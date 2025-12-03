全球健身領軍者Anytime Fitness加速亞洲擴張，在台灣設立新區域代理

Inspire Brands Asia在其覆蓋的8個市場運營最具深度、業態最多元的區域健身網絡。該公司引領市場，在菲律賓、新加坡和馬來西亞，分別擁有超過175家、150家和100家俱樂部。在印度尼西亞，Anytime Fitness已成為規模最大的24小時健身房連鎖品牌，擁有50餘家俱樂部，香港特別行政區的俱樂部數量也即將達到40家。泰國市場的擴張同樣提速顯著，僅用一年多時間便新增近20家俱樂部。

今天，該集團宣佈任命台灣地區新區域代理，此舉對這一亞洲最具活力與發展潛力的市場之一具有關鍵意義。新任領導團隊包含兩位在Anytime Fitness體系內經驗豐富且業績卓越的加盟商：

Kelly Lei，一位同時在馬來西亞和台灣地區開展業務的多重市場加盟商，同時也是一位以指導高成長性初創企業而聞名的資深風險投資人。

Derrick Calixto，該品牌在菲律賓長達十年的開拓者，且運營著近十餘家俱樂部。

Lei與Calixto攜手合作，將卓越的運營能力、戰略洞察力與對消費者的深刻理解融為一體。他們致力於推動台灣業務加速發展，計劃在未來一年內開設十餘家新的Anytime Fitness俱樂部 —— 這堪稱該市場迄今最具雄心的擴張計劃之一。

Inspire Brands Asia聯合創始人兼集團總裁Johannes Raadsma強調了台灣市場機遇的重要性：

「台灣是亞洲最成熟、滲透率最高的健身市場之一，健身房普及率約達6%。鑒於我們觀察到24小時社區健身房存在顯著市場空白，該市場仍具備巨大潛力。當前市場主要由令人望而卻步的大型綜合健身房主導，而我們以『指導、關懷、連接』為核心理念，依托自主研發的智能訓練生態系統的包容性品牌，正以獨特的定位，來滿足台灣消費者不斷變化的需求。」

Lei與Calixto的任命標誌著Anytime Fitness台灣市場戰略發展開始書寫新篇章。憑借Inspire Brands Asia的區域規模優勢與品牌全球領導地位，台灣市場將加速擴張，進一步鞏固Anytime Fitness作為全球可及性水平最高的社區驅動型健身網絡的地位。

關於Anytime Fitness

Anytime Fitness是全球規模最大、發展最快的健身品牌之一，每年新增俱樂部約300家，現已覆蓋全球七大洲42個國家和地區的5600多家俱樂部，為逾500萬會員提供服務。無論會員身處何方，該品牌都能全年365天、全天24小時開放，隨時為會員在俱樂部、家中和移動設備上，提供他們所需的個性化、可負擔的健康保健訓練、指導、營養和恢復服務。所有特許經營的俱樂部均為獨立所有及運營，會員可以進入全球任一Anytime Fitness俱樂部。

