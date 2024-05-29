Aperture Finance 完成 A 輪融資，完全稀釋估值達 2.5 億美元，以構建 DeFi 的意圖式架構

$APTR 原生平台代幣將於 2024 年 5 月 31 日發布

美國加州山景城2024年5月29日 /美通社/ -- 率先採用人工智能驅動的意圖的去中心化金融 (DeFi) 平台 Aperture Finance 已完成 A 輪融資，總融資額達 1,200 萬美元，項目估值達 2.5 億美元。這輪融資由 Skyland Ventures、Blockchain Founders Fund 和 Krypital Group 等頂級風險投資公司領投，Alchemy、SNZ、Stratified Capital、Tide、Cipholio、ViaBTC、CatcherVC 和 Double Peak 等知名投資者亦有參與。前幾輪融資亦獲得 ParaFi Capital、Arrington Capital、Divergence、Blockchain Founders Fund、Laser Digital (Nomura Group)、Skyland Ventures、Costanoa、Rarestone、Krypital Group、Big Brain Holdings、LD Capital、ViaBTC、Cipholio、Double Peak、Athena Ventures、Coinseeker、Artemis Capital 和 AWS 的投資。

Aperture Finance 正在創新 Intents（意圖）的使用，這是一種新穎的方法，旨在簡化複雜的 DeFi 操作。與傳統交易方式不同，Intents 允許用戶指定所需的結果，簡化與 DeFi 協議的互動並增強可及性。這個創新的系統利用 Uniswap V3，使用戶能夠聲明最終目標，例如在指定價位重新平衡流動性，並只在滿足這些條件時才執行交易。該平台已經在 9 個兼容 EVM 的鏈上運行，處理逾 27 億美元的交易量，擁有超過 280,000 名不重複用戶和超過 15,000 名每日活躍用戶。

Skyland Ventures 加密主管 Yonkuro 表示：「Intents 架構彌合了複雜的金融策略和日常 DeFi 用戶之間的差距。通過讓用戶能夠以自然語言表達他們的財務目標，Aperture 令更廣泛的受眾，從零售投資者到機構參與者，都能夠使用先進的 DeFi 工具。」

該平台的去中心化求解器網絡會計算出最佳交易流程，然後通過 Aperture 的智能合約模擬和排序。該網絡最初採用中心化的求解器，並已擴展到包括 Propeller Heads 和 Enso Finance 等第三方求解器，其他求解器（例如 Tokka Labs）預計會在 2024 年第 3 季加入。

Aperture 計劃進一步利用其大型語言模型 (LLM) 界面，將用戶用自然語言表達的意圖轉換為可在鏈上編碼的領域特定語言 (DSL)。此功能旨在確保用戶指示的清晰度和準確性，進一步促進複雜金融工具的普及使用。

Aperture Finance 產品主管 Peter Tan 表示：「Aperture Finance 致力降低 DeFi 的學習曲線，並為我們的用戶提供更多策略性選擇。我們的目標是提供通常只有大型機構才能享有的同等執行力和定價水平，使 DeFi 更具包容性和有效率。」

新的資金將支持 Aperture Intents 發展基礎設施、擴大其求解器網絡，並通過即將推出的 LLM 整合來提升用戶體驗。項投資突顯市場對 Aperture Finance 在改變 DeFi 市場格局方面的潛力越來越有信心。

繼超過 300,000 用戶成功參與空投活動後，Aperture Finance 將於 2024 年 5 月 31 日在 Bybit 上推出其 $APTR 代幣。

關於 Aperture Finance

Aperture Finance 是人工智能驅動意圖方面的先驅，旨在增強 DeFi 體驗。Aperture 的原生求解器網絡擁有 IntentsGPT 界面和人工智能驅動的智能求解器模擬，為所有 DeFi 用戶提供機構級的智能。創始團隊匯聚了科技和金融領域的頂尖人才，包括 Amazon Web Services 和 Google、史丹福大學、康奈爾大學和加州大學柏克萊分校，以及 Citadel、JPMorgan Chase 和 AIG 的精英人才。Aperture 是 Binance Labs 第五批最有價值建設者 (Most Valuable Builder V) 項目的一員，並參加了 CoinMarketCap (CMC) 加速器和香港數碼港培育計劃。

SOURCE Aperture Finance