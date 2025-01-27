冠忠環島中港通攜手AlipayHK推出全新跨境交通服務

港人輕鬆北上買車飛新體驗

香港2025年1月27日 /美通社/ -- 冠忠環島中港通與AlipayHK 欣然宣布聯手推出全新的跨境交通服務，方便港人在農曆新年期間北上，到深圳大仟裏購物中心（寶安店）掃貨，或珠海最新熱點橫琴創新方等等，一系列港人熱門北上優閒玩樂地點，環島中港通亦一應俱全，提供巴士直達目的地，不用轉車，方便舒適，全年無休。現在還有新用戶優惠，誠意邀請用戶年假期間體驗沉浸式點對點無休北上消費娛樂。

這項全新的功能使用戶可在AlipayHK應用程式內的交通頻道點擊「直通巴士」一欄或於頂部搜索欄搜尋「直通巴士」直接預購環島中港遊車票，並在App內查閱已購的二維碼車票，輕鬆掃碼乘車，享受便捷的北上出行體驗。