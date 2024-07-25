Ascend 在白宮峰會上承諾進一步減少 N2O 排放

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Ascend Performance Materials

26 7月, 2024, 00:20 CST

休斯敦2024年7月26日 /美通社/ -- Ascend Performance Materials 行政總裁 Phil McDivitt 本星期在「白宮超級污染物高峰會」 (White House Super Pollutants Summit) 上發表演講，宣揚公司在處理溫室氣體排放方面的努力，並倡導加強全球自願性碳市場。

McDivitt 先生在發言中再次確認公司在 2030 年將範圍 1 排放量減少 90% 的目標，並承諾減少超過 99% 的總氧化氮 (N2O)，這是一種比二氧化碳效能超過 200 倍的溫室氣體。

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Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt delivering closing remarks at the White House Super Pollutants Summit.
Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt delivering closing remarks at the White House Super Pollutants Summit.

McDivitt 先生表示：「我們由衷相信，減少排放是正確的做法，而且我們正在積極解決這問題。整個業界需要採取更多措施以解決排放問題，企業需要工具去協助其加快努力。」

McDivitt 先生提倡的一種工具，是自願碳市場。Ascend 透過其合作拍檔 ClimEco，並使用氣候行動保護區開發的協議，正在利用自願性碳市場以支援其可持續發展工作。公司最近完成了一項計劃，消除了其己二酸生產過程中 99% 以上的 N2O 排放

但還需要做更多工作。McDivitt 先生指出，由於監督和指引有限，對碳信貸缺乏信任，這導致了高調的濫用事件。他指出政府最近發表的報告《自願碳市場聯合政策聲明和原則》是朝正確方向邁出的一步。

「自願性碳市場，允許為必要的、實際的減量提供資金。此市場還允許減碳選項有限的業界去設定和實現目標，同時提升其技術，」McDivitt 先生表示：「例如像我們這樣的項目，由於減排是永久性的、額外的，並須定期接受第三方檢測，因此可以在低碳噴氣燃料變得可行時幫助抵消航空排放。」

Ascend 最近發布其《2023 年可持續發展報告》，強調了公司 2030 年願景的進展。

Ascend Performance Materials 簡介

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更多有關 Ascend 的資訊，請瀏覽 www.ascendmaterials.com

聯絡方法：Osama Khalifa，+1 832-963-1347，
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SOURCE Ascend Performance Materials

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