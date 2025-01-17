諾亞控股ARK黑鑽峰會系列：擁抱新週期，調整財富佈局

此前，諾亞控股推出全面升級的國際業務品牌矩陣，包括ARK Wealth Management、Olive Asset Management和Glory Family Heritage，以滿足全球高淨值華人客戶的財富管理需求，提供涵蓋資產配置、財富傳承及綜合服務解決方案的全方位服務。ARK作為諾亞控股集團旗下全新升級的華人投資者首選全球財富管理平台，繼續啟幕海外旗艦黑鑽客戶年會。

本次新春特別峰會邀請了全球宏觀領袖、數字資產領域專家、資產配置專家、財富傳承的關鍵人士等20餘位行業專家，圍繞全球宏觀趨勢、 AI技術的發展及投資策略以及新時代與資產配置等熱門話題進行分享與討論，此外，參會者亦能預先一覽2025年的CIO報告內關於財富管理的最新觀點。

諾亞控股的首席執行官殷哲先生在演講中表示：「當下財富管理已然邁入全新週期。回顧中國財富管理歷程，自2000年起，先是歷經了以產品為導向的1.0時代，隨著過渡至非標轉標的2.0時代，而如今受全球經濟格局變動影響，財富管理正式步入全球配置的3.0時代。」

「投資者應選擇有正向貝塔的市場，同時關注各種資產類別及其勝率和價格關係，還要有底線思維，構建安全底倉和基本盤。」

殷哲還強調，「經濟週期變化正重塑財富分配格局，投資者需升維認知，把握新質生產力、人工智能等新機會帶來的結構性機會，化解潛在風險。而金融機構也應轉變傳統思維模式，關注客戶賬戶全貌，增強客戶的參與度，並真正以客戶需求為核心，全面提升資產配置的專業能力。」

宏觀經濟趨勢：全球影響力新格局的應對

在本次峰會上，《灰犀牛：如何應對大概率危機》的作者米歇爾•渥克（Michele Wucker）首次分享了她的2025年度觀點。渥克表示，在面對重大全球挑戰時，迫切地需要進行主動的風險管理。她指出，儘管許多人將危機視為威脅，但其實危機也可以為創新和投資提供機會，她鼓勵大家擁抱創造性破壞。渥克還提及氣候變化、地緣政治緊張局勢以及人工智能對就業市場的影響等問題。她呼籲企業將這些挑戰視為變革和創新的催化劑，而不是障礙。演講結束時，她再次強調投資者應採取長期視角，專注於多元化和戰略應對，以有效應對當前經濟環境的複雜性。

在關於2025年全球宏觀經濟趨勢的圓桌討論中，嘉賓們討論了氣候變化、投資策略以及新特朗普政府下美國政策變化的影響等緊迫問題。嘉賓們指出全球行動以減少排放和適應氣候影響的迫切性，強調政府和個人都應承擔責任。他們討論了保險公司在承保自然災害索賠方面所面臨的挑戰，並強調了未來保護措施的重要性。投資策略也是重點，嘉賓們建議在資產類別和地理區域間進行多元化，以應對不確定性。專題圓桌討論還探討了人工智能和數字資產的投資機會，強調對於這些快速發展行業的投資應深思熟慮。整體而言，討論強調了在環境管理和財務規劃方面採取主動措施的必要性，以有效應對未來的挑戰。

新時代機遇：全球宏觀經濟背景下的AI新發展

會議中提及，投資者需關注技術變革，調整策略，佔據市場有利地位。同時，重視長期投資，平衡短期機會，深入研究市場需求、技術趨勢和政策支持，評估企業財務、管理和市場競爭力，以最大化投資效益。

人工智能是未來發展的重要方向之一，類比歷史科技浪潮，AI有望催生世界級科技龍頭，蘊含巨大投資機會，投資美股相關指數基金可分享商業、科技進步紅利。此外，數據中心則是支撐人工智能發展的重要基礎設施。預計未來4-5年，對數據中心的需求將呈現三倍的增長。在投資方面，可以關注數據中心等基礎設施領域的投資機會，以支持人工智能的發展。

配合當前的發展趨勢，諾亞在過去多年內也持續在科技上進行投入。諾亞致力於利用AI技術來提升業務效率，以提供給客戶良好的服務和體驗。未來，諾亞控股將繼續優化服務質量和內容，不斷強化產品矩陣，致力於為客戶提供優質與個性化的財富管理服務，助力全球高淨值華人客戶實現財富的穩健增長與傳承。

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關於 ARK Wealth Management

ARK Wealth Management是諾亞控股集團（NYSE:NOAH，HKEX:6686）旗下為全球高淨值華人家庭及機構提供一站式金融服務的財富管理平台，以客戶為中心，秉承獨立、專業的服務理念，不斷創新產品和服務。致力為客戶提供定制化的財富管理解決方案，以精准滿足不斷變化的客戶需求，成為全球華人首選的財富管理平台。

截至目前，ARK Wealth Management累計配置資產規模達87億美元，在全球多個國家和地區設有服務機構，擁有140多位全球投資顧問，為客戶提供專業本地化服務。

SOURCE ARK Wealth Management (A member firm of Noah Holdings Limited)