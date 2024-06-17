Amway以人為本 助人實現健康幸福生活

安利是一家以人為本的公司，人是安利的珍貴資產，安利創辦人在成立企業時秉持一個重要的信念 — 不論其背景或信仰，安利都會為所有人提供平等的創業機會；同時，安利亦深明與人連繫的重要，鼓勵ABO探索興趣，並與志趣相投的人組成社群，一同分享及成長。安利亦為有志創業人士提供一個具備培訓配套和支援的平台，讓 ABO在分享健康生活的同時，賺取額外收入，讓ABO在創造自己的健康幸福生活之路上成為產品的代言人，實現創業之夢。

人性化的業務工具可以加快業務拓展速度，為進一步方便ABO的日常工作，Amway開發的全方位應用程式－Amway Hub集合了業務中心、資訊平台和線上購物中心，讓ABO即時獲取最新資訊及管理業務，輕鬆經營業務。

安利（香港）總經理郭麗菁表示：「年輕人透過安利平台為未來帶來更多可能。安利讓他們與志同道合的朋友組成社群，發展事業，在工餘時間賺取額外收入，更可以實現個人成長，達至身心平衡，締造理想的健康幸福生活。」為了宣傳Amway的事業機會，讓更多年輕人有機會實現創業夢想，Amway在五月推出了全新的事業機會短片，希望讓更多年輕人了解Amway的健康幸福生活理念以及其提供的事業機會，為有志創業的年輕人提供多一個選擇。

地中海郵輪之旅培養世界觀

Amway與一眾ABO攜手合作，在2022-2023年創造了卓越的業績。為回饋ABO的努力以及慶祝安利香港五十週年，Amway剛帶領業績達標的夥伴乘坐豪華遊輪，遊覽地中海最迷人的著名景點。這趟旅程包括歐洲最具代表性的地標，沿途欣賞西班牙的巴塞隆拿和馬略卡島的壯麗景色，亦前往義大利的佛羅倫斯和羅馬等地，漫步於優美的建築群中。在為期8天7夜的旅程中，ABO們品嚐美酒佳餚，沉醉地中海的浪漫風情。郭麗菁表示：「安利香港每一次的獎勵旅遊都經過精心策劃，務求為ABO打造與旅行團不一樣的體驗。從精選餐飲、舒適住宿、精彩景點的每一處細節著眼，確保每位參與者都能享受到獨特的旅行體驗。」對夥伴們來說，每一次旅行都是無價的獨特體驗，透過探索多元的世界，擴展事業格局並培養個人的世界觀，從而實現人生和創業生涯的持續成長。

「輪椅劍后」余翠怡從截肢到殘奧會金牌

坐在輪椅上舞動著劍，每一個動作都充滿了力量和速度。余翠怡只靠著一雙手，便為香港屢次爭光。余翠怡在年僅11歲時面臨骨癌的折磨，更被迫截肢，失去了左小腿。然而，逆境並沒有擊垮她的意志。經過不到十年的時間，她驚人的勇氣使她站上了殘奧會的舞台，並以出色的表現在同一屆贏得了四枚金牌。她成為香港傑出運動員，榮獲「香港傑出運動員」榮譽七次。

余翠怡表示：「失去左小腿是我生命中的一個巨大挑戰，但我從未讓這成為阻礙我前進的障礙。相反，我引以為傲，將其轉變為動力去超越自己。」

作為一名輪椅劍擊運動員，余翠怡的運動成就為她贏得了廣泛的聲譽。然而，當初她希望轉行成為劍擊運動員時，她的母親並不贊成，擔心她難以平衡學業和運動，只希望她透過運動來鍛煉身體。余翠怡表示：「即使周遭的聲音與我相左，但我明白到只要相信自己的能力和熱情，並勇敢地追求我們真正渴望的事物，走出舒適圈，不怕面對挑戰和困難。在追求夢想的道路上，逆境只是成長的一部分。」因此儘管面對母親的反對，她並未放棄，而是一步一步追尋自己的夢想。最終，她在劍擊場上取得了卓越的成就，並獲得香港中文大學地理與資源管理學士學位和體育學碩士學位。2004年，余翠怡首次代表香港參加殘障奧運會，立即獲得了四枚金牌。至今，她已經累積獲得了七枚殘奧金牌，成為香港史上金牌數最多的選手。

然而，余翠怡的人生並沒有因為站上頒獎台而告終。劍擊場上的成功只是她多方面努力的開始。她不斷迎接新的挑戰和尋找新的可能，突破自己。她近年開始挑戰劍擊以外的運動，例如跳傘、游泳、跑步等，余翠怡認為：「雖然這段旅程並不容易，但正是這樣的挑戰塑造了我成為今天的自己。」

余翠怡的經歷和態度成為了許多人的鼓舞，同時和Amway的理念不謀而合。Amway認為個人成長是人生中不可缺少的，亦是邁向成功的關鍵元素。因此，Amway邀請了余翠怡為Amway進行拍攝，並讓她在社交平台上籍著自己的經歷和得著，鼓勵年輕人勇敢面對逆境，踏上成長的道路，逐步邁向健康幸福生活。

關於安利

美國安利（香港）日用品有限公司於1974 年成立，是美國安利公司在遠東開發的首個市場，現時為全港最大及最活躍的直銷公司之一。安利（香港）秉承「幫助別人過更好、更健康生活」的願景，以天然與健康角度出發，並以保護環境為重點，為顧客提供包括健康與健美、美容及護膚品、個人護理用品、家居科技產品及家居護理用品。安利科研實力雄厚，擁有近 800 名科研專家及技術人員，不斷研究獨一無二配方，由創立至今超過 60 年，總生產超過 400 款獨特的產品、擁有超過 750 項全球專利，為顧客帶來優質產品。欲瞭解更多資訊，請訪問 https://corp.amway.com.hk/。

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SOURCE Amway