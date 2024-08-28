AM Green Ammonia 在印度安得拉邦卡基納達的首個百萬噸綠色氨項目達成最終投資決策 (FID)

該項目將選址卡基納達現有的尿素廠，公司於今年早期收購該工廠，並納入上述基建費用支出的一部分。公司計劃將設施改造為綠氨生產裝置，並將於 2026 年下半年投入生產。

卡基納達設施已通過 CertifHy 預先認證，符合歐盟 RFNBO 對綠氨的要求，包括可再生能源的額外供應及每小時匹配性。設施大部分的產量將出口到歐洲市場。

公司已與 Uniper、Yara、Keppel 及其他主要廠商簽訂此項目的承購條款書，並擬最終用於一系列綠氫應用上。

公司已透過 4500 兆瓦太陽能與風能混合發電容量，結合 950 兆瓦 PSP 發電容量，取得所需的 1300 兆瓦全天候無碳電力。

該公司已與 NTPC 簽訂為期 25 年的固定價格購電協議 (PPA)，其中包括上述一半的電力。其餘的電力預計將由 Gentari 供應。

公司擁有獨一無二的千兆瓦級抽水蓄能項目，並與 John Cockerill 建立 2GW 規模的電解槽製造合作夥伴關係。這些先進可靠的加壓鹼性電解器預計用於此項目。

利用這些功能可為可再生間歇性問題提供解決方案，並提高部署的電解池利用率至 90%，使其成為全球最創新和成本效益最高的綠氨項目。

除卡基納達項目外，公司亦致力在印度多個選址生產綠氨，以實現其計劃在 2030 年前達到 5 MTPA 的綠氨產能，有望加快印度及經合組織市場實現淨零產能目標的步伐。這將相當於約 1 MTPA 的綠氫，相當於印度國家綠色氫能使命計劃下綠氫生產目標的五分之一及歐洲 2030 年前進口綠氫目標的 10%1。

Greenko Group & AM Green 創辦人 Anil Chalamalasetty 表示：

「我們的卡基納達工廠取得 FID 資格，印證我們為全球提供無碳能源解決方案的承諾，同時符合歐盟 RFNBO 規範等最高標準，可謂 AM Green 的重要里程碑，鞏固我們作為領先能源轉換解決方案平台的地位，通過低成本的綠色分子及其衍生物，幫助煉油廠、航運、化肥、發電、化工等行業脫碳。」

關於 AM Green Group：

AM Green 由海德拉巴的 Greenko Group 創辦人 Anil Chalamalasetty 和 Mahesh Kolli 成立，是印度領先的能源轉換解決方案供應商。AM Green 憑藉在開拓新技術和新途徑方面的創業經驗，塑造能源的未來。我們的目標是成為全球最具成本競爭力的綠氫、綠氨及其他綠色分子生產商。在印度，AM Green 正開發生產綠色分子（綠氫、綠氨、生物燃料、電子甲醇、可持續航空燃料和各種下游高價值化學品），用於難以脫碳的行業。企業亦將成立國際可再生能源和儲存業務，並與比利時 John Cockerill 成立製造電解器的合資企業

聯絡方式

Suheil Imtiaz

公共事務及策略傳訊高級經理

電郵：[email protected]

電話號碼：+91 94401 59289

1 https://gh2.org/countries/india

SOURCE AM Green