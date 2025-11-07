ARK 全球市場觀察 | 為何新加坡身份成「必選項」？

上海 2025年11月7日 /美通社/ -- 全球財富流動的版圖正步入加速重構的關鍵週期，在東南亞的戰略坐標上，城邦國家新加坡以沉穩而強勁的姿態，悄然崛起為備受全球矚目的新一代財富樞紐。如今的新加坡，早已突破「東南亞貿易節點」的單一身分限制，憑藉多維度的綜合優勢，成為承載全球高淨值人群財富管理、家族傳承與跨國資產配置需求的核心戰略要地之一。

這一崛起絕非偶然，由 Henley & Partners 和 New World Wealth 聯合發布的《2025 年世界最富裕城市報告》的權威數據顯示：新加坡擁有 24.24 萬名「可投資資產超百萬美元」的富裕人士，不僅穩穩占據全球第四的席位，更實現了較 2015 年超過 60% 的大幅增長。這一增速遠超紐約、倫敦等傳統金融中心，直觀且深刻地彰顯出新加坡對全球財富的強勁虹吸能力，也印證了其「財富樞紐」地位的堅實含金量。

早在 2018 年，諾亞 ARK 便前瞻性地在新加坡展開佈局，歷經多年本土化運營的沉澱與打磨，於 2025 年正式將新加坡升級為全球總部。

諾亞 ARK 將持續依托新加坡成熟的國際金融中心地位與嚴謹完善的監管體系，為全球華人投資者量身定製覆蓋全生命週期的專屬財富管理方案，精準對接資產配置、風險對沖、家族傳承等多元需求。

本期全球市場觀察，諾亞 ARK 將結合自身深耕新加坡市場的實踐經驗，帶您探尋關鍵答案——在激烈的全球財富競爭中，新加坡究竟憑藉什麼穩居核心優勢地位。

新加坡憑藉地理位置與數字基建的雙重優勢，構建了貫通全球的跨境通道，成為連接亞太與世界的「財富橋梁」。

新加坡位於東南亞核心，地處馬六甲海峽咽喉，擁有全球第二大集裝箱港（新加坡港）與亞洲服務最優的機場（樟宜機場）—— 超百條國際航線覆蓋全球主要城市，物流效率長期位居全球前列。這種「海陸空聯動」的物流網絡，讓貨物、人員、資本的跨境流動高效便捷。

數字基建的完善，也直接帶動了跨境金融的發展。根據獅城新聞的報道，2025 年，新加坡數字支付交易量突破 920 億新元，跨境結算系統日均處理金額達 470 億美元——無論是個人的跨境資產配置，還是企業的全球資金調度，都能通過新加坡的金融網絡快速完成，真正實現「資本無國界流動」。

對財富管理而言，「連接能力」就是「配置能力」—— 新加坡打通了物理與虛擬、線下與線上的跨境通道，讓全球資本能「進得來、轉得快、配得優」，這正是其成為全球財富樞紐的重要支撐。

新加坡擁有成熟、透明且穩定的法治環境，為財富安全與長期傳承提供了堅實保障。

新加坡採用英美法系，強調「合同至上」與司法獨立，合同執行力強、司法裁決不受行政干預，仲裁體系全面接軌國際。

作為全球低腐敗國家之一，新加坡擁有完善的知識產權與財產權保護體系，跨境企業專利佈局、高淨值人群資產持有均受嚴格法律保護。

同時，新加坡政府以「構建長期友好營商環境」為目標，持續簡化海關流程、優化監管機制、降低制度性交易成本，為財富管理機構提供穩定預期。

如果說法治是財富的「安全網」，那麼稅收制度就是財富的「增值器」。新加坡以「低稅率、簡稅制、高協調」為特點的稅收體系，精準契合了全球財富對「降本增效」的需求，成為名副其實的財富「避風港」。

對著眼全球佈局的高淨值人群而言，新加坡身份規劃的吸引力正持續攀升：它不僅是財富的「安全港灣」，更能為家族打通全球資源通道，在子女國際化教育、企業區域化佈局、資產全球化配置中提供關鍵支撐。

