Artrade 全新 RWA 功能 Fragments 與畢卡索畫作同時推出

透過不同於以往的方式，更輕鬆投資現實世界的藝術作品。

藝術作品

在全新的「Fragments」功能中，我們只會考慮一些重要藝術家。快速上升且可靠的估值讓我們深信這就是正確的選擇。我們一直尋找和分析莫內、畢卡索、沃荷和班克西等藝術家的正式報價。

現在，您可以利用 Artrade 零碎交易，接觸通常價格不斐且屬菁英等級的投資機會。

這項功能的第一幅作品是

巴布羅•畢卡索的畫作

Artrade 很自豪能展示這件由全球最知名藝術家親簽的私密作品，價值高達 200,000 美元。

該藝術作品將在里斯本的 NFC 大會公開登場，並在當天開放預售。

花費數月尋找和研究藝術市場後，我們對於向大眾展示代表性藝術家的作品相當自豪。

願景

我們的終極願景並非在傳統市場中轉售藝術作品來獲利，而是為藝術作品的代幣建立即時報價，並為持有人創造可隨著時間上漲的代幣價值。

但在轉售藝術作品的情況下，持有人可選擇回購（轉換為 USDC）其代幣。

Artrade 創立者 Paul Weibel 說道：「鏈上現實世界資產終將完成歷史藝術傑作投資的民主化。」

只要成為 Fragment 投資者，即可：

參與 $ATR 代幣空投活動

加入下一次代幣發行的優先白名單

取得獨家 Fragment 收集者社群的成員資格

參與獨家網路活動及 IRL 藝術作品展示會

為什麼要投資藝術類的現實世界資產代幣？

流動性：與 NFT 或實體藝術作品相反，代幣的流動性高且可隨時交易。

價值：代幣價值真正與藝術作品的市值相關。這是在世界上具有真實應用性和價值的代幣。

投資：數百年來，傑出作品的估值一直都很可靠、紮實且一致。而且，市場知道這一點。

透過 Artrade 的 RWA 代幣，此價值將即時顯示並動態 Web3 原生二級市場對開放。

關於 Artrade

Artrade 是一家法國新創研發公司 (JEI)，於 2021 年透過首次代幣發行 (ICO) 創立。自那時以來，$ATR 代幣達到了 1.4 億美元的 ATH 估值，而礦池有數千名持有人。

在建構運作中的主要市場時，採用了當代藝術家的藝術現實世界資產。Artrade 每月約有 4,000 名使用者，在該領域的可信度和熱門程度日漸增加。

敬請關注更多最新消息，隨時透過 Artrade 的創新「Fragments」功能，投資世界級藝術！

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投資世界級藝術，就像購買代幣一樣

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SOURCE Artrade