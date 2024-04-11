近千萬下載！超人氣《西瓜遊戲》正式推出Android版本

11 4月, 2024, 11:00 CST
XGIMI攜手Aladdin X實現全方位家庭娛樂 手機、投影機都能療癒紓壓
東京2024年4月11日 /美通社/ -- 全球智慧投影機領導品牌XGIMI攜手子公司Aladdin X，正式為Android用戶推出任天堂Switch下載量排行第一名的《西瓜遊戲》，全平台累計超過890萬次下載，透過療癒系水果組合遊戲，讓用戶使用家居投影設備大螢幕暢玩的同時，也能使用手機體驗玩樂，不受場域限制盡情紓壓。
《西瓜遊戲》是一款原創遊戲，於2021年4月首次於三合一智慧投影機popIn Aladdin系列（現已更名為Aladdin X系列）作為投影機內建遊戲推出，並於同年12月作為任天堂Switch遊戲在eShop上正式發行。玩家透過組合相同類型的水果，讓水果進化並持續累計積分，透過簡易的操作技巧，搭配療癒的組合體驗，自推出後迅速在投影機用戶中引起討論並廣受好評；2023年9月於日本任天堂Switch達成下載排行榜第一名里程碑，截至目前全球下載量超過740萬次；為帶給玩家更豐富的玩樂體驗，2024年1月1日正式推出手機iOS版本，目前已超過150萬個iOS系統用戶下載，即日起也正式推出Android版本，讓更多喜愛西瓜遊戲的玩家能在各個平台同享組合水果的樂趣。
關於《西瓜遊戲》
《西瓜遊戲》是一款益智遊戲。玩家藉由組合相同類型的水果，逐漸進化成更大的水果，最高等級的水果為西瓜。
《西瓜遊戲》Android版本
遊戲名稱：《西瓜遊戲》－Aladdin X
發行商：Aladdin X Inc.
系統需求：Android 5.1及以上版本
上線日期：2024年4月11日
價格：15 HKD / 60 TWD
Android版本下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinx.suikagame
官方網站：https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game
官方X：https://twitter.com/SuikaGame_jp
關於XGIMI
XGIMI-極米科技(688696.SH)成立於2013年，專注於智慧投影產品領域，是一家集設計、研發、製造、銷售和服務於一身的科技新創企業。 2021年3月3日，極米科技成功登陸上交所科創板。
極米的「極」寓意極致，「米」則是度量衡單位，代表投影的畫面。「極米」的含義為「方寸之間，追求極致」，我們更相信從此銀幕只論米，想要幾米就極米。基於「讓光影改變生活」的使命，極米突破極限，追求極致，在智慧投影領域開創了多項引領行業的創新技術，累計獲得79項國際大獎，包括紅點、iF、Good Design Award、IDEA世界四大工業設計大獎。
官方網站:https://global.xgimi.com/
SOURCE XGIMI
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