創勝集團於ASCO 2024首次公佈Osemitamab (TST001)三聯療法一線治療胃或胃食管結合部腺癌令人鼓舞的II期臨床數據

II期臨床結果顯示，CLDN18.2高/中表達，包括PD-L1 CPS<5患者的中位無進展生存期（mPFS）為12.6個月。

美國新澤西州普林斯頓和中國蘇州2024年5月24日 /美通社/ -- 創勝集團（06628.HK），一家具備生物藥品發現、研發、工藝開發和生產全流程整合能力的臨床階段的國際生物製藥公司，今日公佈Osemitamab (TST001)聯合納武利尤單抗和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌一線治療的I/IIa期G隊列研究數據。該項研究的患者未經過CLDN18.2和PD-L1 CPS表達篩選入組，研究結果顯示三聯療法取得令人鼓舞的療效，特別在CLDN18.2高/中表達的患者群體中（無論PD-L1 CPS表達水平如何）尤為顯著。

研究結果表明，在CLDN18.2高/中表達（無論PD-L1表達水平如何），以及占比80%的PD-L1 CPS<5患者群體中，中位無進展生存期(mPFS)達到了12.6個月。以CLDN18.2極低/無表達的患者群體作為替代對照組，三聯療法降低了56%的疾病進展或死亡的風險（HR為0.443，95%CI，0.205-0.958），CLDN18.2高/中表達患者的確認客觀緩解率為68%。

大多數（約80%）CLDN18.2陽性患者為PD-L1 低表達（CPS<5）。先前研究發現，無論PD-L1表達水平如何，Zolbetuximab和CAPOX的聯用可以將CLDN18.2陽性患者的無進展生存期從6.80個月提高至8.21個月（HR = 0.687（95% CI，0.544-0.866）（來源：Shah, Manish A et al. Nature Medicine 2023 Aug 29 (8): 2133-2141）。但是，在PD-L1 CPS<5的患者群體中，納武利尤單抗聯合化療在無進展生存期方面的獲益非常小（mPFS 7.5個月vs 8.2個月，HR=0.93）（來源：Checkmate-649研究）。I/IIa期G隊列數據顯示，Osemitamab (TST001)聯合納武利尤單抗和CAPOX的三聯療法與納武利尤單抗聯合CAPOX或Zolbetuximab聯合CAPOX的歷史數據相比，具有明顯的療效優勢，包括PD-L1 CPS<5的患者。

Osemitamab (TST001)聯合納武利尤單抗和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌一線治療的I/IIa期G隊列研究數據將以壁報形式（摘要#4048）於2024年6月1日在美國芝加哥舉辦的ASCO 2024年會公佈。

「該II期臨床結果標誌著Osemitamab (TST001)在研發進程中取得重要里程碑，數據顯示Osemitamab (TST001)具有顯著的抗腫瘤效果，特別在CLDN18.2高/中表達（包括PD-L1 CPS<5）的患者群體中療傚尤為明顯，這與臨床前數據和假設的作用機制相吻合。」 創勝集團全球藥物開發執行副總裁，首席醫學官Caroline Germa博士表示，「在上述患者群體中，三聯療法相較於免疫檢查點抑制劑或CLDN18.2抗體與化療聯用，取得了更為優異的無進展生存期獲益。該結果進一步驗證了已獲得FDA和CDE批准的Osemitamab (TST001)全球III期試驗策略的可行性，我們將加速推動Osemitamab (TST001)的臨床進程，使其成為全球性療法，提升HER2陰性轉移性胃或胃食管結合部腺癌的現行標準治療。」

「這項研究的臨床結果令人振奮，該療法有望改善HER2陰性轉移性胃或胃食管結合部腺癌患者的一線治療效果並延長無進展生存期和總生存期，」北京大學腫瘤醫院消化腫瘤內科及I期臨床試驗病區主任，本次研究的主要研究者沈琳教授表示，「我們期待在即將到來的ASCO 2024年會上與大家分享詳細數據。」

研究概要如下：

試驗設計

TranStar102研究G隊列(NCT04495296)包含安全導入階段和劑量擴展階段，旨在探索Osemitamab (TST001)聯合納武利尤單抗和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌一線治療的安全性和有效性。符合入組條件的對象為HER2陰性或未知，不可切除的局部晚期或轉移性胃或胃食管結合部腺癌患者，無論其CLDN18.2或PD-L1的表達水平如何。在中心實驗室，我們採用Claudin 18.2 IHC 14G11 LDT方法和PD-L1 IHC 28-8 pharmDx回顧性分析患者的CLDN18.2和PD-L1表達水平。根據按Claudin 18.2 IHC 14G11 LDT方法得出的CLDN18.2蛋白在腫瘤細胞膜染色的百分比，CLDN18.2表達水平分為三個亞組：H/M（高/中），L（低）和R（其餘：更低或陰性）。

令人鼓舞的客觀緩解率與中位無進展生存期

截至統計日期，82名患者已接受治療，中位隨訪時間為12.6個月。對66名已知CLDN18.2和PD-L1表達水平的患者進行療效分析。結果顯示，療效與CLDN18.2表達水平之間存在明顯關聯趨勢，高/中表達（H/M）患者的中位無進展生存期（mPFS）為12.6個月，低表達（L）患者為8.5個月，其餘患者（R）為6.7個月。確認客觀緩解率分別為68%、61.1%及50%。與R組對比，HM組與R組的PFS風險比（HR）為0.443（95% CI 0.205, 0.985），HML組與R組的PFS風險比為0.560（95% CI 0.292, 1.074）。在PD-L1 CPS<5患者群體中也觀察到了相同的趨勢，CLDN18.2高/中表達患者的mPFS在這個亞組中同樣為12.6個月。

可控的安全性

三聯療法的安全性特徵與此前Osemitamab (TST001)聯合CAPOX一線治療胃或胃食管結合部腺癌患者所展現的安全性數據大體一致（《臨床腫瘤學雜誌》第41卷，第16期， 2023年6月1日，摘要#4046）。主要毒性是可控的「on-target-off-tumor」效應，包括噁心、低白蛋白血症和嘔吐，大多為1級或2級。

關於Osemitamab (TST001)

Osemitamab (TST001) 是一種高親和力的靶向CLDN 18.2的人源化單克隆抗體，具有增強的抗體依賴性細胞毒性（ADCC），在異種移植試驗中顯示出強大的抗腫瘤活性。Osemitamab (TST001) 是全球範圍內開發的第二個最先進的CLDN18.2靶向抗體藥物，由本公司通過其免疫耐受突破(IMTB)技術平台開發。Osemitamab (TST001) 通過ADCC機制殺死表達CLDN 18.2的腫瘤細胞。利用先進的生物加工技術，Osemitamab (TST001) 的巖藻糖含量在生產過程中大大降低，進一步增強了Osemitamab (TST001) 的NK細胞介導的ADCC活性。中國和美國均一直在進行Osemitamab (TST001) 的臨床試驗(TranStar101/NCT04396821, TranStar102/NCT04495296)。美國食品和藥品監督管理局(FDA)已授予Osemitamab (TST001) 用於治療胃癌或胃食管結合部腺癌和胰腺癌患者的孤兒藥資格認定。

關於創勝集團

創勝集團是一家臨床階段的在生物藥發現、研發、工藝開發和生產方面具有全面綜合能力的生物製藥公司。

創勝集團總部位於蘇州，已成功搭建了全球的業務佈局：在蘇州設有藥物發現、臨床和轉化研究中心，創勝集團總部及以連續灌流生產工藝為核心技術的生產基地也正在建設中。在杭州擁有工藝與產品開發中心以及藥物生產基地，在美國普林斯頓、北京、上海、廣州分別設有臨床開發中心，並在美國波士頓、洛杉磯設立了業務拓展中心。創勝集團的開發管線已有十三個治療用抗體新藥分子，涵蓋腫瘤、骨科和腎病等領域。

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SOURCE 創勝集團