AOC Masters 2025 AOC Masters 2025 強勢回歸 聚焦《Counter-Strike 2》亞太區頂尖對決 全亞太區 CS2 社群熱血對決，榮耀共享！

AOC

17 10月, 2025, 16:55 CST

 【全球首發】AOC AGON PRO CS24A/P電競顯示屏 專為《CS2》而生！
官方認證 + 獨家戰術調色

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- AOC AGON 作為連續六年榮登全球 No.1 電競顯示屏品牌，今日隆重宣佈 AOC Masters 2025 盛大回歸！這項全線上進行的《Counter-Strike 2》電競系列賽，專為充滿熱情的遊戲玩家而設，旨在讓他們展示實力與熱愛，同時拉近 AGON 社群與來自亞太地區的頂尖電競 KOL 之間的距離。本屆賽事將匯聚來自香港、台灣地區、馬來西亞、韓國、澳洲、新西蘭、新加坡、印尼、泰國、日本等地的頂尖隊伍。他們將通過資格賽與淘汰賽的層層挑戰，爭奪進入總決賽的資格，並在震撼的總決賽中角逐最高榮譽。屆時，賽事將面向全亞太地區觀眾進行現場直播，帶來一場頂級的競技盛宴。

賽制及時間表

比賽將全線上進行，報名將於今日正式開放，區域資格賽計劃於 2025 11 舉行，並於 2025 12 月初 直播舉行最終總決賽。參賽者可透過以下連結進行報名：立即報名。每個參賽地區的具體時間將於 AOC Masters 2025 活動網站 及AOC 官方社交媒體頻道公佈，敬請留意！

獎金同實力展示

AOC 正式宣佈舉辦 AOC Masters 2025 電競大賽，賽事設有總值超過 20,000 美元（約 155,000 港元）的豐厚獎金池，其中冠軍隊伍將贏得 5,000 美元現金以及專業級 AGON 電競顯示屏。本次大賽亦將同步展示 AOC 在電競顯示屏領域的技術領導地位。例如，專為《Counter-Strike 2》設計的 AGON CS2 系列電競顯示屏，具備自動優化 CS2 遊戲模式功能，能完全滿足職業玩家對極致精準度的需求；AOC 最新的 OLED 技術則提供真實鮮豔的色彩表現，實現更高的對比度與深邃黑色，帶來極致沉浸的視覺新體驗；此外，AOC 的 Circular Polarization 高科技護眼技術，為長時間競技提供舒適且清晰的觀賞體驗，全力支持玩家保持競技精準和最佳狀態。

創作者同社群互動

頂尖遊戲內容創作者與意見領袖（KOL）將全程參與本次賽事，擔任嘉賓解說、協同直播拍檔及挑戰主持等角色，在資格賽、淘汰賽及總決賽期間，大幅提升賽事的專業度與整體氛圍。同時，為擴大賽事的影響力與互動性，粉絲及觀眾將能透過 Facebook、YouTube 和 Twitch 等主要直播平台參與一系列觀賽派對、專屬抽獎活動、賽前倒數內容以及合作夥伴活動，持續延續這場電競盛事的熱烈氣氛與狂歡體驗。

緊貼精彩賽事

有關本次賽事的報名詳情、參賽資格、完整時間表及官方直播連結，請參賽者與公眾密切留意 AOC Masters 2025 活動官方網站的後續公告。此外，比賽賽程、節目更新、內容創作者動態以及即時比賽結果，亦將同步於 AOC 官方社交媒體頻道發佈，誠邀所有粉絲透過社交媒體參與討論，共同成為這場電競盛事不可或缺的一部分。

AOC Masters 2025 賽事獨家優惠活動：Steam 禮品卡與限量紀念品回饋玩家

為慶祝 AOC Masters 2025 強勢回歸，AOC 及其合作夥伴特別推出以下獨家優惠活動，回饋廣大電競愛好者 (由即日起至 2025 年 11 月 30 日，驚喜不停)：

優惠一：AOC Gaming/AGON Pro 系列顯示屏專享：

凡購買 AOC Gaming 或 AGON Pro 系列指定型號顯示屏，即可獲贈價值 HK$200 的 Steam 禮品卡一張。此外，每位購買者還將獲贈 AOC Masters 2025 限定紀念品乙份。

優惠二：電腦主機與顯示屏套裝驚喜：

凡購買 ZOTAC ZBOX / MAGNUS ONE / ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 系列顯示卡指定型號 * + AOC Gaming / AGON Pro 系列指定型號，即可獲贈 HK$400 Steam 禮品卡及 AOC Masters 2025 限量紀念品，雙重驚喜等你來換取！

*指定型號詳情請向店員查詢，紀念品數量有限，送完即止。

專為《CS2》競技而生：AOC AGON 推出全球首款官方認證電競顯示屏

AGON by AOC 宣佈與《Counter-Strike 2》（CS2）官方聯手，成功打造全球首部 CS2 官方認證電競顯示屏。這款顯示屏專為頂級電競賽事而設計，提供專業級的硬體規格設定，並搭載獨家的「CS 戰術調色」技術。此技術能極致強化畫面細節，確保玩家在遊戲中能清晰識別暗處的細節，同時透過高對比度突顯武屏和敵人，助力玩家以比賽級的精準度輕鬆制霸戰場。

突破遊戲體驗界限，體驗 AOC 創新 MBR+ 技術:

AOC 的「MBR+」技術是專為《Counter-Strike 2》（CS2）等競技射擊遊戲玩家打造的革命性顯示技術，旨在全面提升遊戲性能和視覺表現。AOC MBR+ 第二代超低運動模糊為高速影像帶來無與倫比的清晰畫質 , 他是基於MBR的技術創新,

傳統AOC MBR 技術已能同時解決畫面撕裂並大幅降低動態影像模糊。MBR+技術將運動清晰度提升至新的高度，該技術採用雙背光設計，配備兩個 LED 燈帶和20個背光區。 MBR+配備0~20不同等級的設置，進一步有效減少運動模糊與拖影。

重新定義遊戲體驗界限，感受 AOC MBR Sync 技術的震撼表現:

AOC 的「MBR Sync」技術是專為《Counter-Strike 2》（CS2）等競技射擊遊戲玩家打造的革命性顯示技術，旨在全面提升遊戲性能和視覺表現。通過結合動態影響減少技術（MPRT）與畫面同步技術（Adaptive Sync），MBR Sync 能徹底消除遊戲中常見的運動模糊與殘影問題，讓玩家在快速移動、射擊和轉身時，依然能享受極為流暢、清晰的畫面效果。對於像《CS2》這樣的高強度對戰遊戲，這項技術不僅提升了整體視覺流暢度，更讓每一個關鍵瞬間都能毫無遲滯地呈現在您眼前。MBR Sync 的優勢在於其在高幀率和激烈比賽環境下的穩定表現，確保畫面始終一致且無閃爍干擾，幫助玩家精準捕捉敵人的每一絲動態，從而取得戰場上的主導地位。同時，這項技術專注於降低輸入延遲和動態模糊，讓您的操作與遊戲畫面幾乎完全同步，從而實現更快、更精準的反應速度。無論是甩槍瞬間的完美瞄準，還是關鍵時刻的戰術執行，MBR Sync 為您提供專業級的遊戲沉浸感與競技優勢。現在就告別模糊與干擾，全面掌控戰局，讓 AOC 創新的 MBR Sync 技術成為您在《CS2》中超越對手的秘密武屏！

AOC 推出專為《Counter-Strike 2》玩家打造的「CS2 模式」，帶來巔峰競技體驗:

AOC 與 Valve 的 CS2 設計師及工程師緊密合作，共同開發出專為《Counter-Strike 2》（CS2）玩家設計的全新「CS2 模式」。此特色功能針對遊戲顯示屏的多項參數進行精細調校，為玩家提供最優化的競技設定，確保每一場對局中都能佔據決勝先機。

「CS2 模式」核心亮點包括：

  • 定制亮度與對比度：針對不同遊戲場景，調整最佳亮度與對比度，助您清晰捕捉敵人動向。
  • 增強色彩配置：優化色彩表現，突出重要遊戲元素，同時減輕眼部負擔，讓您長時間作戰依然專注舒適。
  • 優化銳度與伽瑪值：精準調校畫面銳度與伽瑪值，呈現細膩場景細節，提升反應速度與遊戲判斷力。
  • 降低輸入延遲與動態模糊：顯著減少輸入延遲與畫面模糊，實現更快速、更精準的操作反應。

憑藉「CS2 模式」，AOC 將為玩家帶來無與倫比的沉浸式遊戲體驗，助您輕鬆制霸《CS2》戰場，盡情釋放競技潛能！

CS LIGHT FX：將《CS2》遊戲沉浸感提升到全新境界:

CS LIGHT FX 是專為《Counter-Strike 2》玩家打造的創新燈光系統，配備磁吸式設計，可輕鬆安裝在顯示屏的 45° 或 90° 高度調節支架（HAS）上，為玩家提供靈活便捷的燈光配置。這項技術能根據《CS2》遊戲的實時進度進行動態同步，燈光效果會隨著您遊戲中的動作自定義變化，讓戰場氛圍更加震撼。無論是緊張的槍戰還是策略性的佈局，CS LIGHT FX 都能讓您沉浸在更具代入感的遊戲環境中，全面提升遊戲體驗。CS2 Lighting Effect 更將燈光同步技術發揮到極致，將炸彈狀態完美融入燈光反應中。在炸彈安放、倒計時、或拆解的關鍵時刻，顯示屏的 LED 燈光會實時反映遊戲進程，視覺化展現每一個緊張的瞬間。這不僅讓玩家能在屏幕上觀察到炸彈的動態，也能透過燈光效果感受到周圍環境的壓迫感與刺激感。CS LIGHT FX 將視覺與環境相結合，讓每場比賽都更加緊湊而引人入勝，助您提升專注力，並完成關鍵勝利！

AOC AGON CS2 系列 獨家試玩優惠:

PRO CS24A/P (610Hz) 原價 $6,990 → 現僅 $5,990
CS25G (310Hz) 原價 $2,990 → 優惠試玩價至 $1,699

即搶購按此購買

即瀏覽以下連結，查看AOC MASTER 2025所有優惠內容：

我們同時推出全新 OLED 及 Mini-LED 型號優惠，為客戶提供更多高端顯示屏選擇，滿足不同使用需求: https://hk.aoc.com/activity/AOC-Masters-2025」

* 據《 IDC 2024 年第四季度電競顯示屏追蹤報告》 ，AOC 榮獲全球第一電競顯示屏 （≥144Hz） 品牌殊榮 連續六年蟬聯全球第一電競顯示屏 （≥144Hz） 品牌。
** 保養服務適用於透過授權渠道購買的產品 無需額外登記。於三年保養期內，凡符合條件之屏幕問題， 將享有免費檢測、維修或更換面板服務。

關於AOC：

AOC 成立於 1967 年，是全球領先的顯示屏和 IT 配件品牌，也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。

AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC，自 2020 年以來一直是領先的遊戲顯示屏品牌之一，也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示屏及完整的遊戲配件生態系統，當中主要分為三個類別：以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、針對競爭性遊戲玩家的 AGON ，以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。

如欲了解更多，請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook

請在此連結下載AGON PRO CS24A/P CS25G相關圖片。

