首屆香港具身智能產業峰會暨智元APC2026香港舉行

香港特別行政區行政長官李家超表示，「具身智能作為AI與物理世界互動的重要形態，已經成為推動產業升級、培育新質生產力的關鍵引擎。香港在AI與機器人領域擁有一批世界知名的專家學者，學術研究水平位居世界前列。我們歡迎更多具潛力及代表性的企業落戶香港，善用本地人才、資金、產學研協作及國際聯通優勢，加速技術迭代，開拓國際機遇。」

香港貿易發展局主席馬時亨教授表示：「香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』，能夠協助內地人工智能企業『出海』。隨著AI產業不斷壯大，更多企業需要拓展市場、建立品牌。香港憑藉內聯外通的優勢，是內地AI企業『走出去』的理想平台。貿發局將持續強化旗下支援，進一步發揮香港平台作用，協助內地企業和品牌穩健『出海』。」

鄭翔玲會長致辭時表示，特別感謝李家超行政長官帶領特區政府，設立100億創科基金、AI研發院、InnoHK平台等，一路開明支持、大膽賦能，給年輕人機會、給創新鋪路，敢放手、敢托舉，讓業界能放開手腳、大膽追夢。香港，從來都是全球智慧的交匯點、世界夢想的試驗場。背靠祖國、聯通世界，香港坐擁頂尖學府、超級科創基地與開放生態。今天，智能機器人從實驗室走向產業、從概念走進生活，正是香港新質生產力、新型工業化最生動的破頂之作。峰會的舉辦不僅是一座創科地標的誕生，更是各行業及青年力量、全球智慧、中國創新在東方之珠的巔峰匯聚。她強調，今天，我們按下啟動鍵；明天，我們共創香港科技新高峰。祝願香港再騰飛！

目前，人工智能正從感知智能、認知智能，邁向融合感知、認知與行動能力的具身智能。智元認為，AI不應只存在於屏幕之後，而應走入人類工作與生活的物理世界，創造更大的社會價值。具身智能正是AI從數字世界進入物理世界的重要路徑，而機器人則是具身智能最重要的物理載體。

智元創始人、董事長及CEO鄧泰華先生表示：「智元定位自己是具身智能基礎模型公司，以AI定義本體。因為AI需要有身體，所以智元做了配套的AI本體。具身智能不只是機械人產品的進步，而是AI進入真實世界、創造生產力價值的重要路徑。智元將立足香港、服務香港，與本地企業、學校、科研機構及產業伙伴深度合作。我們會在香港成立智元國際研發總部，並與香港高等院校及科研機構共同成立數個產學研聯合實驗室，推動具身智能在香港的產業發展與場景應用。」

在活動上，智元系統闡述其對具身智能產業發展階段的判斷，提出具身智能產業正沿著「XYZ曲線」演進。X曲線代表早期以本體能力和運動能力突破為主的開發嘗鮮階段，讓機械人能夠像人一樣動起來；Y曲線代表智能突破後，機械人開始進入真實任務和商業場景，像人一樣工作，創造生產力；Z曲線則代表在大規模真實場景數據驅動下，智能能力由量變走向質變，進入更廣泛的應用普及階段。

智元認為，2026年是具身智能從技術探索走向生產力價值創造的關鍵一年。香港特區政府宣布將首次制定「香港五年規劃」，主動對接國家「十五五」規劃，在最新《2026-27年度財政預算案》中提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，並將具身智能列為初期重點關注範圍。香港正發揮國際金融中心、國際創科中心及連接內地與全球市場的獨特優勢，加快創科成果轉化，推動新型工業化及高端服務業升級。在此背景下，首屆香港具身智能產業峰會應運而生，而智元APC 2026（香港）則從產業實踐角度，進一步推動具身智能與香港產業、科研、資本及應用場景深度結合，為香港在國家戰略中鋪定自身角色提供重要抓手。

在產品方面，智元展示了其全系列、全場景的機械人產品布局，涵蓋全尺寸人形、半尺寸人形、輪式人形及四足機械人等不同形態，包括AGIBOT A系列全尺寸人形機械人、X系列半尺寸人形機械人、G系列輪式人形機械人、D系列四足機械人以及C系列清潔機械人等產品矩陣，面向產線上下料、工業物料搬運、物流分類、消費導引與零售輔助、零售服務站、安防巡檢與風險監測、工業及商業清潔等多元場景。多形態產品矩陣的背後，是智元統一的AI能力、系統架構及數據閉環，支持具身智能在不同場景中的持續應用與複製。

在技術架構方面，智元提出「一體三智」作為具身智能落地的核心框架。其中，「一體」指穩定可靠、具備高性能與低成本潛力的具身本體，是AI進入物理世界的載體；「三智」則包括運動智能、交互智能及作業智能，分別對應穩定執行、人機協作及真實任務完成能力。智元認為，具身智能的核心不只是讓機械人具備動作能力，而是讓AI能夠在真實世界中理解任務、執行任務，並在持續數據回饋中進化。

智元聯合創始人、總裁兼CTO彭志輝在題為「一體三智部署態，共築具身智能生產力新格局」的主題演講中，進一步闡述智元在運動智能、交互智能及作業智能方面的技術進展。彭志輝表示：「具身智能行業真正的分水嶺，不只是AI模型進入物理世界，而是產品開始進入真實工作流，行業正在從『展示能力』走向『交付結果』。隨著大模型能力、本體可靠性和真實場景數據逐步形成閉環，具身智能正在從技術突破轉向生產力部署。」

活動期間，智元正式發布「香港具身智能產業共創計劃」。該計劃旨在匯聚香港「政、商、產、學、研、用、財」多方力量，圍繞應用場景、產學研合作、創新創業投資、人才培養及國際合作等方向，推動具身智能在香港及更廣泛市場的應用探索。該計劃將以香港為起點，推動香港具身智能產業在未來五年實現「個十百千萬」目標，包括成立數個產研聯合實驗室、培育數十家具身智能創新企業、發展數百家產業伙伴，並進一步帶動產業鏈、應用場景和資本市場協同發展。

圍繞真實場景應用，峰會期间設有「香港具身智能生產力應用共創」發布環節，邀請香港諾達科技、中國移動國際、仁濟醫院、火花機器人等合作方代表共同參與，展示具身智能在商業服務、公共服務、科研教育及機械人應用服務等方向的合作潛力。智元表示，香港擁有高度成熟的服務業體系、國際化的商業環境，以及對服務效率、營運品質和創新應用的多元需求，是具身智能應用的重要驗證場，也是未來面向全球複製應用方案的重要窗口。

在產學研合作方面，活動設有「大灣區產學研生態發布儀式」，邀請香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學、南方科技大學、澳門科技大學等香港及大灣區高等院校、科研機構代表共同參與，探討具身智能在科研創新、人才培養及產業轉化方面的合作機會。智元表示，具身智能產業的發展需要長期開放的生態投入，未來將持續推動與高等院校、科研機構、開發者及產業伙伴的協作，並向香港本地企業、高等院校及開發者開放相關技術平台與生態能力。

在資本與產業協同方面，在香港投資推廣署、香港引進重點企業辦公室的見證下，智元聯合了紅杉中國、高瓴、未來資產、上實資本等投資及產業資源與金融機構代表，共同推出了「香港具身智能創新創業投資計劃」，支持香港具身智能創新創業人才與項目孵化。智元表示，產業投資是推動具身智能生態發展的重要手段，作為具身智能產業鏈龍頭企業，智元願攜手多方力量，系統性孵化並投資香港具身智能創新創業人才與項目，打造香港具身智能創新創業沃土。

峰會亦設有兩場專題圓桌，分別圍繞「Physical AI時代：科技新銳力量的思考和破局」及「香港賦能・全球領航：共築中國科技全球化力量」展開討論，邀請科技企業創始人與新銳科技項目代表，共同探討具身智能、人工智能與中國科技企業全球化發展的新機遇。

智元表示，未來將持續圍繞AI能力、真實場景應用、數據閉環及全球產業合作推進布局，通過全棧技術能力與開放生態，推動AI從數據與屏幕進入物理世界，並在更廣泛場景中創造可持續的生產力價值。香港是全球資本、客戶與產業理解具身智能的重要窗口，智元將以香港為關鍵節點，連接產業伙伴，應用場景與全球資本，加速具身智能技術與真實商業需求結合，推動具身智能走向全球。

關於智元創新

智元創新（AGIBOT）是一家專注於具身智能的AI公司，通過智能系統與機械人技術的深度融合，推動AI在真實世界中的應用落地。公司以「一體三智」為核心架構，融合交互智能、作業智能與運動智能，研發面向真實場景部署及商業應用的通用機械人系統。智元產品及解決方案覆蓋多個商業應用場景，截至2026年3月，全球產量已超過10,000台。

SOURCE 智元創新（AGIBOT）