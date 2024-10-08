亞盛醫藥APG-2449獲CDE許可開展治療非小細胞肺癌的註冊III期臨床研究

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年10月8日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司原創1類新藥APG-2449、FAK/ALK/ROS1三聯酪氨酸激酶抑制劑（TKI）獲國家藥品監督管理局（NMPA）藥物審評中心（CDE）臨床試驗許可，將開展針對二代間變性淋巴瘤激酶（ALK）TKI耐藥或不耐受的非小細胞肺癌（NSCLC）患者， 或初治ALK陽性晚期或局部晚期NSCLC患者的兩項註冊III期臨床研究。

這兩項都是多中心、開放、隨機對照、關鍵性註冊III期臨床研究。第一項旨在評估APG-2449對比含鉑化療在二代 ALK TKI耐藥或不耐受的晚期NSCLC患者中的有效性及安全性；第二項旨在評估APG-2449用於一線對比克唑替尼在初治 ALK 陽性晚期或局部晚期NSCLC患者中的有效性及安全性。

ALK陽性NSCLC是一種具有特定分子特徵的肺癌類型，其特點在於ALK基因的異常重排或融合，發生率大約占肺癌的3%至5%之間。ALK陽性NSCLC患者往往較為年輕，且大多數患者不吸煙或僅有輕微吸煙史，有較高的腦轉移風險。

儘管當前已有多種針對 ALK 的靶向藥物獲批上市，但在接受第二代 ALK TKI治療後，仍有超過一半的NSCLC 患者出現繼發耐藥。因此，含鉑化療被中國臨床腫瘤學會（CSCO）指南列為二代 ALK 抑制劑靶向治療失敗患者的推薦方案之一。眾所周知，化療副作用大，去化療方案已是晚期腫瘤治療的一大趨勢。因此，對於二代 ALK TKI耐藥的患者來說，獲得有效又安全的治療藥物仍是較大的、尚未滿足的臨床需求。

APG-2449是亞盛醫藥自主研發、具有口服活性的小分子FAK抑制劑，是第三代ALK/ROS1 TKI，也是國內首個獲CDE許可進行臨床試驗的FAK抑制劑。在首個人體試驗中，APG-2449在二代 ALK TKI治療耐藥或初治的NSCLC患者中都顯示了初步療效和良好安全性；對腦轉移病灶亦有較強抑製作用, 腦脊液PK分析證實 APG-2449能夠透過血腦屏障。此外，生物標誌物研究結果顯示，對於二代ALK TKI耐藥的 NSCLC 患者，其基線腫瘤組織中的磷酸化FAK（pFAK）表達水平與APG-2449治療後的無進展生存期（PFS）呈正相關，提示pFAK升高可能與二代ALK TKI耐藥相關。

該兩項註冊III期臨床研究的主要研究者、中山大學腫瘤防治中心張力教授表示：「APG-2449是一種高效的FAK/ALK/ROS1多靶點抑制劑，之前的臨床研究結果提示其在NSCLC患者中持續顯示出良好的安全性和抗腫瘤療效，尤其是在第二代ALK抑制劑耐藥的患者中觀察到初步療效讓我們備受鼓舞，FAK和ALK多靶點抑制可能是對第二代ALK抑制劑耐藥的NSCLC患者克服ALK耐藥的一種新方法。我們非常期待盡快開展APG-2449的這兩項註冊III期臨床研究，以獲得進一步的數據與驗證，早日為更多患者帶來臨床獲益。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「在NSCLC治療領域，仍存在較大的、未被滿足的臨床需求。作為FAK/ALK/ROS1三聯TKI，APG-2449既往的臨床數據已經展現出較大的治療潛力。此次獲CDE許可開展兩項註冊III期臨床試驗，是APG-2449臨床開發進程的重要里程碑，讓我們深受鼓舞。未來，我們將秉承'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'這一使命，積極推進相關臨床試驗的開展，以造福更多患者。」

參考資料：

1. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.9071

2. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.3124

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括11項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）、梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

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SOURCE 亞盛醫藥