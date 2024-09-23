AM Green 收購 Chempolis 下一代 2G 生物燃料技術；將投資 10 億美元生產可持續航空燃料 (SAF)

Chempolis 的技術將允許處理多種 2G 廢料原料，並生產高價值的綠色化學品和產品，例如乙醇、糠醛和純木質素，加速 AM Green 成為世界領先的工業脫碳平台的願景。

Chempolis Oy 是木質纖維原料加工領域的先驅，擁有跨越 15 年以上的研究、科技能力和產品開發專業知識，並擁有強大的研發團隊。

AM Green 預計這些關鍵產品的下游應用具有巨大潛力，這可為進入跨行業的多重綠色化學價值鏈鋪路，包括消費者和工業使用個案。

AM Green 集團董事長 Anil Chalamalasetty 表示： 「我們很高興能與 Chempolis 合作推進 2G 木纖維素原料的加工。這表明了我們致力於開發創新科技支援解決方案，以建立大型生物煉油廠，使用多種原料並生產高價值的綠色產品，使全球在航空、燃料、化學品和其他工業領域實現去碳化。」

AM Green 將與全球合作拍檔合作，使用 Chempolis 科技的許可模型建立全球生物煉油廠生態系統。這種合作方法勢必加速全球能源轉型。

採用 Chempolis 科技開發的大型生物煉油廠，有助於關鍵的上游原料加工，這些原料可進一步轉化為下游化學品和燃料，包括 SAF。AM Green 將投資約 10 億美元，務求在 2027 年前開發 0.5 + MTPA 的 Alcohol-to-Jet (ATJ) SAF 廠，為全球航空業實現去碳化。

AM Green 將進一步提升平台的科技能力，以處理更廣泛的原料，將其轉化為高價值的綠色產品，專門用於各種消費和工業應用。

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