Arcadis 支持香港「行政長官 2024 年施政報告」

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Arcadis

22 10月, 2024, 20:28 CST

香港2024年10月22日 /美通社/ -- 全球領先的天然及建築資產設計及顧問組織 Arcadis 歡迎最近在「行政長官 2024 年施政報告」中概述的措施，旨在透過簡化程序和降低建築成本，以維持土地創造和促進房屋供應。Arcadis 將全面支持這些措施的實施。

為新發展開發土地並簡化程序

政府將繼續加快土地開發以解決土地供應難題；土地不僅用於房屋，還可用於其他用途。土地開發程序將被簡化。

政府將加快在北部大都會推行經濟和房屋相關項目。今年，將保留土地用於發展北都大學教育城、第三所醫學院和綜合醫教研醫院。

政府將於紅水橋/下村地區推出 4 幅優質物流用地，以擴大高增值的物流服務。馬洲河套區的港深創科園將會分兩期發展，由今年底開始。政府將尋求資助新田科技工程第一階段的基礎設施，並於今年開始建設工程。目標是由 2026-27 年開始，陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運

採用多管齊下的方法降低施工成本

發展局轄下的項目策略及管治辦公室已獲委託領導策略研究，以找出導致建造成高建設成本的主要因素，並根據中國內地和國際的經驗，制定改善措施。Arcadis 認為這項研究是善用公共資源發展基礎建設、提升長期競爭力的重要步驟。

Arcadis 香港及澳門成本及商業管理部主管 William Fong 表示：

「政府一直研究影響項目成本的因素，同時評估各因素的影響。投資於本研究的努力，表明政府致力提高項目的實施效率。

除了簡化土地開發程序外，我們認識到促進採用創新建築技術和材料、實施智能採購策略，以及重新評估建築設計標準以提高速度和效率的重要性。有效執行這些措施將需要政府、發展商、顧問、承包商和供應商的合作。」

香港建築設計標準與國標接軌

隨著香港檢討及可能更新建築標準，我們應該考慮與中國大陸（國標）和其他著名國際城市的最佳實踐和行業標準接軌。香港在建立大灣區統一的建築設計標準，並促進使用高品質、具成本效益的建築材料方面，可發揮重要作用。Arcadis 憑藉其強大的業務實力，已準備好參與此項計畫，並為香港建築科技研究院提供支援。

加強北部大都會的交通基礎設施

隨著紅水橋站及北綫主線的興建工程正式展開，Arcadis 希望在下一階段進行港深西鐵路（紅水橋至前海）的準備工程，並開始北部連接支線的詳細規劃和設計。

William Fong 補充道：「隨著我們見證北方都會發展策略的進展，以及香港與深圳之間的聯繫增強，業界可以在成本和項目管理、可持續發展和商業諮詢等領域把握機會。」

繼續推動減廢及回收

二零二五年，香港將啟動啟動 I • PARK1，香港第一個廢物轉能設施，每天可處理 3,000 噸都市區固體廢物。

I • PARK1 項目不僅有助於實現「零堆填」目標，而且還帶來創新的施工方法，包括珠海的模塊化綜合建設以及主要機電設備模塊的預製工程。

William Fong 總結： 「這種建設方法有助提高質量和效率標準，在卓越 營運效率方面設立了新的標準。」

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