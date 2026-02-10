歌禮選定口服胰澱素受體激動劑多肽ASC36進行臨床開發

- 在非人靈長類動物研究中，通過利用歌禮口服多肽遞送增強技術（POTENT），ASC36口服片在穩態下的絕對口服生物利用度達6%至8%。

- 在非人靈長類動物中，ASC36口服片每日一次給藥7天後，使相對基線的平均體重下降高達13.2%。ASC36片亦顯著減少了食物攝入。

- 在一項頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）大鼠模型中，與eloralintide和petrelintide相比，ASC36實現的減重效果分別相對提升約32%和91%。

- 憑借潛在更優的口服生物利用度和療效，預計ASC36口服片的給藥劑量更低。每毫克ASC36多肽更優越的減重效果，也可能使其在規模化生產中成本更低。

- 預計將於2026年第二季度向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交ASC36口服片的新藥臨床試驗申請（IND）。

香港2026年2月11日 /美通社/ -- 歌禮制藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）宣布已選定其首款口服胰澱素受體激動劑多肽ASC36口服片進行臨床開發。歌禮預計將於2026年第二季度向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交ASC36口服片治療肥胖症的新藥臨床試驗申請（IND）。

ASC36口服片由歌禮利用其專有的口服多肽遞送增強技術（POTENT）開發而成。在非人靈長類動物中，10毫克ASC36口服片在每只動物中每日一次給藥，給藥7天後，穩態下的絕對口服生物利用度（absolute oral bioavailability）[1]為8%，消除半衰期（elimination half-life）達116小時；25毫克ASC36口服片在每只動物中每日一次給藥，給藥7天後，穩態下的絕對口服生物利用度為6%，消除半衰期達167小時。ASC36口服片較長的消除半衰期（116小時至167小時），為每日一次及更低頻率的口服給藥方案提供了支持。

ASC36口服片在非人靈長類動物和飲食誘導肥胖（DIO）大鼠模型中均表現出了顯著的減重效果。在非人靈長類動物中，ASC36口服片每日一次給藥7天後，使相對基線的平均體重下降高達13.2%。ASC36片亦顯著減少了食物攝入。

在一項頭對頭DIO大鼠模型中，治療7天後，與eloralintide和petrelintide相比，ASC36實現的減重效果分別相對提升約32%和91%。

與近期獲FDA批准的一款GLP-1R激動劑多肽相比，憑借潛在更優的口服生物利用度和療效，預計ASC36口服片的給藥劑量更低。每毫克ASC36多肽更優越的減重效果，也可能使其在規模化生產中成本更低（scalability advantages in manufacturing）。

ASC36是一款利用歌禮基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）技術自主研發的胰澱素受體激動劑多肽。ASC36口服片劑由歌禮利用其專有的POTENT技術開發並優化而成，該技術用於實現口服多肽遞送。

「我們有三個關鍵的胰澱素候選藥物：口服小分子胰澱素、口服胰澱素多肽和每月一次皮下注射胰澱素多肽，ASC36口服片是其中一款重要的胰澱素激動劑，」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「依托我們的三大專有技術平台，包括AISBDD、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）和POTENT，歌禮已成功構建了一個極具競爭力、差異化且多元化的產品管線組合，有望有效應對肥胖及其他代謝疾病患者多樣化的治療需求。」

[1] 絕對口服生物利用度：指與靜脈給藥相比，相同藥物在以口服方式給藥後進入全身循環（血液）的劑量百分比

關於歌禮制藥有限公司

歌禮制藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術以及口服多肽遞送增強技術（Peptide Oral Transport ENhancement Technology，POTENT），歌禮已自主研發多款小分子和多肽候選藥物，包括其核心項目ASC30，一款在研小分子GLP-1R激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理；ASC36，一款胰澱素受體激動劑多肽，ASC35，一款每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，ASC37，一款GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽，用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

欲了解更多信息，敬請登錄網站：www.ascletis.com。

詳情垂詢：

Peter Vozzo

ICR Healthcare

443-231-0505 (美國)

[email protected]

歌禮制藥有限公司PR和IR團隊

+86-181-0650-9129 (中國)

[email protected]

[email protected]

SOURCE 歌禮製藥有限公司