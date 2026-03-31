金沙中國於藝術中環「Art Central」展區圓滿結束

自2022年成立以來，「金沙藝廊」持續引進國際藝術佳作，並為本澳藝術家搭建國際展示平台，全力配合澳門特區政府多元發展方向，推動文旅融合。是次進駐藝術中環，藝廊聚焦呈獻本澳三位當代藝術家的代表作品、以及澳門炮竹招紙原稿等合共逾40件展品；並延伸舉辦炮竹美學講座及組織藝術導賞，進一步促進澳門文化藝術與世界交流互鑑。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「我們非常榮幸以聯合合作伙伴身份參與藝術中環，並衷心感謝主辦方對『金沙藝廊』的肯定與支持。藝術中環是全球當代藝術界極具影響力的平台，藝廊能躋身其中，向世界展現澳門文化厚度與藝術能量，並獲國際藝壇、學術界及參觀者廣泛肯定，意義深遠。是次參展，我們欣見李英維、梁子毛及廖克敏三位藝術家的創作深獲國際藏家、訪客及媒體的高度認可，助他們拓展國際視野與人際網絡，亦為其邁向更高水平的國際發展奠下良好基礎。我們亦延伸舉辦由吳衛鳴教授主講的炮竹美學專題講座，讓這段澳門百年歷史文化在交流分享中走進國際公眾的視野，並藉此文化名片吸引國際旅客來澳探古尋源，進一步鞏固澳門作為世界旅遊休閒中心的地位。謹此衷心感謝澳門特別行政區政府以及各界對藝廊的全力支持。未來，金沙中國將繼續全力配合澳門政府的多元發展方針，為本澳藝術家搭建更廣闊的國際舞台，以文藝力量，為澳門開拓一個更多元、更具遠見的未來。」

藝術中環展會總監Corey Andrew Barr表示：「金沙中國體現了一種超越傳統的伙伴精神，於澳門與香港之間建立真摯的藝術與思想交流渠道。這一切根植於兩城深厚的共同文化傳承，如同家人一樣緊密連結。 這是一個極具意義的合作，我們非常榮幸金沙中國成為藝術中環的聯合合作伙伴。」

藝術家李英維表示：「衷心感謝『金沙藝廊』悉力為澳門藝術家開拓國際視野，為我們提供了寶貴的展示機會。這次展出對我們幫助極大，有機會與多位國際收藏家及藝術機構取得聯繫，為澳門藝術家走向全球市場奠定重要基石。再次感謝金沙中國，希望未來能有更多機會參與國際藝術盛事，持續向世界展示並分享澳門藝術家的創作實力。」

藝術家梁子毛表示：「感謝金沙中國全力引薦我們參加藝術中環，使我們得以與國際畫廊、策展人及藝術家交流，更深入了解國際觀眾與市場的偏好。這次經歷為我提供豐富創作養分，也讓我思考澳門藝術與國際接軌的空間。從幾年前參與『藝文薈澳』於藝廊的平行展，到今天由藝廊引領我們站上此國際舞台，我深信『金沙藝廊』所凝聚的澳門藝文力量，未來將在世界藝壇綻放更大光芒。」

藝術家廖克敏表示：「感謝『金沙藝廊』讓我首次參與Art Central，這不僅是展示作品的機會，更是一段珍貴的學習與成長經歷。能在這個國際藝術平台上看到來自世界各地藝術家的創作與視角，令我深受震撼與啟發，也讓我重新思考自己的創作方向。藝術是一條沒有終點的路，這次經歷讓我更清晰確立目標，希望創作出更具感染力的作品，繼續用畫筆記錄生活、傳遞溫暖。」

場內觀展的法籍藝術家、收藏家Nicolas Deladerrière表示：「『金沙藝廊』於藝術中環的展示，精湛交融了傳統與當代藝術，令人耳目一新。澳門藝術家以精湛敏銳的視角解讀日常生活，巧妙呼應展區內的澳門百年美學脈絡。最令人難忘的是那些逾百載歲月的炮竹招紙原稿，它承載無數童年的共同回憶。而藝廊更以巧思將澳門歷史與新銳藝術並置，築起一道連接過去與未來的橋樑，觸動不同年代觀眾的心靈。」

延伸百年炮竹講座 呈現澳門文藝底蘊

為讓國際觀眾更好了解澳門百年炮竹業的美學概念，金沙中國特邀現於澳門「金沙藝廊」展出《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展策展人、澳門科技大學人文藝術學院特聘教授吳衛鳴，於3月29日在藝術中環舉行專題講座。講座梳理炮竹業發展軌跡，並聚焦方寸包裝紙上的美學，剖析圖案背後的民間寓意與審美思潮，以及包裝設計如何回應跨文化市場需求。

講座現場反應熱烈，交流氣氛濃厚，講者的傾心分享，勾起港澳兩地的共同回憶，亦讓國際觀眾從產業歷史、美學設計與城市記憶之間，深入認識澳門炮竹文化的時代意義與人文溫度。

邀社服機構參與導賞 以藝術連結社區

為拓展澳門藝術觸達，公司特地邀請四家本澳社服機構，包括澳門扶康會、澳門特殊奧運會、挪亞家庭互助協會及澳門利民會之代表，前往香港藝術中環觀展及參與專業導賞。導賞團由藝術中環專業人員帶領，先後參觀「金沙藝廊」展區及其他參展畫廊，讓社服團體成員親身接觸國際藝術盛事，感受多元文化與創意的力量，並將國際藝術視野帶回澳門社區，促進藝術共融。

參與活動的澳門扶康會總幹事周惠儀表示：「感謝金沙中國為我們一眾社服機構安排是次導賞，讓我們見證『金沙藝廊』引薦三位澳門藝術家踏進『藝術中環』此國際藝壇盛事，並同時與國際頂尖藝廊交流。今次是藝術能量的吸收，我們得以更好了解國際藝術表達與展示技巧，對本會藝術發展具重要幫助。未來冀與本澳藝術家促成更多合作，共同推出藝術共融的產品，將澳門的故事及藝術帶到不同的地方。」

關於金沙藝廊

金沙藝廊為金沙中國旗下座落於澳門四季名薈的常設藝術空間，致力為澳門帶來豐富多元的藝術展覽，推動本澳文化創意產業的持續發展。

自2022年成立以來，藝廊已舉辦十二場風格多元的展覽，既引進國際及國家級規格的藝術作品，亦為本澳藝術家提供展示機會，助力他們接軌國際藝術舞台。

金沙中國藉由在藝術文化範疇持續投放資源，打造藝廊成為兼具藝術份量與文化深度的平台，為本澳注入多元文化力量，進一步豐富澳門居民及旅客的藝術體驗，提升大眾的藝術鑑賞能力；同時，全面配合特區政府推動非博彩發展的施政方針，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。

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