Altair® 舉辦AI驅動設計模擬研討會，力助企業以人工智慧驅動CAE、加速工程創新

活動邀請國內外專家與客戶分享 Altair 全系列 AI 解決方案、最新生成式 AI 應用與技術培訓

台北2024年4月25日 /美通社/ -- 運算智能全球領導者 Altair（納斯達克股票代碼：ALTR）於 2024 年 4 月 18 至 19 日舉行「AI for Engineers：AI 驅動設計模擬」研討會，旨在為企業提供人工智慧驅動的 CAE 解決方案以加速工程創新。活動首日邀請國內外技術專家與合作夥伴瑞其科技介紹 AI 在製造設計、研發領域趨勢與 Altair 全系列 AI 解決方案、應用案例，並分享最先進的生成式 AI 結合工程的應用，次日以技術專家培訓帶領學員熟悉 Altair 全系列 AI 產品服務。

本次研討會以「AI 驅動設計模擬」為題，聚焦當今工程模擬領域的 AI 趨勢與Altair 在 CAE 領域的人工智慧解決方案，並分享國內外知名客戶的成功案例。Altair 技術經理彭竑維於演講中分享，「Altair® HyperWorks® 已內建多項 AI 產品、我們的一站式 AI 資料分析平台 Altair® RapidMiner® 更讓跨團隊在執行分析時能高度協作，針對 AI 應用產生的高效能運算需求我們也提供強大的 HPC 解決方案應對。上述服務也都能由 Altair® One™ 雲端平台輕鬆地存取使用。」會上也實際展示 Altair® physicsAI™、Altair® romAI™ 等 Altair 產品功能，示範如何利用上述工具快速完成預測、實現最佳化設計。

研討會也邀請韓國技術專家分享將先進的生成式 AI 融入設計模擬流程。Altair RapidMiner 一站式資料分析平台最新推出的功能可直接讀取 CAE 文件進行分析，同時，內建生成式 AI 功能，供用戶能自動衍生特徵，現場演示中文的自然語言處理 (NLP)，對台灣用戶相當方便。

「現在製造與電子業已逐漸由傳統的模擬方法轉型成以 AI 及數據驅動決策，但企業導入 AI 時，他們需要的是一站式的資料分析與 AI 解決方案，以及不同專業的跨領域人才都能使用的平台和技術環境，」Altair 全球垂直產業與銷售賦能資深副總裁顏世榮表示，「Altair 已經廣泛地將人工智慧應用於相關產品中，以快 1000 倍的速度完成模擬。而我們也借助雲端服務，讓 AI 在組織內更加普及，非資料科學背景的工程師也能輕鬆建立並部署模型，幫助企業客戶以 AI 重塑 CAE。」

關於 Altair (Nasdaq: ALTR)

Altair 是運算智能的領導者，在模擬、高效能運算 (HPC) 和人工智慧（AI）等領域提供軟體和雲解決方案。Altair 助力各行業企業在日益互聯的世界中更有效地開展競爭做出明智的決策，同時創造更環保、可持續的未來。欲了解更多資訊，請上：www.altair.com.tw。

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