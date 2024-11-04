ARRAY Innovation在海灣投資論壇（Gateway Gulf）上取得里程碑式的成功，簽訂三項重要合作協議

「ARRAY的使命是開發先進的企業軟件和人工智能（AI）解決方案，以為巴林人創造高價值的就業機會。我們與各間巴林領先機構的最新協議體現了我們的願景，旨在對巴林的企業和社區產生積極的影響，」ARRAY創辦人兼行政總裁Alaa Saeed表示。

ARRAY與巴林鋁業（Alba）的合作專注於人工智能、數據分析及自動化解決方案，旨在提升營運效率並降低成本。「我們與ARRAY的策略合作標誌著巴林鋁業（Alba）朝著成為技術驅動的行業領導者邁出了重要的一步。這項合作不僅將推進我們在『工業4.0』（Industry 4.0）的旅程，促進操作卓越，還將透過投資於本地人才來與『2030年巴林經濟願景』（Bahrain Economic Vision 2030）保持一致，」巴林鋁業（Alba）董事會主席Khalid Al Rumaihi先生表示。

ARRAY與巴林國家銀行（NBB）的合作關係旨在透過先進的自然語言處理（NLP）和生成式人工智能（Generative AI）技術，提升巴林國家銀行（NBB）的技術基建設施。這項合作將提供可行的洞見，優化營運並提升客戶體驗。「透過整合最新的人工智能技術，我們將能推動數碼轉型，提供增值的解決方案，提升客戶的銀行體驗。我們與ARRAY Innovation的夥伴關係凸顯了我們專注於現代技術，以加強巴林在金融創新領域的領導地位，」巴林國家銀行（NBB）集團行政總裁Usman Ahmed先生表示。

在與巴林勞工基金（Tamkeen）的協議中，ARRAY將開發一個基於人工智能的職位配對解決方案，藉此透過與私營部門的策略對接，促進巴林的經濟增長。Tamkeen行政總裁Maha Abdulhameed Mofeez女士指出：「透過這一合作夥伴關係，我們旨在提升內部和外部運作，以最大化我們倡議的影響力，並為巴林的人才在私營部門創造更多機會。」

這些具有里程碑意義的協議強調了ARRAY作為巴林數碼轉型信賴夥伴的角色，使組織能夠推動效率和增長，與「2030年巴林經濟願景」（Bahrain's Economic Vision 2030）相一致。

SOURCE Bahrain