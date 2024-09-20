AMAZINGTHING发布全新iPhone 16配件系列

Omni - 多功能、实用、酷炫

Omni系列集丰富功能和强大保护于一体，代表了尖端技术与潮流美学的完美融合，是精通技术的专业人士的理想之选。

Omni系列的主要特点包括：

- 减震TPU制成的边角和镜头保护盖，可根据需要升级，确保与iPhone摄像头未来的发展相匹配。

- 强化背板，2毫米超薄外形，超强耐用性。

- 与手机颜色匹配且支持MagSafe的磁吸环，可轻松与Apple生态系统集成，不影响iPhone 16的原有美感。

- 8.5英尺防摔保护，具有超强耐用性和抗冲击性，无惧日常使用中的小意外。

- InfinityView™镜头保护盖可消除拍摄和变焦时的"黑角"，清晰无遮挡。

Omni手机壳不仅外观简约大方，还提供多种实用功能，是对保护和实用性有着双重需求的用户的最佳选择。无论是日常使用还是在专业环境下，Omni系列都能凭借其坚固而时尚的设计满足您的需求。

Glamour - 重新定义优雅，引领时尚潮流

对于想要彰显个性的人来说，Glamour系列代表着高级时尚与设备保护的极致融合。这款手机壳以奢华为设计理念，具有以下特点：

- 布质纹理的背板为您的着装增添独特的精致感。

- 完全隐藏的MagSafe磁吸环，确保外观时尚并与MagSafe配件无缝适配。

- 隐藏式加固边缘，在保证美感的同时，还提供10英尺防摔保护。

- 支持手机挂绳的设计方便携带，与整体风格高度统一。

Glamour手机壳专为追求优雅和精致生活的时尚达人量身打造。高端材料与耐用防护性能相结合，重新定义了奢华，是您展现潮流态度、守护爱机安全的时尚配饰。

除此之外，上述两个系列与Minimal、Titan Pro和Titan Max系列均配备了最新的AI Engineered ergoFrame™技术，采用德国防变色材料制成，确保外观持久不变色；经最新AI模型测试，可在最大限度提高舒适度的同时增强抓握力。

Max Glass：采用防蓝光技术的先进屏幕保护膜

AMAZINGTHING还推出了最新的屏幕保护膜产品——Max Glass，旨在为iPhone 16屏幕提供最有效的保护。

- 防蓝光技术可减少有害蓝光，减轻眼部疲劳。

- 防眩光和防反射特性提高了设备在任何光线条件下的清晰度和可用性。

- 经瑞士实验室测试，实际硬度等级达到9H，具备抗划痕、抗摔、抗冲击等优势。

- 全壳适配精准度确保完美贴合任何手机壳，同时保持流畅的触控灵敏度，提升用户体验。

Max Glass保护膜包括Full Glass、Matte Glass和Privacy Glass等选项，让用户能够选择自己需要的保护和隐私水平，同时保持手机屏幕的绚丽画质。

十年的创新和保护

十多年来，AMAZINGTHING一直致力于生产高品质的Apple产品配件，并将保护能力和创新放在首位。最新推出的iPhone 16配件系列进一步体现出该品牌致力于提供时尚、实用、耐用的产品，满足所有用户的需求。

AMAZINGTHING的手机壳系列包括：

- Minimal："简约至上"，为日常使用提供极简保护。

- Omni："多功能、实用、酷炫"，专为追求先进功能的科技爱好者打造。

- Glamour："重新定义优雅，引领时尚潮流"，适合注重时尚和保护的用户。

- Titan Pro："提升体验，专业+性能"，为户外使用提供坚固耐用的保护。

- Titan Max："极致保护"，提供最高的耐用性和性能。

AMAZINGTHING致力于提供优质创新产品，确保您的iPhone 16始终受到保护，随时准备应对各种情况。

欲了解更多信息，请访问amazingthing.com。

SOURCE Amazingthing