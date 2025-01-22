ARMswap推出去中心化金融平台

立陶宛維爾紐斯2025年1月22日 /美通社/ -- ARMswap團隊欣然宣佈推出其去中心化金融(DeFi)協議的首個版本。Web3世界正蓬勃發展，擁有眾多L1和L2區塊鏈，每個區塊鏈都有其獨特的算法和功能。然而，其封閉的架構阻礙了網絡之間的無縫交互和信息傳遞，導致效率低下。ARMswap的推出解決了當前區塊鏈架構中這一根本性的效率低下問題，並且引入了更加優化的多向跨鏈互換和橋接版本。

簡化跨鏈交易

ARMswap首席技術官表示：「區塊鏈網絡的碎片化一直是一個關鍵問題，用戶不得不通過多個去中心化交易所和第三方橋接服務來完成一項跨鏈交易。ARMswap的推出標誌著在解決這一限制DeFi發展的碎片化問題上邁出了重要一步。」

ARMswap的架構已通過領先區塊鏈安全公司Hashlock嚴格的安全審計，採用高級加密技術來保障用戶資金安全。ARMswap的協議提供了安全快速的互換/橋接操作，為交易處理效率樹立了新的行業標桿。

該平台在2025年1月發佈的V1版本中支持31個區塊鏈及其原生代幣，並且計劃每季度擴展一次，以納入更多區塊鏈。

在V2版本中，ARMswap將與Chainlink、Axelar Network、LayerZero、Wormhole等協議集成，實現對EVM和非EVM鏈的廣泛覆蓋。在V3版本中，ARMswap將推出自己的中繼器和預言機框架，促進Web3的無縫互操作。

ARMSP公平啟動

ARMswap將在2025年1月推出其實用型代幣ARMSP，激勵流動性提供者積極參與生態系統，與平台參與者共享平台和資金池收益。

ARMswap還將在2025年3月推出其DeFi移動應用程序（iOS和Android），使用戶能夠連接其現有錢包，進行互換交易，參與流動性池並獲取獎勵。

限量供應

加入ARMswap V1平台，參與2025年1月13日的ARMSP代幣公平啟動，當日限量供應4億枚代幣，總供應量上限為12.5億枚。早期參與者可獲得獎金，並通過ARMswap MVP計劃贏取獎勵。經過12個月的鎖定期之後，ARMSP將在全球各大交易所上市。

關於ARMswap：

ARMswap UAB簡化了跨鏈資產轉移，並將Web3的強大功能和區塊鏈的去中心化融入我們的日常生活和商業活動中。

網站：www.armswap.com

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