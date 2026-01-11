ANKER攜充電、智慧家居及影音設備明星陣容亮相CES 2026展會

華盛頓州貝爾維尤2026年1月9日 /美通社/ -- 全球消費電子行業領軍企業ANKER在2026年國際消費電子展(CES 2026)上重磅發布新一代產品系列。本次參展品牌包括Anker、eufy及Soundcore。

此次在展會上首發的主要產品如下：

Anker Nano充電器（45W、智能顯示屏、180°可折疊）

Anker Prime無線充電站（3合1設計、MagGo磁吸技術、AirCool散熱系統、可折疊）

Anker Nano插排（10合1接口、70W、夾式設計）

Anker Nano擴展塢（13合1接口、三屏同顯、內置可拆式集線器）

Anker SOLIX E10儲能電源

eufy奶瓶清洗機S1 Pro

eufy掃拖機器人Robot Vacuum Omni S2

eufy智能可視門鈴S4

eufy太陽能壁燈攝像頭S4

eufy智能門鎖E40

Soundcore Aerofit 2 Pro耳機

Soundcore Sleep A30 Special睡眠耳機

Soundcore Boom Go 3i可攜式藍⽛喇叭

Soundcore NEBULAP1⾏動環繞劇院

Soundcore Nebula X1 Pro雷射投影機

除上述重磅新品外，ANKER旗下多款明星產品亦榮膺2026年CES創新獎，獲獎產品包括Anker Prime充電器（160W、三口輸出、智能顯示屏）、Anker SOLIX C1000第二代戶外電源、eufy掃地機器人Robot Vacuum Omni S2以及Soundcore AeroFit 2 Pro耳機。

Anker

在2026年CES展會上，Anker發布了新一代充電產品矩陣，全系產品搭載智慧設備識別功能，實現充電速度與效率雙重提升，同時新增智慧可視化互動界面、Qi2 25W快速無線充電、AnkerSense™ View智能顯示屏和ActiveShield™ 5.0智慧溫控技術等創新功能。其中，Anker Nano充電器（45W、智慧螢幕屏、180°可折疊）作為智能屏顯充電器代表，可在數秒內識別iPhone機型*，為設備匹配專屬充電方案。該充電器以便攜型設計實現45W快充，相較初代30W充電器體積縮小47%，輸出功率提升50%；其搭載的TÜV認證Care Mode智能溫控模式，可使充電時手機電池溫度較其他45W充電器降低9°F，有效守護電池健康**。充電器配備互動式顯示屏，即時顯示充電功率、電池溫度等數據，讓充電過程直觀可控。該產品將於2026年1月下旬在anker.com正式開售，建議零售價39.99美元。

Anker持續深耕移動充電創新，推出掌心大小的Anker Prime無線充電站（3合1設計、MagGo磁吸技術、AirCool散熱系統、可折疊）。這款超便攜折疊式3合1充電站，為iPhone手機提供Qi2 25W快速無線充電，內置Airflow散熱系統，保障多設備同時充電的穩定性與高效性。該產品將於2026年第一季度登陸anker.com，建議零售價149.99美元。專為一體化工作空間設計的Anker Nano插排（10合1接口、70W、夾式設計）能保持桌面整潔有序，單USB-C接口最高輸出功率達70W，配備1500J浪湧保護功能。該產品將於2026年4月中旬在anker.com上架，建議零售價69.99美元。

此外，ANKER首次推出Anker Nano擴展塢（13合1接口、三螢幕同顯、內置可拆式集線器），其內置6合1可拆式集線器，支持單屏4K高清輸出與三螢幕同顯，提供最高100W反向充電及10 Gbps高速數據傳輸，全面提升辦公效率。該產品現已在anker.com開售，建議零售價149.99美元。

Anker SOLIX

Anker SOLIX在本次展會上首次亮相Anker SOLIX E10全屋智能混合式備用電源系統，這也是全球首款此類產品。該產品的創新設計已亮相今年的展會，完整技術參數與功能詳情，將於太平洋時間（PST，UTC−8）2026年1月12日上午10點舉行的專場線上發布會中揭曉。如需註冊觀看發布會，可線上報名：https://www.ankersolix.com/e10-whole-home-backup-solution

eufy母嬰產品

eufy推出新品奶瓶清洗機S1 Pro，這是一款大容量台式清洗設備，可對奶瓶及相關配件進行全方位消毒殺菌。設備一次可容納8套完整奶瓶，搭載的3D HydroBlast™三層高壓水流輕鬆溶解頑固奶漬，另配備TurboDry™快速烘干技術，僅需40分鍾即可完成乾燥，快速去除水分，防止細菌滋生。該產品已於1月6日在eufy.com開啟預售，享專屬折扣優惠，2月9日正式登陸eufy.com及Amazon，建議零售價469.99美元。

eufy清潔產品

Robot Vacuum Omni S2掃地機器人已正式上市，產品搭載eufy HydroJet™恆淨活⽔洗地系統及持久的30,000 Pa AeroTurbo™吸力。該機型引入eufy的CleanMind™人工智能系統，可自動識別地面材質與房間佈局，智能調節清潔模式、吸力大小、拖布向下壓⼒及滾輪高度，實現定制化⾃清潔體驗。同時，這款產品能在其水箱內生成次氯酸與臭氧水溶液，除菌率高達99.99%。此外，它更搭載全球首創的掃地機器人內置香氛系統，三款可替換⾹氛能為全屋釋放清新氣息，打造沉浸式居家芳療體驗。產品預售將於1月6日啟動，並於2026年1月20日在eufy.com及Amazon平台全面上市，售價為1599.99美元。

eufy安防產品

eufy還將在今年的CES展會上展出多款全新安防設備，其中智能可視門鈴S4為核心主打產品。該設備搭載eufy OmniTrack™技術，可精準檢測並追蹤人體目標，自動調節變焦倍數，確保快遞員或訪客從靠近門口到離開全程清晰入鏡。S4配備180°水平和垂直超廣角鏡頭，以簡約機身實現全景監控覆蓋；3K超高清攝像頭可清晰捕捉26英尺（約8米）范圍內的畫面細節。該產品計劃於2026年第一季度下旬在eufy.com開售，售價279.99美元。

同時，eufy還發布了太陽能壁燈攝像頭S4。該設備支持4K全彩夜視功能，配備F1.6大光圈鏡頭，即使在低光線環境下也能呈現超高清畫質；一體式攝像頭垂直調節角度可達45°，有效消除監控盲區。壁燈攝像頭內置可拆卸2W太陽能板及10,000 mAh大容量電池，安裝方式靈活，續航持久無憂。產品支持日常照明、安防警示燈、節日氛圍燈等多種燈光模式，適配不同使用場景。該產品計劃於2026年第一季度登陸eufy.com，售價199.99美元。

此外，eufy還推出智能門鎖E40，搭載先進3D人臉識別技術，通過預先錄入的人臉信息快速精準識別，實現無感解鎖、一步開門的便捷體驗。E40配備2K高清攝像頭，支持從頭到腳全景拍攝，具備清晰夜視功能；內置15,000 mAh主電池及800 mAh備用電池，續航穩定可靠，防護等級達IP65防水標准。這款智能可視門鎖兼容Matter協議、Apple Home、Amazon Alexa、Google Home Assistant及Samsung Smart Things平台，計劃於2026年第一季度登陸美國家得寶(Home Depot)線上及線下門店，零售價299.99美元。

Soundcore

Soundcore推出AeroFit 2 Pro耳機，這是全球首款集開放式聆聽與主動降噪功能於一體的雙形態耳機。這款耳機以開放式設計為主，既適用於需要保持環境感知的長時間佩戴場景，又能在嘈雜環境中開啟主動降噪。AeroFit 2 Pro耳機於2026年1月6日在Soundcore.com發售，售價179.99美元。

Soundcore同步推出Sleep A30 Special睡眠耳機，搭載三重降噪系統，融合主動降噪、物理隔音及自適應鼾聲屏蔽技術，全方位減少多頻段噪音干擾，改善睡眠品質。耳機深度聯動Calm冥想助眠平台，用戶可通過Soundcore官方app直接收聽精選免費助眠故事。該產品於2026年1月6日在Soundcore.com開啟預售，售價199.99美元，提供全新配色並升級電池續航。

Soundcore推出Boom Go 3i可攜式藍⽛喇叭，機身僅掌心大小，輸出15W澎湃音效，續航時長可達22小時，具備IP68防塵防水等級，適合戶外使用；配備雙模掛載背帶系統，滿足多樣化場景需求。該產品計劃於2026年2月初至3月中旬正式發售，售價79.99美元。

此外，Soundcore還將展出Nebula P1i ⾏動環繞劇院，採用翻蓋式設計，內置可調節揚聲器，支持1080P ⾼解析度，支持官方Netflix及Google TV。該產品預計於2026年初正式上市，售價369美元。

最後，曾在Kickstarter眾籌平台首發的Nebula X1 Pro亦亮相本次展會。這款一體化移動影院系統集成3500 ANSI流明4K三色雷射投影機、經Dolby Atmos認證的7.1.4聲道無線音響系統及雙無線麥克風，搭載AI空間自適應技術，實現自動校正，售價4,999美元。

配套推出的套裝包含200英寸充氣布幕及無線充氣泵，充氣泵僅需約5分鍾即可完成布幕充氣；與傳統充氣布幕不同，該布幕無需持續供氣，觀影過程靜音無擾。該套裝計劃於2026年春季發售，售價6,998美元。

* 支持識別 iPhone 17/16/15系列機型；11英寸iPad Pro（2024/2023/2021/2020款）、12.9英寸iPad Pro（2022/2021/2020款）、13英寸iPad Pro（2024款）。 ** 電池溫度直接影響電池使用壽命。在安克Care Mode智能溫控模式下，充電器工作溫度較國際標准低36°F，手機電池溫度較其他45W充電器低9°F。（數據來源：安克實驗室，測試條件為環境溫度77°F，電池電量從0%充至100%過程中手機電池內部最高溫度）

