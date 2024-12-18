Apollo Care 獲 Flexpoint Ford 增長股權投資，加速拓展患者服務及商業解決方案計劃

Flexpoint Ford 的策略性投資推動 Apollo Care 的增長計劃

所得資金將用於擴闊 Apollo Care 的創新渠道、提升現有技術及擴大規模營運

Flexpoint Ford 的 Jonathan Oka 及 Elliot Lauzen 加入 Apollo Care 的董事會

芝加哥2024年12月19日 /美通社/ -- Apollo Care 是一個高速發展的向醫療保健行業提供患者服務及商業解決方案的供應商，今日宣佈已完成來自 Flexpoint Ford 的一項重大股權投資。此項資金將加速 Apollo Care 在其患者共付額、樞紐解決方案、數據倉儲及商業分析平台等方面的技術及創新投資。

Apollo Care 總裁、行政總裁兼董事長 Ben Bove 表示：「這對 Apollo Care 及其致力於轉變患者體驗以改善藥物負擔能力、獲取途徑及依從性的使命而言，是一個重要的里程碑。這項投資將使我們能夠進一步提升技術、擴大規模營運，並為客戶提供更大的價值。」

Flexpoint Ford 是一家專注於醫療保健和金融服務領域的私募股權公司，為其合作公司提供度身定製且靈活的資本解決方案。該公司管理的資產約 82 億美元。

「Flexpoint 的專業知識和共同的願景使他們成為支持我們宏大的增長計劃的理想合作夥伴。我們很高興，能攜手重新定義向製藥業提供共付額及樞紐服務解決方案的機會。」Apollo Care 財務總監 Michael Aquilino 稱。

根據投資條款，Flexpoint Ford 將獲得 Apollo Care 的少數股權，同時 Jonathan Oka 及 Elliot Lauzen 將加入公司董事會。該項投資透過 Flexpoint Fund V 完成。

Flexpoint Ford 行銷總監兼醫療保健主管 Jonathan Oka 表示：「我們很高興能與 Ben 和 Apollo Care 團隊合作。在短短數年間，Apollo Care 已確立其作為創新者的地位，致力開發實用的解決方案，以應對製藥業內一些最重大的商業挑戰。我們期待與團隊密切合作，實現他們的成長目標。」

Flexpoint Ford 主管 Elliot Lauzen 續稱：「鑑於市場對差異化患者服務計劃的需求日益增長，我們認為 Apollo Care 未來定將擁有重大發展機遇，並期待推動長遠策略價值。」

關於 Apollo Care

Apollo Care 透過專門設計的技術開發和部署患者服務和分析解決方案，幫助製藥品牌解決商業挑戰。憑藉業界第一創新的歷史，Apollo Care 正在重新考慮過時的行業實踐，以提供集成解決方案，以推動增長、優化毛淨成本並改善患者治療效果。Apollo Care 總部位於美國伊利諾伊州芝加哥。如欲了解詳細資訊，請瀏覽www.apollocare.com或在LinkedIn上關注我們。

關於 Flexpoint Ford

Flexpoint Ford 是一家私募股權投資公司，管理的資產約為 82 億美元，專注於醫療保健和金融服務行業的私下洽商投資項目。自 2005 年成立以來，Flexpoint Ford 已經完成了各種投資規模、結構和資產類別的投資。Flexpoint Ford 在伊利諾伊州芝加哥和紐約州紐約均設有辦事處。如欲了解詳細資訊，請瀏覽：www.flexpointford.com。

傳媒聯絡

Apollo Care 行政營運副總裁 Molly Tabernik

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Prosek Partners（代表 Flexpoint Ford）

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SOURCE Flexpoint Ford