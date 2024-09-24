AMAZINGTHING發布全新iPhone 16配件系列：Omni和Glamour引領保護和時尚潮流

Omni - 多功能、實用、酷炫

Omni系列集豐富功能和強大保護於一體，代表了尖端技術與潮流美學的完美融合，是精通技術的專業人士的理想之選。

Omni系列的主要特點包括：

- 減震TPU制成的邊角和鏡頭保護蓋，可根據需要升級，確保與iPhone攝像頭未來的發展相匹配。

- 強化背板，2毫米超薄外形，超強耐用性。

- 與手機顏色匹配且支持MagSafe的磁吸環，可輕松與Apple生態系統集成，不影響iPhone 16的原有美感。

- 8.5英尺防摔保護，具有超強耐用性和抗沖擊性，無懼日常使用中的小意外。

- InfinityView™鏡頭保護蓋可消除拍攝和變焦時的「 黑角」 ，清晰無遮擋。

Omni手機殼不僅外觀簡約大方，還提供多種實用功能，是對保護和實用性有著雙重需求的用戶的最佳選擇。無論是日常使用還是在專業環境下，Omni系列都能憑借其堅固而時尚的設計滿足您的需求。

Glamour - 重新定義優雅，引領時尚潮流

對於想要彰顯個性的人來說，Glamour系列代表著高級時尚與設備保護的極致融合。這款手機殼以奢華為設計理念，具有以下特點：

- 布質紋理的背板為您的著裝增添獨特的精致感。

- 完全隱藏的MagSafe磁吸環，確保外觀時尚並與MagSafe配件無縫適配。

- 隱藏式加固邊緣，在保證美感的同時，還提供10英尺防摔保護。

- 支持手機掛繩的設計方便攜帶，與整體風格高度統一。

Glamour手機殼專為追求優雅和精致生活的時尚達人量身打造。高端材料與耐用防護性能相結合，重新定義了奢華，是您展現潮流態度、守護愛機安全的時尚配飾。

除此之外，上述兩個系列與Minimal、Titan Pro和Titan Max系列均配備了最新的AI Engineered ergoFrame™技術，采用德國防變色材料制成，確保外觀持久不變色；經最新AI模型測試，可在最大限度提高舒適度的同時增強抓握力。

Max Glass：采用防藍光技術的先進屏幕保護膜

AMAZINGTHING還推出了最新的屏幕保護膜產品——Max Glass，旨在為iPhone 16屏幕提供最有效的保護。

- 防藍光技術可減少有害藍光，減輕眼部疲勞。

- 防眩光和防反射特性提高了設備在任何光線條件下的清晰度和可用性。

- 經瑞士實驗室測試，實際硬度等級達到9H，具備抗劃痕、抗摔、抗沖擊等優勢。

- 全殼適配精准度確保完美貼合任何手機殼，同時保持流暢的觸控靈敏度，提升用戶體驗。

Max Glass保護膜包括Full Glass、Matte Glass和Privacy Glass等選項，讓用戶能夠選擇自己需要的保護和隱私水平，同時保持手機屏幕的絢麗畫質。

十年的創新和保護

十多年來，AMAZINGTHING一直致力於生產高品質的Apple產品配件，並將保護能力和創新放在首位。最新推出的iPhone 16配件系列進一步體現出該品牌致力於提供時尚、實用、耐用的產品，滿足所有用戶的需求。

AMAZINGTHING的手機殼系列包括：

- Minimal：「簡約至上」，為日常使用提供極簡保護。

- Omni：「多功能、實用、酷炫」，專為追求先進功能的科技愛好者打造。

- Glamour：「重新定義優雅，引領時尚潮流」，適合注重時尚和保護的用戶。

- Titan Pro：「提升體驗，專業+性能」，為戶外使用提供堅固耐用的保護。

- Titan Max：「極致保護」，提供最高的耐用性和性能。

AMAZINGTHING致力於提供優質創新產品，確保您的iPhone 16始終受到保護，隨時准備應對各種情況。

欲了解更多信息，請訪問amazingthing.com。

SOURCE Amazingthing