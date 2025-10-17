AOC Masters 2025 AOC Masters 2025 強勢回歸 聚焦《Counter-Strike 2》亞太區頂尖對決 全亞太區 CS2 社群熱血對決，榮耀共享！

比賽將全線上進行，報名將於今日正式開放，區域資格賽計劃於 2025 年 11 月 舉行，並於 2025 年 12 月初 直播舉行最終總決賽。參賽者可透過以下連結進行報名：立即報名。每個參賽地區的具體時間將於 AOC Masters 2025 活動網站 及AOC 官方社交媒體頻道公佈，敬請留意！

獎金同實力展示

AOC 正式宣佈舉辦 AOC Masters 2025 電競大賽，賽事設有總值超過 20,000 美元（約 155,000 港元）的豐厚獎金池，其中冠軍隊伍將贏得 5,000 美元現金以及專業級 AGON 電競顯示屏。本次大賽亦將同步展示 AOC 在電競顯示屏領域的技術領導地位。例如，專為《Counter-Strike 2》設計的 AGON CS2 系列電競顯示屏，具備自動優化 CS2 遊戲模式功能，能完全滿足職業玩家對極致精準度的需求；AOC 最新的 OLED 技術則提供真實鮮豔的色彩表現，實現更高的對比度與深邃黑色，帶來極致沉浸的視覺新體驗；此外，AOC 的 Circular Polarization 高科技護眼技術，為長時間競技提供舒適且清晰的觀賞體驗，全力支持玩家保持競技精準和最佳狀態。

創作者同社群互動

頂尖遊戲內容創作者與意見領袖（KOL）將全程參與本次賽事，擔任嘉賓解說、協同直播拍檔及挑戰主持等角色，在資格賽、淘汰賽及總決賽期間，大幅提升賽事的專業度與整體氛圍。同時，為擴大賽事的影響力與互動性，粉絲及觀眾將能透過 Facebook、YouTube 和 Twitch 等主要直播平台參與一系列觀賽派對、專屬抽獎活動、賽前倒數內容以及合作夥伴活動，持續延續這場電競盛事的熱烈氣氛與狂歡體驗。

緊貼精彩賽事

有關本次賽事的報名詳情、參賽資格、完整時間表及官方直播連結，請參賽者與公眾密切留意 AOC Masters 2025 活動官方網站的後續公告。此外，比賽賽程、節目更新、內容創作者動態以及即時比賽結果，亦將同步於 AOC 官方社交媒體頻道發佈，誠邀所有粉絲透過社交媒體參與討論，共同成為這場電競盛事不可或缺的一部分。

AOC Masters 2025 賽事獨家優惠活動：Steam 禮品卡與限量紀念品回饋玩家

為慶祝 AOC Masters 2025 強勢回歸，AOC 及其合作夥伴特別推出以下獨家優惠活動，回饋廣大電競愛好者 (由即日起至 2025 年 11 月 30 日，驚喜不停)：

優惠一：AOC Gaming/AGON Pro 系列顯示屏專享：

凡購買 AOC Gaming 或 AGON Pro 系列指定型號顯示屏，即可獲贈價值 HK$200 的 Steam 禮品卡一張。此外，每位購買者還將獲贈 AOC Masters 2025 限定紀念品乙份。

優惠二：電腦主機與顯示屏套裝驚喜：

凡購買 ZOTAC ZBOX / MAGNUS ONE / ZOTAC GAMING GeForce RTX 50 系列顯示卡指定型號 * + AOC Gaming / AGON Pro 系列指定型號，即可獲贈 HK$400 Steam 禮品卡及 AOC Masters 2025 限量紀念品，雙重驚喜等你來換取！

*指定型號詳情請向店員查詢，紀念品數量有限，送完即止。

專為《CS2》競技而生：AOC AGON 推出全球首款官方認證電競顯示屏

AGON by AOC 宣佈與《Counter-Strike 2》（CS2）官方聯手，成功打造全球首部 CS2 官方認證電競顯示屏。這款顯示屏專為頂級電競賽事而設計，提供專業級的硬體規格設定，並搭載獨家的「CS 戰術調色」技術。此技術能極致強化畫面細節，確保玩家在遊戲中能清晰識別暗處的細節，同時透過高對比度突顯武屏和敵人，助力玩家以比賽級的精準度輕鬆制霸戰場。

突破遊戲體驗界限，體驗 AOC 創新 MBR+ 技術:

AOC 的「MBR+」技術是專為《Counter-Strike 2》（CS2）等競技射擊遊戲玩家打造的革命性顯示技術，旨在全面提升遊戲性能和視覺表現。AOC MBR+ 第二代超低運動模糊為高速影像帶來無與倫比的清晰畫質 , 他是基於MBR的技術創新,

傳統AOC MBR 技術已能同時解決畫面撕裂並大幅降低動態影像模糊。MBR+技術將運動清晰度提升至新的高度，該技術採用雙背光設計，配備兩個 LED 燈帶和20個背光區。 MBR+配備0~20不同等級的設置，進一步有效減少運動模糊與拖影。

重新定義遊戲體驗界限，感受 AOC MBR Sync 技術的震撼表現:

AOC 的「MBR Sync」技術是專為《Counter-Strike 2》（CS2）等競技射擊遊戲玩家打造的革命性顯示技術，旨在全面提升遊戲性能和視覺表現。通過結合動態影響減少技術（MPRT）與畫面同步技術（Adaptive Sync），MBR Sync 能徹底消除遊戲中常見的運動模糊與殘影問題，讓玩家在快速移動、射擊和轉身時，依然能享受極為流暢、清晰的畫面效果。對於像《CS2》這樣的高強度對戰遊戲，這項技術不僅提升了整體視覺流暢度，更讓每一個關鍵瞬間都能毫無遲滯地呈現在您眼前。MBR Sync 的優勢在於其在高幀率和激烈比賽環境下的穩定表現，確保畫面始終一致且無閃爍干擾，幫助玩家精準捕捉敵人的每一絲動態，從而取得戰場上的主導地位。同時，這項技術專注於降低輸入延遲和動態模糊，讓您的操作與遊戲畫面幾乎完全同步，從而實現更快、更精準的反應速度。無論是甩槍瞬間的完美瞄準，還是關鍵時刻的戰術執行，MBR Sync 為您提供專業級的遊戲沉浸感與競技優勢。現在就告別模糊與干擾，全面掌控戰局，讓 AOC 創新的 MBR Sync 技術成為您在《CS2》中超越對手的秘密武屏！

AOC 推出專為《Counter-Strike 2》玩家打造的「CS2 模式」，帶來巔峰競技體驗:

AOC 與 Valve 的 CS2 設計師及工程師緊密合作，共同開發出專為《Counter-Strike 2》（CS2）玩家設計的全新「CS2 模式」。此特色功能針對遊戲顯示屏的多項參數進行精細調校，為玩家提供最優化的競技設定，確保每一場對局中都能佔據決勝先機。

「CS2 模式」核心亮點包括：

定制亮度與對比度 ：針對不同遊戲場景，調整最佳亮度與對比度，助您清晰捕捉敵人動向。

：針對不同遊戲場景，調整最佳亮度與對比度，助您清晰捕捉敵人動向。 增強色彩配置 ：優化色彩表現，突出重要遊戲元素，同時減輕眼部負擔，讓您長時間作戰依然專注舒適。

：優化色彩表現，突出重要遊戲元素，同時減輕眼部負擔，讓您長時間作戰依然專注舒適。 優化銳度與伽瑪值 ：精準調校畫面銳度與伽瑪值，呈現細膩場景細節，提升反應速度與遊戲判斷力。

：精準調校畫面銳度與伽瑪值，呈現細膩場景細節，提升反應速度與遊戲判斷力。 降低輸入延遲與動態模糊：顯著減少輸入延遲與畫面模糊，實現更快速、更精準的操作反應。

憑藉「CS2 模式」，AOC 將為玩家帶來無與倫比的沉浸式遊戲體驗，助您輕鬆制霸《CS2》戰場，盡情釋放競技潛能！

CS LIGHT FX：將《CS2》遊戲沉浸感提升到全新境界:

CS LIGHT FX 是專為《Counter-Strike 2》玩家打造的創新燈光系統，配備磁吸式設計，可輕鬆安裝在顯示屏的 45° 或 90° 高度調節支架（HAS）上，為玩家提供靈活便捷的燈光配置。這項技術能根據《CS2》遊戲的實時進度進行動態同步，燈光效果會隨著您遊戲中的動作自定義變化，讓戰場氛圍更加震撼。無論是緊張的槍戰還是策略性的佈局，CS LIGHT FX 都能讓您沉浸在更具代入感的遊戲環境中，全面提升遊戲體驗。CS2 Lighting Effect 更將燈光同步技術發揮到極致，將炸彈狀態完美融入燈光反應中。在炸彈安放、倒計時、或拆解的關鍵時刻，顯示屏的 LED 燈光會實時反映遊戲進程，視覺化展現每一個緊張的瞬間。這不僅讓玩家能在屏幕上觀察到炸彈的動態，也能透過燈光效果感受到周圍環境的壓迫感與刺激感。CS LIGHT FX 將視覺與環境相結合，讓每場比賽都更加緊湊而引人入勝，助您提升專注力，並完成關鍵勝利！

AOC AGON CS2 系列 獨家試玩優惠:

PRO CS24A/P (610Hz) 原價 $6,990 → 現僅 $5,990

CS25G (310Hz) 原價 $2,990 → 優惠試玩價至 $1,699

立即搶購：按此購買

請 即瀏覽以下連結，查看AOC MASTER 2025所有優惠內容：

我們同時推出全新 OLED 及 Mini-LED 型號優惠，為客戶提供更多高端顯示屏選擇，滿足不同使用需求: https://hk.aoc.com/activity/AOC-Masters-2025」

* 據《 IDC 2024 年第四季度電競顯示屏追蹤報告》 ，AOC 榮獲全球第一電競顯示屏 （≥144Hz） 品牌殊榮 ， 連續六年蟬聯全球第一電競顯示屏 （≥144Hz） 品牌。

** 保養服務適用於透過授權渠道購買的產品 ， 無需額外登記。於三年保養期內，凡符合條件之屏幕問題， 將享有免費檢測、維修或更換面板服務。

關於AOC：

AOC 成立於 1967 年，是全球領先的顯示屏和 IT 配件品牌，也是全球最大的 LCD 製造商 TPV Technology Limited 的子公司。 AOC 全面的產品組合為專業和個人應用提供創新、符合人體工程學、環保和時尚的解決方案。

AOC 專門為電競用家而設的 AGON by AOC，自 2020 年以來一直是領先的遊戲顯示屏品牌之一，也是全球遊戲玩家的首選。提供世界級高性能遊戲顯示屏及完整的遊戲配件生態系統，當中主要分為三個類別：以核心遊戲玩家而生的 AOC GAMING、針對競爭性遊戲玩家的 AGON ，以及電競愛好者和職業電競選手的 AGON PRO。

如欲了解更多，請參閱 AGON by AOC 官方網站或 關注AGON by AOC Facebook。

請在此連結下載AGON PRO CS24A/P及 CS25G相關圖片。

