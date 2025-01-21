全球健身巨頭Anytime Fitness蓄勢待發，香港市場將迎來前所未有增長浪潮

香港地區的快速擴張展現了AFA作為Anytime Fitness眾多國際營運商中成長最快的地位。AF App的推出優化了會員的數碼化體驗，包括門禁系統、訓練計劃、健康追蹤及資訊獲取等功能，讓健身隨時隨地觸手可及。此外，Anytime Fitness還與Evolt達成持續性的全球合作，Evolt是一款身體成分分析工具，能掃描超過40項身體指標，為會員提供個人化、數碼驅動的分析見解，有助會員的健身之旅。

致力於社區與體育發展

Anytime Fitness 香港加強了對社區的關注，與中國香港籃球總會（簡稱「BAHKC」）達成兩年期贊助合作，支持 BAHKC 參與 FIBA 亞洲盃及東南亞、中國內地的區域賽事，推廣場內外的健康與團隊合作精神。

多元化、包容性與「Anytime Starts Now」計劃

透過「Anytime Starts Now」計劃，Anytime Fitness 鼓勵來自不同背景人士踏上健身之旅。品牌致力於營造一個友善包容的環境，確保每位會員都能鼓起勇氣踏出健康生活的第一步。

Anytime Fitness Asia的控股公司Inspire Brands Asia的總裁及聯合創辦人 Johannes Raadsma 表示：「我們相信健身是每個人、隨時隨地都能參與的活動。隨著我們在充滿活力的香港市場持續增長與創新，我們將專注於創造一個讓多元文化蓬勃發展、科技增強體驗且社區感受到支持的空間。2025年將是我們最具影響力的一年。」

欲了解更多信息，請瀏覽 www.anytimefitness.hk 或關注我們的社交媒體。

關於Inspire Brands Asia（簡稱「IBA」）

Inspire Brands Asia（簡稱「IBA」）是Anytime Fitness屢獲殊榮的區域總特許加盟商，管理接近450間健身室，其中100多間直接營運。IBA在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、香港、台灣、泰國及越南充滿活力的市場中營運，擁有此區域最大的健身網絡。

Anytime Fitness Asia 以其創新的24小時開放、健身室間無縫互通、革命性科技、卓越教練團隊、強大的社區參與度及免費團體課程而著稱，旨在為會員提供卓越的健身體驗。

SOURCE Anytime Fitness