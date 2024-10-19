華為與Alinma銀行在GITEX GLOBAL 2024期間達成戰略合作

新聞提供者華為
19 10月, 2024, 21:23 CST
阿聯酋迪拜2024年10月19日 /美通社/ -- GITEX GLOBAL 2024期間，華為與Alinma銀行簽署戰略合作協議，以加速金融行業的數字化轉型。
Alinma銀行是沙特阿拉伯一家充滿活力、富於創新且符合伊斯蘭教法的銀行和金融服務中心，已與華為保持了多年的合作關係。這項新協議標誌著雙方的合作向前邁出了一大步。
華為數字金融軍團CEO曹沖強調雙方深厚的合作關係。他指出：「Alinma銀行是中東地區的領先銀行，擁有宏偉的願景。華為期待通過先進的技術、解決方案和全球實踐，進一步擴大與Alinma銀行的合作，助力其成功實現數字化轉型。」
華為沙特代表處CEO劉巖表示：「華為沙特代表處將憑借卓越的團隊能力，為Alinma銀行提供全力支持。我們期待深入瞭解Alinma銀行的需求，為他們提供最合適的解決方案和服務，加快其數字化轉型。」
Alinma銀行首席信息官Yasser Aloufi稱：「華為是我們的戰略合作夥伴。自幾年前在IT基礎設施領域與華為開展合作以來，我們對他們的表現一直非常滿意。期待與華為深化合作，從基礎設施擴展到雲解決方案，並進一步發展為數字化轉型合作夥伴。」
憑借領先的創新技術和豐富的專業知識，華為與金融機構和生態夥伴開放合作，幫助客戶取得成功，並始終尋求通過新的方式為客戶創造價值。截至2024年9月底，華為已為80多個國家和地區的3700多家金融客戶提供服務，包括全球百強銀行中的53 家。華為還與全球80多家大型銀行、保險和證券機構建立了戰略合作，成為他們數字化轉型中可信賴的合作夥伴。
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SOURCE 華為
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