AMD Ryzen™ 7 5800X3D 組合包搭載 Carbice Ice Pad 散熱墊

Carbice Ice Pad 提供可靠、撕貼式且免維護的散熱膏替代方案，專為在整個系統生命週期中維持穩定遊戲效能而設計

此次合作也代表消費者首次能透過主流零售 CPU 平台，體驗先進碳奈米管 CPU 散熱技術

臺北2026年6月1日 /美通社/ -- 美國新世代碳奈米管熱介面材料（TIM）與高效能散熱解決方案開發及供應商 Carbice，今日宣布 Carbice Ice Pad 將隨重新推出的 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 十週年特別版處理器組合包一同出貨。此組合將 Carbice 垂直排列碳奈米管技術直接帶給遊戲玩家，提供穩定系統效能與長期可靠性。在記憶體價格持續上升、升級成本日益提高的情況下，該方案有助於延長既有 PC 平台的使用壽命，讓玩家能以更高彈性持續使用現有系統，並獲得更高整體價值。

傳統散熱膏通常需要定期重新塗抹，以維持最佳效能，因為材料可能隨時間乾涸，或從 CPU 與散熱器之間被擠出，進而形成氣隙、導致熱量累積與降頻。同樣地，乾式石墨散熱墊可能因材料脆化而增加安裝難度，而分層則會隨時間導致與晶片接觸不良。Carbice Ice Pad 則提供價格可負擔、且免維護的散熱方案，無需重新塗抹，也不必持續監控效能狀態。其採用垂直排列碳奈米管結構，可長時間維持穩定接觸與導熱能力，使系統從首次安裝到整個使用週期，都能維持可靠且一致的散熱效能，而不會像傳統方案般在初期使用後逐漸衰退。

Carbice 執行長暨創辦人 Baratunde Cola 表示：

「幾乎所有 PC 玩家都曾遇過系統效能隨時間下降，卻無法明確找出原因的情況。Ice Pad 從設計上便消除了這些常見失效模式。將這項技術與 Ryzen™ 7 5800X3D 搭配，能讓玩家在這款市場上最受喜愛的處理器之一上，持續獲得長時間穩定效能。」

Carbice Ice Pad 專為桌上型 CPU 設計，可提供：

長期可靠性： 在整個裝置生命週期中維持一致散熱效能

在整個裝置生命週期中維持一致散熱效能 撕貼式安裝： 安裝簡單、乾淨，無需反覆調整或猜測塗膏方式

安裝簡單、乾淨，無需反覆調整或猜測塗膏方式 永續設計： 採用廢棄碳氣體與回收鋁材，透過循環製程生產

採用廢棄碳氣體與回收鋁材，透過循環製程生產 更乾淨的二手轉售狀態： 零組件可保持清潔且易於拆卸，有助於維持零件狀態與轉售價值

重新推出的 AMD Ryzen™ 7 5800X3D，主要面向希望繼續使用 AM4 平台、但又想獲得強大遊戲效能的玩家。隨著 AI 帶動需求成長與供應鏈壓力增加，從 DDR4 升級至 DDR5 記憶體的成本日益提高，且往往還需要更換主機板。在搭配 Carbice Ice Pad 後，玩家也能少一項需要更換或持續監控的零組件。

AMD Ryzen CPU 與 Radeon Graphics 資深副總裁暨總經理 David McAfee 表示：

「Carbice Ice Pad 從根本上改變了玩家對系統長期效能的想像。其簡單的安裝方式與長期可靠性，代表使用者開箱時獲得的效能表現，將能在數月甚至數年後依然維持一致。Carbice 對 AMD 使用者而言，是一項令人期待的升級方案。」

搭載 Carbice Ice Pad 的 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 將於今年稍晚上市。Ice Pad 目前已預先安裝於 CyberPowerPC 的遊戲桌上型電腦產品中，並將很快由 Noctua 推出可單獨購買的版本，供 AMD Ryzen™ CPU 玩家使用。

欲了解更多 Carbice 解決方案資訊，請造訪 carbice.com。

關於 Carbice

Carbice 成立於 2011 年，總部位於美國亞特蘭大，專注與新世代技術及高速成長產業合作。Carbice 具備可擴展的高效能散熱技術與解決方案，能有效消除熱量累積，在低維護需求與低環境影響下，確保硬體長期效能與可靠性。更多資訊請參閱 https://carbice.com/ 或追蹤 Carbice LinkedIn 官方頁面。

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SOURCE Carbice Corporation