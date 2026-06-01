AMD百億美元布局台灣AI生態系，AIC於COMPUTEX展示Helios機架平台

台北2026年6月1日 /美通社/ -- 隨著 AI 基礎設施需求高速成長，AMD 日前宣布將加碼投資台灣 AI 生態系，總規模上看百億美元，進一步深化與台灣供應鏈合作。營邦企業 AIC (3693) 身為 AMD Helios 機架級 AI 基礎設施的重要合作夥伴之一，負責關鍵機構架構設計，將於 COMPUTEX 2026 現場實機展示與 AMD 深度合作的新世代 AI 機架平台「AMD Helios」，成為今年 COMPUTEX 最受矚目的 AI 基礎設施展示焦點之一，也象徵 AIC 在全球 AI 基礎設施供應鏈中的角色持續提升。

此次展出的 AMD Helios 為新世代 Rack-scale AI Infrastructure 平台，採用高密度整合設計，結合運算、網路、電源與散熱架構，以支援大型語言模型 (LLM)、生成式 AI 與 AI Factory 對超大規模運算與高速資料傳輸的需求。相較於傳統 GPU 伺服器架構，Helios 更代表 AI 資料中心正邁向機架級 (Rack-scale) 整合的新世代發展方向。