鏈接産業創新，共探全球新機----阿爾法梯Alpha Ladder亮相LEAP East 2026

香港2026年7月23日 /美通社/ -- 7月8日至10日，LEAP East 2026科技盛會在香港成功舉辦，新加坡金融科技集團阿爾法梯（Alpha Ladder）重磅亮相現場。本次參展既是集團首度登上國際科創展會舞臺，亦是品牌面向中國市場的首次正式公開亮相。展會現場，阿爾法梯舉辦科創出海主題分享會幷發布自研AI産品，彙聚多領域行業嘉賓開展深度對話，共探企業科技創新産業全球化發展的新路徑與新機遇。

布局香港，深化"一站式"出海金融服務版圖

根植新加坡國際金融沃土，阿爾法梯深度聚焦企業全球化發展，打造覆蓋企業融資、跨境支付、資産管理、合規風控等一站式出海金融服務體系。集團持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的證券、期貨、基金管理、基金銷售、托管、RWA資産交易所、大型支付機構等全品類核心金融牌照，幷持續拓展全球重點市場的合規持牌網絡，以完備資質與專業服務能力，築牢跨境金融服務的堅實壁壘。爲進一步拓寬全球服務邊界、貼近中國出海企業，阿爾法梯已在香港設立集團關聯實體，進一步完善亞太核心戰略布局。

依托此次布局，阿爾法梯構建起"新加坡+香港"雙樞紐協同發展格局：新加坡總部聚焦全球資金統籌與合規架構搭建，夯實集團全球化合規運營底盤；香港憑藉獨特的區位優勢，精准匹配中企出海多元化需求，高效對接國際資本與全球産業資源。雙城錯位賦能、聯動運營，有效補齊跨境服務的地域短板，將顯著提升一站式出海金融服務的響應效率與覆蓋能力，持續深化集團全球化服務版圖，全方位助力中國企業搶抓海外發展機遇、穩健拓展全球市場。

首度亮相LEAP，從金融服務商邁向科創生態共建者

LEAP East作爲面向亞太乃至全球的重要國際科技産業盛會，彙聚全球前沿科創企業、專業投資機構與産業合作夥伴。阿爾法梯早已超越傳統金融服務商的角色，不只爲出海企業輸出單一解决方案，更以全域跨境金融能力爲根基，聯動資本、産業與科創企業協同發展，深耕産業創新，轉型科創生態共建者。本次首度參展，既是集團長期生態化布局的落地實踐，更直觀展現品牌從"産業金融支持者"到"全球科創共建者"的戰略躍遷。

這一戰略升級，核心錨定科創産業全球化發展需求。借助LEAP East國際化交流平臺，阿爾法梯零距離鏈接人工智能、具身智能等高成長賽道優質出海企業，持續完善全球科創生態圈。集團圍繞科創企業全生命周期配套專屬金融服務，推動金融資本與前沿技術創新深度融合，夯實"金融+科技"雙輪驅動服務體系，携手各方共建開放共生、長效發展的全球科創協作生態。

科創出海分享會：AI産品首發，多行業嘉賓共探全球新機

7月9日，阿爾法梯于展會現場舉辦主題爲"鏈接産業創新、共探全球新機"的科創出海專題分享會，自研AI産品AgentX在活動中正式發布。依托原生適配AI的底層架構，AgentX打造智能合規風控、智能跨境支付、智能財富管理三大核心能力，以AI重構一站式跨境金融服務模式，大幅簡化出海企業操作流程、提升全球資金運營效率，爲出海企業全球化經營提供全新數字化解决方案。

本次分享會彙集多領域重磅嘉賓，特邀智元機器人、51World、Seekee、BorderX Lab、輕舟智航、易點雲、北京生命科學研究所等人工智能、具身智能、生命科學賽道領軍企業及孵化器，以及芒果金融、Boost Bank、上海蘭迪律師事務所等出海生態合作夥伴代表到場。與會嘉賓結合海外業務落地實操案例，深挖企業出海經營難點，研判全球産業發展趨勢，一同探索科創出海協同合作新路徑。

關于阿爾法梯：

阿爾法梯（Alpha Ladder）是新加坡持牌金融科技集團，致力于打造全球領先的一站式合規金融基礎設施，爲出海企業提供安全、高效的跨境綜合金融解决方案。

公司持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的證券、期貨、基金管理、基金銷售、托管、RWA資産交易所、大型支付機構等核心金融牌照，幷已在加拿大完成持牌布局，將逐步在瑞士、迪拜及中國香港等全球主要金融市場構建全球覆蓋的合規持牌網絡。公司持續深耕智能金融技術創新，以AI重構合規、風控與資金管理全流程，通過智能風控與自動化合規審核，助力企業降本增效、提升資金周轉效率，實現全球化穩健發展。

更多详情，敬请浏览官方网站：www.alphaladder.hk

SOURCE 阿爾法梯