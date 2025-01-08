榮登Annals of Oncology｜維迪西妥單抗聯合PD-1抑制劑治療晚期尿路上皮癌優勢顯著

晚期尿路上皮癌患者迎來新治療選擇

尿路上皮癌（UC）是世界第六大常見癌症。根據Globocan 2022的數據，2021年全球有614,298例新發癌症病例和220,596例死亡病例。近年來，新的藥物和聯合治療顯著改善了晚期尿路上皮癌患者的預後，抗體-藥物偶聯物（ADC）已經在晚期尿路上皮癌患者中證明了潛在療效。

我國一項多中心、大樣本真實世界研究顯示，尿路上皮癌患者 HER2表達(IHC1+/2+/3+)率高達81.4%。維迪西妥單抗已在國內獲批上市，用於接受過含鉑化療且HER2免疫組化檢查結果為2+或3+的局部晚期或轉移性尿路上皮癌患者。該批准基於兩項研究（RC48-C005和RC48-C009）的綜合結果，其中客觀緩解率（ORR）達到50.5%，中位緩解持續時間（DOR）為7.3個月。

近年來，ADC聯合免疫療法在治療晚期尿路上皮癌的臨床研究中顯示出協同抗腫瘤效果。本次發表在《腫瘤學年鑒》的RC48-C014長期隨訪結果證實了維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗的高腫瘤緩解率、巨大的生存獲益和可控的安全性。

維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗療效顯著：高緩解、長生存

這是一項開放標籤、多中心、研究者發起的Ⅰb/Ⅱ期試驗，旨在評估維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗治療HER2表達的局部晚期或轉移性尿路上皮癌患者的安全性和有效性。在劑量遞增（Ib期）期間，將兩種劑量的維迪西妥單抗（1.5和2.0 mg/kg）與特瑞普利單抗（3.0 mg/kg）聯合使用，以確定推薦的Ⅱ期劑量。然後在劑量擴展（Ⅱ期）中評估推薦劑量。

在2020年8月至2021年12月期間，研究共入組41例患者；中位年齡66歲，男性占比53.7%，ECOG評分為1的患者占比70.7%。17例（41.5%）患者肺轉移，10例（24.4%）患者肝轉移。

截至2024年3月1日，全人群的客觀緩解率（ORR）為73.2 %，其中完全緩解4例（9.8%），部分緩解26例（63.4%）。疾病控制率（DCR）為90.2 %。中位無進展生存期（PFS）為9.3個月。中位緩解持續時間（DOR）為8.6個月。中位總生存期（OS）為33.1個月，36個月OS率為49.2%。

亞組分析顯示，無論既往系統治療的線數、HER2表達（IHC 1+/2+/3+）和PD-L1表達狀態，ORR都展現了一致的獲益。未接受化療的患者和經鉑類化療後進展的患者的ORR分別為76.0%（19/25）和68.8%（11/16）。HER2 IHC 3+、2+、1 +和0患者的ORR分別為80.0%、84.2%、64.3%和33.3%。3例HER2 IHC 0患者中有1例獲得部分緩解。HER2表達（IHC 1+/2+/3+）的患者具有更高的ORR (76.3% vs 33.3%）和更長的無進展生存(中位PFS: 9.3 vs 1.7個月)。

總之，對於局部晚期或轉移性尿路上皮癌患者，維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗已初步體現穩健的療效及可控的安全性，特別是對於存在HER2表達（IHC 1+/2+/3+）的患者，顯示出高腫瘤緩解和長期生存獲益。這些發現進一步支持探索及驗證晚期尿路上皮癌患者可以從維迪西妥單抗聯合PD-1抑制劑的治療中獲益。

SOURCE 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司