可能，且這一切都在去中心化系統中進行。阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈不會失敗。阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈永不分叉。現在，阿爾戈蘭德（Algorand）還將提供具包容性、強大且具未來保障的質押服務。

人們可以透過多種方式參與保障網絡安全並賺取質押獎勳。對於DeFi用戶，Folks Finance、Tinyman、Messina和CompX提供了流動質押服務；Pact上有一個共識質押池，另外在Réti上也有其他質押池可供選擇；Valar提供了委託質押服務。ALGO的質押服務將於今年稍後在其他中心化交易所提供。用戶亦可以運行自己的阿爾戈蘭德（Algorand）節點。

質押獎勳的推出標誌著對可持續的阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈來說是一個輝煌年份的結束，包括：

阿爾戈蘭德基金會（The Algorand Foundation）簡介

阿爾戈蘭德（Algorand）的使命是推動一個資訊完整、創新想法可擴展的世界。阿爾戈蘭德基金會（The Algorand Foundation）透過提供一流的開發者環境、支持關鍵基礎設施和製定技術標準、為建設者和企業家提供全面支持以及提供去中心化治理框架來支持 Algorand 快速增長的生態系統。

自2019年推出以來，阿爾戈蘭德（Algorand，簡稱ALGO）區塊鏈已發展成為一個充滿活力的生態系統，吸引了開發者、企業家和企業夥伴，讓他們從機構級的確定性和韌性中受益。其低費用、即時最終性以及最小的碳足跡吸引了數百萬零售用戶，並且各種開發者都能夠使用常見的編程語言，如Python。構建者們在阿爾戈蘭德（Algorand）上創建了多種協議和公司，解決了全球規模的重要問題：在戰爭和災區進行即時支付、為被剝奪權利者提供自我主權身份、為全球貿易提供供應鏈可追溯性、無許可協議促進金融包容性，以及通過代幣化創建全新市場等等。欲了解更多資訊並開始您的阿爾戈蘭德（Algorand）之旅，請瀏覽algorand.co。

阿爾戈蘭德（Algorand，簡稱ALGO）簡介

阿爾戈蘭德（Algorand；ALGO、ALGO-USD）是一種於2019年推出的加密貨幣，作為Algorand區塊鏈的一部分。阿爾戈蘭德（Algorand）區塊鏈是一個具能源效率、量子安全、單層結構的區塊鏈，具有即時最終性、一貫的高吞吐量和低費用。目前，阿爾戈蘭（Algorand；ALGO）在超過400個活躍市場上交易，交易對包括ALGO、ALGO-USD、ALGO兌美元、ALGO-EUR 和 ALGO兌歐元等貨幣對。其供應量有限，具通脹性，總量為100億ALGO，預計將在2030年之前完全流通。詳情請瀏覽algorand.co。

SOURCE Algorand Foundation