華為與Alinma銀行在GITEX GLOBAL 2024期間達成戰略合作

華為數字金融軍團CEO曹沖強調雙方深厚的合作關係。他指出：「Alinma銀行是中東地區的領先銀行，擁有宏偉的願景。華為期待通過先進的技術、解決方案和全球實踐，進一步擴大與Alinma銀行的合作，助力其成功實現數字化轉型。」

華為沙特代表處CEO劉巖表示：「華為沙特代表處將憑借卓越的團隊能力，為Alinma銀行提供全力支持。我們期待深入瞭解Alinma銀行的需求，為他們提供最合適的解決方案和服務，加快其數字化轉型。」

Alinma銀行首席信息官Yasser Aloufi稱：「華為是我們的戰略合作夥伴。自幾年前在IT基礎設施領域與華為開展合作以來，我們對他們的表現一直非常滿意。期待與華為深化合作，從基礎設施擴展到雲解決方案，並進一步發展為數字化轉型合作夥伴。」

憑借領先的創新技術和豐富的專業知識，華為與金融機構和生態夥伴開放合作，幫助客戶取得成功，並始終尋求通過新的方式為客戶創造價值。截至2024年9月底，華為已為80多個國家和地區的3700多家金融客戶提供服務，包括全球百強銀行中的53 家。華為還與全球80多家大型銀行、保險和證券機構建立了戰略合作，成為他們數字化轉型中可信賴的合作夥伴。

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SOURCE 華為