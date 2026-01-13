APFinSA Awards 正式重塑為「全球傑出保險大獎」 Global Distinguished Awards (GDA) 業界榮譽邁向國際舞台

全球信任標準：以誠信與同理心建立客戶信賴。

驗證式榮譽：榮譽以真實影響力為依據，經嚴格審核。

共榮進階制度：持續成長與長期貢獻，見證專業深化。

根植亞洲，享譽全球：尊重在地文化，堅守全球卓越標準。

保協會長陳頌琳（Carrie）在會上宣布，重新定位後的 GDA 大獎將延續「顧問組」與「經理組」的分組制度，並設有「我最喜愛的顧問獎」，由客戶直接投票選出，讓榮譽回歸最真實的情感連結。此外，今年起增設「終身榮譽制度」，包括「信任殿堂」、「影響殿堂」、「傳承殿堂」、「榮耀殿堂」及「偉大殿堂」，表彰持續 8 至 40 年的卓越貢獻者。

香港區GDA & Day主席陳逸謙（Vincent）介紹了報名安排，並舉出GDA獎項三大報名亮點：

參加GDA，可同時參與全港市民票選「十大最受喜愛理財顧問」，助得獎者提升公眾曝光度。 大會將為得獎者提供跨區交流平台，涵蓋亞洲十地，促進專業人脈連結。 品牌加持與榮譽加值，得獎者可獲授權使用 GDA 標誌，並享有媒體報導及演講機會。

報名門檻為 FYP 港幣 67 萬元起，截止日期為 2026 年 3 月底。保協會員報名可獲贈港幣 100 元電子現金券。

新聞發布會主持—保協副會長兼培訓學院主席李玉樹（Dick）總結表示，《全球傑出保險大獎》GDA 的誕生不僅是品牌重塑，更是對亞洲保險及理財顧問專業精神的肯定。大會誠邀業界同仁積極參與，讓專業成就被世界看見，並在國際舞台上發光發亮。

新聞圖片

圖片連結: https://shorturl.at/vVGBV

有關「保協」 :

香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近12,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

官網: https://www.luahk.org/

有關「亞太區財務策劃總會（ APFinSA ）」 :

亞太區財務策劃總會（APFinSA）是亞太地區最大的金融服務理事會。 APFinSA 成立於 1991 年，代表來自 10 個成員國/地區的金融服務專業人士的利益，亦代表了超過 100,000 名專業諮詢人士的聲音，並作為卓越的跨境協會來考慮該地區金融諮詢行業面臨的關鍵問題和機遇。

官網: https://www.apfinsa.org/

SOURCE 香港人壽保險從業員協會