輕裝上陣，以簡馭繁：AM-CELL C系列自動化3D檢測系統全新發佈

設備使用標準工業外擴接口，可無縫銜接生產線，搭配全新自研的DefinSight-AM自動化軟件，滿足各類複雜車間環境下的沖壓件、注塑件、機加鈑金件、壓鑄件等中小型零部件的自動化檢測需求，賦能生產製造企業打造智慧工廠。

輕裝上陣 靈活佈局

系統由多個標準化的獨立模塊組成，佈局靈活，輕鬆駕馭用戶多元場景下的批量檢測需求。設備安裝調試僅需2天，調試過程可拖拽機器人進行示教，實現快速自動路徑規劃，告別複雜繁瑣的操作流程，大幅降低自動化設備的使用門檻，開啟您的效率革新之旅。

硬派計量 精準出擊

AM-CELL C系列適配思看科技全系列不貼點跟蹤式三維掃瞄系統，長時間運行更穩定，可以24小時不間斷地完成每天數百個零部件的批量檢測任務。無損演繹手持設備最高2,600,000 次/秒測量速率和0.025mm計量級精度 。

柔性部署 高效協同

針對客戶的產品測量需求、生產節奏以及產品種類的多樣性，靈活配置多工位系統，以此達成換件不停機的高效生產模式。結合自動化軟件，可以多線程並行處理任務，真正做到測量設備無等待、無停滯地持續運作，測量效率較傳統三坐標提高5倍以上，加速研發轉化週期，為新產品快速投放市場提供有力的保障。

多元適配 多樣選擇

AM-CELL C系列憑借卓越的兼容性，可無縫適配各種品牌、型號的大臂展協作機器人（臂展≥1300mm）。設備亦可根據不同產品的特定要求，提供200-1000KG範圍內多種負載和尺寸的智能轉台系統，便於用戶靈活選擇。

關于思看科技

思看科技是面向全球的三維視覺數字化綜合解決方案提供商，主營業務為三維視覺數字化產品及系統的研發、生產和銷售。公司深耕三維視覺數字化軟硬件專業領域多年，產品主要覆蓋工業級高精度和專業級高性價比兩大差異化賽道，主要產品涵蓋便攜式3D視覺數字化產品、跟蹤式3D視覺數字化產品、工業級自動化3D視覺檢測系統和專業級彩色3D視覺數字化產品等。

公司產品廣泛應用於航空航天、汽車製造、工程機械、交通運輸、3C電子、綠色能源等工業應用領域，以及教學科研、3D打印、藝術文博、醫療健康、公安司法、虛擬世界等萬物數字化應用領域，致力於提供高精度、高便攜和智能化的三維視覺數字化系統解決方案，打造三維視覺數字化民族品牌。

SOURCE SCANTECH