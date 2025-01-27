冠忠環島中港通攜手AlipayHK推出全新跨境交通服務
新聞提供者冠忠巴士集團有限公司
27 1月, 2025, 17:23 CST
港人輕鬆北上買車飛新體驗
香港2025年1月27日 /美通社/ -- 冠忠環島中港通與AlipayHK 欣然宣布聯手推出全新的跨境交通服務，方便港人在農曆新年期間北上，到深圳大仟裏購物中心（寶安店）掃貨，或珠海最新熱點橫琴創新方等等，一系列港人熱門北上優閒玩樂地點，環島中港通亦一應俱全，提供巴士直達目的地，不用轉車，方便舒適，全年無休。現在還有新用戶優惠，誠意邀請用戶年假期間體驗沉浸式點對點無休北上消費娛樂。
這項全新的功能使用戶可在AlipayHK應用程式內的交通頻道點擊「直通巴士」一欄或於頂部搜索欄搜尋「直通巴士」直接預購環島中港遊車票，並在App內查閱已購的二維碼車票，輕鬆掃碼乘車，享受便捷的北上出行體驗。
為慶祝這一全新服務的推出，AlipayHK的新用戶可以領取兩張5元跨境巴士禮券，滿港幣20元或以上即可使用；現有用戶則可領取兩張3元跨境巴士禮券，滿港幣7元或以上即可使用。此外，使用A. Point卡支付還可獲得額外20倍積分，可用於當作現金消費。
冠忠巴士集團首席營運官黃焯添表示：「我們很高興能夠達成這項新的合作，希望這項新措施能夠鼓勵更多香港居民在新年假期期間回內地探親或北上消費，並希望這將為跨境經濟帶來新的動力。我們相信，這次合作不僅能夠提升乘客的出行體驗，還能促進兩地之間的文化交流和經濟合作。我們期待未來能夠推出更多便民措施，為市民提供更優質的服務，並進一步推動跨境交通的發展。」
AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「港人北上消費已成為最近的趨勢，我們一直致力於為香港人提供更優質的服務。這次推出的跨境交通服務旨在進一步完善港人北上一站式出行體驗，讓市民在行前輕鬆選購車票，抵達後無憂享受購物、餐飲及當地交通等多重優惠。」
SOURCE 冠忠巴士集團有限公司
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