潘渡獲Antalpha新一輪數千萬港元戰略股權投資 加速全球化佈局

香港2024年8月13日 /美通社/ -- 潘渡金融集團（以下簡稱「潘渡金融集團」或「公司」）宣佈，公司獲得全球領先的BTC 生態服務商Antalpha 的新一輪數千萬港元戰略股權投資。

潘渡金融集團表示，此次和Antalpha的投資和戰略合作的建立也代表著公司在香港web3生態發展的一個重要里程碑。公司計劃針對行業數據深度研究，產品創新和市場拓展，優秀人才的吸納以及技術革新等關鍵增長點進行投資，迅速把握數字資產領域的時代機遇，加速公司在全球化的佈局。

據悉，Antalpha成立於2021年，是Bitmain比特大陸的戰略合作夥伴。公司總部位於新加坡，深受機構、初創團隊和合格投資者的信任，致力於推動區塊鏈技術和應用創新，已成為全球BTC生態服務系統的領軍企業之一。

Antalpha產品與服務矩陣豐富，業務佈局多元化，涵蓋多個專業領域。該公司旗艦平台Antalpha Prime，專為機構客戶打造，提供BTC生態融資服務。通過可監測、可審計、可追溯並受統一規則約束的服務平台，為礦業、數字資產所有者、機構投資者等機構，提供定制化解決方案能力，構建起數字資產與傳統資本之間的橋樑。該公司其他生態成員還包括 Antalpha Labs 區塊鏈開發者社區、Antalpha Ventures 區塊鏈早期投資、數字支付解決方案等領域，彰顯了其在創新與多元化發展方面的卓越能力。

此次獲Antalpha的新一輪數千萬港元戰略股權投資，一方面顯示出公司強勁的發展勢頭與長期增長潛力獲得了知名投資機構的青睞，能夠為公司提供必要的資金支持，增強資本實力，有助於公司進行規模擴張，擴大現有市場份額，提升公司的市場競爭力。另一方面，依託知名機構的市場聲譽和專業能力，不僅能夠提升公司的品牌形象，還能增加其他投資者和客戶對公司的信任度，有利於在市場中建立良好的口碑，進而助力公司業務發展再上新的台階。

中長期而言，隨著數字經濟的蓬勃發展及區塊鏈技術的不斷進步，虛擬資產作為新興的資產類別，憑藉其獨特的優勢和巨大的潛力，正成為全球金融市場的新寵。展望未來，在廣闊市場前景的驅動之下，潘渡金融集團將繼續把握行業發展機遇，進一步整合產業資源，提升行業地位，增強競爭優勢，推動虛擬資產行業高質量發展，為全球虛擬資產行業的繁榮貢獻智慧和力量。

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關於潘渡金融集團

潘渡（Pando）是一家合規的虛擬資產管理公司，擁有全球影響力，並于歐洲、亞洲和北美開展業務，具備全面的零售市場能力。作為數字資產管理領域的領先者，潘渡在香港已獲得證監會頒發升級後的第1類、第4類和第9類牌照，可最高將100%投資組合倉位配置於虛擬資產，並向虛擬資產投資比例超過10%的基金提供分銷和投資顧問服務。同時，潘渡金融亦獲得公募基金資質，且發行多支表現優異的主動管理ETF產品。2022年，潘渡資產在蘇黎世設立總部，並在瑞士交易所發行比特幣和以太幣現貨ETP，以及Pando6指數基金ETP。通過戰略佈局，潘渡積累了豐富的數字資產配置和合規經驗，致力於提供多元化投資解決方案，吸引了眾多投資者。更多詳情請訪問：

www.pandofinance.com.hk。

SOURCE 潘渡金融集團