近千萬下載！超人氣《西瓜遊戲》正式推出Android版本

XGIMI攜手Aladdin X實現全方位家庭娛樂 手機、投影機都能療癒紓壓

東京2024年4月11日 /美通社/ -- 全球智慧投影機領導品牌XGIMI攜手子公司Aladdin X，正式為Android用戶推出任天堂Switch下載量排行第一名的《西瓜遊戲》，全平台累計超過890萬次下載，透過療癒系水果組合遊戲，讓用戶使用家居投影設備大螢幕暢玩的同時，也能使用手機體驗玩樂，不受場域限制盡情紓壓。

《西瓜遊戲》是一款原創遊戲，於2021年4月首次於三合一智慧投影機popIn Aladdin系列（現已更名為Aladdin X系列）作為投影機內建遊戲推出，並於同年12月作為任天堂Switch遊戲在eShop上正式發行。玩家透過組合相同類型的水果，讓水果進化並持續累計積分，透過簡易的操作技巧，搭配療癒的組合體驗，自推出後迅速在投影機用戶中引起討論並廣受好評；2023年9月於日本任天堂Switch達成下載排行榜第一名里程碑，截至目前全球下載量超過740萬次；為帶給玩家更豐富的玩樂體驗，2024年1月1日正式推出手機iOS版本，目前已超過150萬個iOS系統用戶下載，即日起也正式推出Android版本，讓更多喜愛西瓜遊戲的玩家能在各個平台同享組合水果的樂趣。