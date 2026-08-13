AlipayHK本地、內地及東南亞call車年内訂單量近1800萬 按年激130% | 即日起日歐美龍頭網約車全面接通 覆蓋全球46國

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AlipayHK

13 8月, 2026, 13:09 CST

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香港2026年8月13日 /美通社/ -- 暑期消費及旅遊旺季將至，港人本地及外遊call車需求迎來爆發式增長。AlipayHK公布數據，顯示其call 車服務訂單近年錄得顯著增長。過去一年，用戶透過 AlipayHK 於本地、內地及東南亞叫車及繳付的士、網約車車資的累計訂單量近 1,800 萬，按年大增逾 130%。憑藉一 App 整合本地、內地及海外多個網約車平台的優勢，AlipayHK 已成爲深受港人歡迎的本地及外遊出行選擇。

AlipayHK過去兩年透過螞蟻國際跨境支付網關Alipay+，先後接入東南亞及內地龍頭網約車平台，讓身處東南亞，澳門及內地的用戶，均可直接於AlipayHK首頁下方進入「交通」頁面，使用上述平台call車。除可免卻額外下載及安裝多個應用程式的繁瑣，更可同時享受AlipayHK及網約車平台提供的優惠及A.  Point回贈。目前AlipayHK的用戶在東南亞地區，每人每趟旅程平均使用服務6次。

為進一步服務好港人全球出行的實際需求，AlipayHK本月起於首頁下方的「交通」頁面，新增日本、歐洲、北美的龍頭網約車平台。數以百萬計外遊的用戶，可於日本、法國、芬蘭、加拿大、美國等46個國家，於AlipayHK直接預約網約車，並以港幣支付車資，免除額外安裝相關應用程式及註冊新賬號的繁瑣。

除全球擴張海外交通版圖外，AlipayHK 的數字化出行服務近日延伸至本地的機場快綫，讓用戶的外遊行程由出發一刻起變得更為流暢。即日起，用戶可直接使用AlipayHK的「易乘碼」（EasyGo）乘搭機場快綫往返市區及機場或博覽館站，相關車資更可計入政府公共交通費用補貼計劃， AlipayHK更特別推出多項專屬乘車禮遇，包括HKD88優惠券包及10倍A. Point獎賞。詳情可於AlipayHK主頁下方按「交通」查閱。

AlipayHK副行政總裁梁溢堅表示：「交通出行是日常生活不可或缺一環，AlipayHK Call 車服務覆蓋網絡全面升級，覆蓋範圍從本地延伸至內地、亞洲以至全球數百個熱門旅遊城市，是提升AlipayHK交通服務的重要里程碑。我們希望繼續透過與各地龍頭營運商合作，使用戶外遊時更安心、方便及快捷，進一步豐富AlipayHK作為『Super App』的服務。」

關於AlipayHK

AlipayHK超級應用程式為用戶提供多元生活服務，包括電子錢包（儲值支付工具牌照編號：SVF0004）及數碼生活平台服務。

現時，全港已有逾150,000間線上線下商戶接受AlipayHK支付，包括大型連鎖店、中小型商舖、便利店、超市、街市及食肆等；亦支援在中國內地、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地使用。除付款外，AlipayHK超級應用程式更與合作夥伴提供涵蓋公共交通、休閒娛樂、理財、生活繳費、積分計劃及第三方金融產品付款等多項服務。

相關交通出行預約服務由第三方服務供應商提供。實際服務範圍、車輛供應、收費、優惠及使用條款，均以相關第三方服務供應商公布及適用的當地法律法規為準。

傳媒查詢

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