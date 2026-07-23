美國運通與ALL Accor展開全新全球合作夥伴關係

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示：「環顧亞洲，旅遊仍是許多美國運通卡會員生活當中的重要一環，他們亦追求更個人化、更豐富及更無縫銜接的旅遊體驗。透過與雅高攜手合作，我們匯聚兩個備受信賴的全球品牌優勢，結合尊尚會員禮遇與更靈活的積分兌換選擇，為香港及其他地區的卡會員締造貫穿規劃、預訂至入住整個旅程的旅遊體驗。」

雅高集團大中華區首席執行官朱福明表示：「雅高一直致力透過多元品牌組合及全球酒店網絡，為旅客打造更豐富、更個人化的旅遊體驗。是次與美國運通合作，將充分發揮雙方優勢，為香港美國運通卡會員帶來更多元、更靈活的旅遊選擇。無論是商務出行、休閒度假，還是探索世界各地，會員都能輕鬆享受全球雅高旗下品牌帶來的住宿、餐飲及生活方式體驗。」

是次合作結合 ALL Accor 會籍級別配對及全新的 Membership Rewards® 積分轉換選項，進一步提升美國運通會員禮遇的價值及靈活性。

Membership Rewards® 積分轉換

是次合作為合資格美國運通卡會員提供全新的 Membership Rewards® 積分轉換選項，可將積分轉換至ALL Accor會員計劃，享受更靈活的積分兌換體驗。合資格的香港美國運通卡會員可按每25 Membership Rewards® 積分兌換1 ALL Accor獎勵積分的兌換率進行積分轉換。每次轉換至ALL Accor獎勵積分之最低所需積分為25,000美國運通積分，並須於同一次轉換中以12,500美國運通積分遞增。

轉換所得之積分可根據ALL Accor會員計劃條款及細則，用於兌換全球逾 45 個酒店品牌的住宿，以及餐飲、體驗及超過110個合作夥伴提供的獎賞。

合資格卡會員專享會籍級別配對禮遇

合資格美國運通卡會員可透過會籍級別配對獲享相應的ALL Accor會員級別，於全球參與計劃的Accor酒店住宿時，解鎖更多會員禮遇及專屬體驗。

合資格的美國運通白金卡會員將可獲ALL Accor Gold會籍，禮遇包括免費Wi-Fi、迎賓禮遇、延遲退房、免費客房升級（視乎供應情況而定），以及額外ALL Accor獎勵積分。會籍級別匹配禮遇在香港的推出日期將於稍後公布。

關於美國運通

美國運通（NYSE: AXP）是一個利用科技引領的全球性支付及高端品味生活品牌。我們的團隊遍佈全球，竭力透過卓越的產品、服務和體驗提昇生活品質及促使業務成功，為客戶提供所需支援。

美國運通於1850年創立，總部設於美國紐約。品牌以信任、安全及服務為基石，多年來創新不斷，並為客戶創建會員價值。憑藉涵蓋全球過億商戶點的龐大網絡，我們時刻致力為廣大消費者、中小企及大型公司提供世界頂尖的客戶體驗。

如需查詢更多資料，請瀏覽americanexpress.com/hk、americanexpress.com/en-us/newsroom/ 及 ir.americanexpress.com。

關於 ALL Accor雅高心悅界

ALL Accor雅高心悅界是雅高集團的酒店預訂平台及賓客忠誠計劃，詮釋雅高在酒店住宿及生活方式中的品牌承諾，力求讓體驗超越單純的酒店入住。透過 ALL.com 網站及手機應用程式，客戶可在 110 個國家、超過 45 個雅高品牌中，盡享無可比擬的住宿選擇，且始終享有最優價格。ALL Accor會員計劃為會員提供廣泛的獎勵、服務與體驗，並連結超過 100 家知名合作夥伴。ALL Accor每日陪伴會員追逐熱愛——每年在全球舉辦超過 7,000 場活動，涵蓋本地探索體驗、美食節、大型體育賽事及萬眾期待的演唱會。ALL Accor，是備受全球旅客青睞的忠誠計劃。

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