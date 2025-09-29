Annapurna Interactive公佈2025年東京電玩展參展詳情

加州西好萊塢和東京 2025年9月29日 /美通社/ -- 憑藉《What Remains of Edith Finch》和《Stray》聲名遠揚的美國知名發行商Annapurna Interactive, LLC將首次參加2025年東京電玩展。本屆展會將於2025年9月25日（週四）至28日（周日）在幕張國際展覽中心舉行。

圖片：https://drive.google.com/file/d/1LX_6MccEcy13VMVK0h5hmCGFp2aZZ0q8/view?usp=sharing

Annapurna Interactive展臺

在Annapurna Interactive展臺，參觀者將有機會通過親手試玩，沉浸式體驗其將於2026年發行的多款備受期待的遊戲世界。現場展示的遊戲包括：《D-topia》（Marumittu Games開發）、《People of Note》（Iridium Studios開發）、《Demi and the Fractured Dream》（Yarn Owl開發）以及《LEGO (R) Voyagers》（Light Brick Studios開發）。每款遊戲可提供PC和主機試玩版本。此外，參觀者還能體驗往期佳作《Stray》和《Outer Wilds》。

新作介紹

在本屆TGS上，三款計劃於2026年發行的新遊戲以及近期已發行的《LEGO (R) Voyagers》將開放現場試玩。這也是這三款新作首次提供體驗機會。展臺還將播放各遊戲的預告視頻。公司邀請參觀者通過親自試玩和觀看視頻來感受這些遊戲世界的魅力。

新作預告片計劃在以下網址發佈：https://www.youtube.com/@AnnapurnaInteractive

——《D-topia》

https://drive.google.com/file/d/1eSWhQFDdws6dYny9rJoGu3N8TrWKU_sN/view?usp=drive_link





踏入節奏閒適的益智冒險遊戲《D-topia》世界，在這裏，人工智能精心規劃著一切，只為將幸福指數拉滿。玩家化身新任協調員(Facilitator)，需要通過解謎來維持居民們的幸福感，確保設施有序運轉。

概述

遊戲名稱：《D-topia》

類型：益智冒險

發行日期：計劃於2026年

開發商：Marumittu Games

——《People of Note》

https://drive.google.com/file/d/1LMEOOIQa6o6lbnjgOoL9HaMyhI5E-nqM/view?usp=sharing

在這款回合制角色扮演音樂劇遊戲裏，玩家將與主角Cadence一起，招募樂手組建樂隊，一同追逐明星夢。遊戲中，可欣賞主角陣容演繹的全長電影級音樂片段，涵蓋多元曲風。還能體驗前所未有的回合制戰鬥，每場戰鬥皆如音樂盛宴，戰鬥條件變幻莫測，攻擊招式更是融合多種風格。

概述

遊戲名稱：《People of Note》

類型：回合制角色扮演遊戲

發行日期：計劃於2026年

開發商：Iridium Studios

——《Demi and the Fractured Dream》

https://drive.google.com/file/d/1tB8sFWSwckhR7SI2SCWGOL-1CuozJy3k/view?usp=sharing

在這款動作冒險遊戲中，玩家將扮演Demi在光怪陸離的Somnus世界中冒險。受神秘聲音的指引，玩家必須消滅傳說中的「詛咒之獸」以拯救世界。運用攻擊和技能擊敗敵人、解決謎題，揭開一段古老歷史背後的真相。

概述

遊戲名稱：《Demi and the Fractured Dream》

類型：動作冒險

發行日期：計劃於2026年

開發商：Yarn Owl

——《LEGO (R) Voyagers》

https://drive.google.com/file/d/12-ELzvZKt8AzyUwg0sR4rHokZXJcokDb/view?usp=sharing

由《LEGO (R) Builder's Journey》製作團隊帶來的全新雙人合作冒險遊戲，講述了關於友誼與玩耍的故事。兩個朋友決心拯救一艘被遺棄的太空船，就此開啟了一段超越想像的旅程，最終領悟到聯結的價值。

概述

遊戲名稱：《LEGO (R) Voyagers》

類型：雙人合作冒險

發行日期：2025年9月15日

開發商：Light Brick Studios

預告片：https://www.youtube.com/watch?v=bYggKzKdg08

試玩體驗說明

詳見下方試玩時長與體驗站數量安排。

——《D-topia》

試玩時間：15分鐘

試玩站：4臺PC/2臺Nintendo Switch遊戲主機

——《People of Note》

試玩時間：15分鐘

試玩站：4臺PC

——《Demi and the Fractured Dream》

試玩時間：15分鐘

試玩站：4臺PC

——《LEGO (R) Voyagers》

試玩時間：15分鐘

試玩站：2臺PC/1臺Nintendo Switch遊戲主機

——《Stray》/《Outer Wilds》

試玩時間：10-15分鐘

試玩站：2臺Nintendo Switch遊戲主機

試玩方式

——請在展臺各遊戲對應區域排隊

——聽從工作人員指示開始試玩

禮品信息

1. 全體訪客禮品

https://drive.google.com/file/d/1TiAaf3b6VaQ5wYL0heq5t-Eb51f-bPjj/view?usp=sharing

所有蒞臨Annapurna Interactive展臺的參觀者均可獲得免費貼紙一份。

2. 試玩玩家禮品：《D-topia》主題Uchiwa（日本團扇）

https://drive.google.com/file/d/141xos34hinhwwQWR7WCMMs9lOIz_2BOd/view?usp=sharing

參與試玩的玩家將獲得印有遊戲原創設計的獨家《D-topia》主題Uchiwa。

舞臺活動信息

Annapurna Interactive將在官方TGS舞臺活動仲介紹其新作《D-topia》。屆時將通過實機演示與預告片展示遊戲內容，除Annapurna Interactive代表外，開發團隊Marumittu Games也將登臺亮相。

舞臺活動概述

場地：官方活動舞臺（1號廳）

時間：14:30-14:45

主題：Annapurna Interactive《D-topia》新作發佈會

關於2025年東京電玩展

日期：

2025年9月25日（週四）-商務日（10:00-17:00）

2025年9月26日（週五）-商務日（10:00-17:00）

2025年9月27日（週六）-公眾日（9:30-17:00）

2025年9月28日（周日）-公眾日（9:30-16:30）

地點：幕張國際展覽中心（日本千葉）

預計參觀人數：25萬人

官網：https://tgs.cesa.or.jp

官方X帳號：https://x.com/tokyo_game_show

關於Annapurna Interactive

Annapurna Interactive成立於2016年，位於洛杉磯，是一家致力於為全球玩家提供「創新且令人難忘的體驗」的遊戲發行商。公司以發行《Outer Wilds》、《Stray》、《What Remains of Edith Finch》和《Florence》等具有藝術特色的獲獎遊戲而聞名。Annapurna Interactive專注於敘事驅動和富有創意的作品，持續作為獨立遊戲界的重要力量，通過電子遊戲融合藝術與娛樂。

官網：https://annapurnainteractive.com/

