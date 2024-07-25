Ascend 在白宮峰會上承諾進一步減少 N2O 排放

休斯敦2024年7月26日 /美通社/ -- Ascend Performance Materials 行政總裁 Phil McDivitt 本星期在「白宮超級污染物高峰會」 (White House Super Pollutants Summit) 上發表演講，宣揚公司在處理溫室氣體排放方面的努力，並倡導加強全球自願性碳市場。

McDivitt 先生在發言中再次確認公司在 2030 年將範圍 1 排放量減少 90% 的目標，並承諾減少超過 99% 的總氧化氮 (N 2 O)，這是一種比二氧化碳效能超過 200 倍的溫室氣體。

Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt delivering closing remarks at the White House Super Pollutants Summit.

McDivitt 先生表示：「我們由衷相信，減少排放是正確的做法，而且我們正在積極解決這問題。整個業界需要採取更多措施以解決排放問題，企業需要工具去協助其加快努力。」

McDivitt 先生提倡的一種工具，是自願碳市場。Ascend 透過其合作拍檔 ClimEco，並使用氣候行動保護區開發的協議，正在利用自願性碳市場以支援其可持續發展工作。公司最近完成了一項計劃，消除了其己二酸生產過程中 99% 以上的 N 2 O 排放。

但還需要做更多工作。McDivitt 先生指出，由於監督和指引有限，對碳信貸缺乏信任，這導致了高調的濫用事件。他指出政府最近發表的報告《自願碳市場聯合政策聲明和原則》是朝正確方向邁出的一步。

「自願性碳市場，允許為必要的、實際的減量提供資金。此市場還允許減碳選項有限的業界去設定和實現目標，同時提升其技術，」McDivitt 先生表示：「例如像我們這樣的項目，由於減排是永久性的、額外的，並須定期接受第三方檢測，因此可以在低碳噴氣燃料變得可行時幫助抵消航空排放。」

Ascend 最近發布其《2023 年可持續發展報告》，強調了公司 2030 年願景的進展。

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