近千萬下載！超人氣《西瓜遊戲》正式推出Android版本

新聞提供者

XGIMI

11 4月, 2024, 11:00 CST

XGIMI攜手Aladdin X實現全方位家庭娛樂 手機、投影機都能療癒紓壓

東京2024年4月11日 /美通社/ -- 全球智慧投影機領導品牌XGIMI攜手子公司Aladdin X，正式為Android用戶推出任天堂Switch下載量排行第一名的《西瓜遊戲》，全平台累計超過890萬次下載，透過療癒系水果組合遊戲，讓用戶使用家居投影設備大螢幕暢玩的同時，也能使用手機體驗玩樂，不受場域限制盡情紓壓。

《西瓜遊戲》是一款原創遊戲，於2021年4月首次於三合一智慧投影機popIn Aladdin系列（現已更名為Aladdin X系列）作為投影機內建遊戲推出，並於同年12月作為任天堂Switch遊戲在eShop上正式發行。玩家透過組合相同類型的水果，讓水果進化並持續累計積分，透過簡易的操作技巧，搭配療癒的組合體驗，自推出後迅速在投影機用戶中引起討論並廣受好評；2023年9月於日本任天堂Switch達成下載排行榜第一名里程碑，截至目前全球下載量超過740萬次；為帶給玩家更豐富的玩樂體驗，2024年1月1日正式推出手機iOS版本，目前已超過150萬個iOS系統用戶下載，即日起也正式推出Android版本，讓更多喜愛西瓜遊戲的玩家能在各個平台同享組合水果的樂趣。

Suika Game is now Available on Android
Suika Game is now Available on Android
Suika Game horizontal interfaces
Suika Game horizontal interfaces
Suika Game is now Available on Android Suika Game horizontal interfaces

關於《西瓜遊戲》

《西瓜遊戲》是一款益智遊戲。玩家藉由組合相同類型的水果，逐漸進化成更大的水果，最高等級的水果為西瓜。

《西瓜遊戲》Android版本

遊戲名稱：《西瓜遊戲》－Aladdin X
發行商：Aladdin X Inc.
系統需求：Android 5.1及以上版本
上線日期：2024年4月11日
價格：15 HKD / 60 TWD
Android版本下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinx.suikagame
官方網站：https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game
官方X：https://twitter.com/SuikaGame_jp

關於XGIMI
 XGIMI-極米科技(688696.SH)成立於2013年，專注於智慧投影產品領域，是一家集設計、研發、製造、銷售和服務於一身的科技新創企業。 2021年3月3日，極米科技成功登陸上交所科創板。

極米的「極」寓意極致，「米」則是度量衡單位，代表投影的畫面。「極米」的含義為「方寸之間，追求極致」，我們更相信從此銀幕只論米，想要幾米就極米。基於「讓光影改變生活」的使命，極米突破極限，追求極致，在智慧投影領域開創了多項引領行業的創新技術，累計獲得79項國際大獎，包括紅點、iF、Good Design Award、IDEA世界四大工業設計大獎。

官方網站:https://global.xgimi.com/

SOURCE XGIMI