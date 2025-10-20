秋冬出走必搶！AlipayHK 限時聯乘HK Express 推出新一輪優惠

高清圖片請按 此

香港 2025年10月20日 /美通社/ -- 想趁紅葉季到日韓或內地賞楓？抑或正計劃飛往東南亞避開寒冷冬天？AlipayHK再度聯乘HK Express（香港快運）推出新一輪限時優惠， 由2025年10月20日早上10時正至10月23日晚上11時59分期間，用戶透過 AlipayHK 手機應用程式的指定頁面，領取香港快運專屬優惠碼和限量禮券，再經香港快運官網或手機應用程式預訂從香港出發的精選航點來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入相關優惠碼並選擇以AlipayHK付款，即可享限時優惠。如疊加使用AlipayHK限量禮券，更可享折上折驚喜，讓您慳得更多，玩得更盡興！

精選航點優惠一覽：



國家或地區 航點 78 折 激賞熱點 中國內地 北京（大興）（PKX）、寧波（NGB）、貴陽（KWE） 日本 東京（羽田）（HND） 馬來西亞 亞庇（沙巴）（BKI）、吉隆坡（梳邦）（SZB）、檳城（PEN） 韓國 釜山（PUS）、大邱（TAE） 8 折 智選旅程 日本 小松（KMQ）、大阪（關西）（KIX）、東京（成田）（NRT） 台灣地區 高雄（KHH）、花蓮（HUN）、台北（TPE） 泰國 曼谷（蘇凡納布米）（BKK） 越南 峴港（DAD）、河內（HAN）、芽莊（CXR）、富國島（PQC）

# 優惠數量有限，受 AlipayHK 細則及條款約束。優惠適用於使用優惠碼，並以 AlipayHK 付款。

是次聯乘優惠涵蓋多達20個熱門航點，若您鍾情於華夏風光，不妨考慮北京（大興）、寧波或貴陽航點，感受內地壯麗山河；喜歡購物或品嚐南洋風味的旅客，78折優惠的東京（羽田）、釜山、大邱、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）及檳城航點，絕對是您的不二之選。

若想探索日本不同面貌，預訂大阪（關西）、東京（成田）等熱門航點，甚或是相對小眾的小松，均可享8折優惠，讓您重新發現關西、關東與北陸的獨特魅力；高雄、花蓮與台北則帶您感受寶島台灣的多元風情。至於曼谷（蘇凡納布米）、峴港、河內、芽莊與富國島，機票同樣低至8折，最適合喜愛陽光與海灘的您。

優惠機票的旅遊日期由2025年10月30日至2026年1月31日（小松航點的旅遊日期至2026年1月7日），記得把握機會，用 AlipayHK 預訂心儀航點的至抵機票，展開秋冬難忘之旅！

作為用戶的本地生活支付夥伴兼外遊最強旅伴，AlipayHK已接通全球數百萬商戶，讓您「一App通行」，無論是北上內地，抑或暢遊日韓與星馬泰，均可盡享跨境消費的便捷與優惠，付款方法更加與香港一樣，結賬時只需打開付款碼，點選「海外via Alipay+」或掃描商戶收款碼，即可直接以港幣結算，享受零手續費與較優匯率，比使用一般信用卡更划算。用戶只需完成一次身份認證，即可使用餘額進行跨境消費；亦可綁定香港銀行戶口或信用卡付款，螞蟻銀行用戶更可選用分期付款，靈活安排旅途開支。

AlipayHK更為您準備多重旅遊著數：於10月份內，在日本、韓國或泰國以AlipayHK完成首兩筆消費，即可賺取100倍 A. Point 積分（相當於10%回贈）；網上旅遊或跨境消費累積滿2萬元，更可賺取10萬A. Point！此外，AlipayHK平台內「旅遊」頁面提供各式海外商戶折扣券，涵蓋日本的BicCamera、三井購物公園、大國藥妝，以及韓國的OLIVE YOUNG、Starbucks、ABC-MART、新世界百貨、首爾汝矣島現代百貨、樂天免稅店、emart24超市、GS25與CU便利店等人氣商戶，配合日本隨機立減報名券，用戶更可享10筆隨機立減優惠，每筆消費最高可節省18,888日圓！立即開啟 AlipayHK 手機應用程式，進入「旅遊」頁面領取最新優惠，精明消費，玩盡旅程！

領取優惠頁面：

https://alipayhk.co/3KKJCDK

SOURCE AlipayHK