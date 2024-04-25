信達生物將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）2024年大會公布多項臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年4月25日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，今日宣布，將在 2024 年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上公布約20項最新臨床研究數據，包括公司旗下一系列單抗、雙抗及抗體偶聯藥物（ADC）在研管線，及達伯舒®（信迪利單抗注射液）、耐立克®（奧雷巴替尼）、他雷替尼（ROS1抑制劑）等創新腫瘤藥物。本屆 ASCO 年會將於當地時間2024年5月31日-6月4日在美國芝加哥舉辦。

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「很高興在本次ASCO大會上首次公布了信達生物多個下一代創新腫瘤雙抗及ADC分子的臨床數據，早期探索取得的成果令我們欣喜，也使我們對於進一步開發充滿信心。作為少數擁有「IO+ADC」技術平台和充沛管線儲備的生物制藥企業，信達生物將在癌症治療領域持續取得突破，致力於為醫生和患者提供更創新、有效和安全的治療手段及方案。」

重要臨床研究結果摘要信息如下：

摘要標題 摘要

編號 會議類型及展示形式 展示時間 (美國中部時間) 演講者 IBI363 (PD-1/IL-2 雙特異性抗體融合蛋白) 全球首創（First-in-class） PD-1/IL-2雙特異性抗體融合蛋白IBI363在晚

期結直腸癌患者中的I期研究：安全性和有效性初步結果 3593 壁報分會場-消化道腫瘤 -結直腸和肛門癌 2024年6月1日 下午1:30-4:30 陳怡文教授 全球首創（First-in-class） PD-1/IL-2雙特異性抗體融合蛋白IBI363治療

晚期黑色素瘤：I期研究的安全性和有效性初步結果 9562 壁報分會場-黑色素瘤/皮

膚癌 2024年6月1日 下午1:30 -4:30 陳譽教授 PD-1/IL-2雙特異性抗體融合蛋白IBI363治療其他實體瘤患者： I期研究的安全性和有效性初步結果 e14593 在線發表 2024年5月23日 下午5:00 （*美國東部時間） 白雪莉教授 IBI389 (抗CLDN18.2/CD3 雙特異性抗體) 抗CLDN18.2/CD3雙特異性抗體IBI389在實體瘤和胃或胃食管腫瘤患者

中的安全性和初步療效結果：I期劑量遞增和擴展研究 2519 快速口頭報告-開發性治

療藥物-免疫療法 2024年6月2日 上午11:30-下午1:00 鄭莉教授 抗CLDN18.2/CD3雙特異性抗體IBI389在晚期胰腺導管腺癌患者中的安全

性和療效：I期研究的初步結果 4011 口頭報告（臨床科學研討

會）-消化道腫瘤的新型抗

體療法 2024年6月2日 下午4:30 -6:00 郝繼輝教授 IBI343 (抗CLDN18.2 ADC) IBI343（抗Claudin18.2 ADC）在晚期胰腺導管腺癌或膽道癌患者的安全

性和療效： I期研究的初步結果 3037 壁報分會場-開發治療-分

子靶向藥物和腫瘤生物學 2024年6月1日 上午9:00-12:00 虞先濬教授 IBI310 (抗CTLA-4抗體) IBI310（抗CTLA-4抗體）聯合信迪利單抗（抗PD-1抗體）對微衛星高度

不穩定性（MSI-H）/錯配修復缺陷(dMMR)結直腸癌患者的新輔助治療：

一項隨機、開放標簽的 Ib 期研究結果 3505 口頭報告-消化道腫瘤-結

直腸和肛門癌 2024年6月2日 上午8:00-11:00 徐瑞華教授 他雷替尼（ROS1抑制劑） 他雷替尼在晚期或轉移性 ROS1陽性非小細胞肺癌患者的療效和安全性：

II期TRUST-I研究 8520 快速口頭報告-肺癌-晚期

非小細胞肺癌 2024年6月1日 下午4:30-6:00 李瑋教授 IBI110 (抗LAG-3抗體) IBI110（抗LAG-3抗體）聯合信迪利單抗（抗PD-1抗體）治療晚期肺泡

軟組織肉瘤患者的有效性和安全性：II期研究結果 11559 壁報分會場-肉瘤 2024年6月1日 下午1:30-4:30 劉佳勇教授 達伯舒R(信迪利單抗)[1] 信迪利單抗聯合紫杉醇和順鉑新輔助治療局晚期宮頸癌的療效和安全性：

一項II期研究 5512 快速口頭報告-婦科腫瘤 2024年6月1日 上午8:00-9:30 劉繼紅教授 新輔助信迪利單抗聯合含鉑雙藥化療後進行經口機器人手術治療 HPV

相關可切除口咽癌：單臂，II期臨床研究 6011 口頭報告（臨床科學研討

會）-精准切除：可手術切

除的HPV陽性口咽癌的治

療決策 2024年6月3日 下午3:00-4:00 宋明教授 單臂2期研究：信迪利單抗聯合阿霉素和異環磷酰胺 (AI) 作為晚期未

分化多形性肉瘤 (UPS)、滑膜肉瘤 (SS)、粘液樣脂肪肉瘤 (MLPS) 和去

分化脂肪肉瘤 (DDLPS) 患者的一線治療療效和安全性 11505 口頭報告-肉瘤 2024年6月3日 下午3:00-6:00 羅志國教授 BBCAPX-II研究生存結果更新：信迪利單抗聯合貝伐珠單抗和CapeOx一

線治療RAS突變、MSS、不可切除的轉移性結直腸癌 3563 壁報分會場-消化道腫瘤 -結直腸和肛門癌 2024年6月1日 下午1:30-4:30 袁瑛教授 信迪利單抗聯合白蛋白紫杉醇二線治療局晚期或轉移性胃/胃食管結合部

腺癌（G/GEJA）的療效及生物標志物分析更新結果 4037 壁報分會場-消化道腫瘤-

胃食管、胰腺及肝膽腫瘤 2024年6月1日 下午1:30-4:30 姜志超教授 信迪利單抗聯合阿昔替尼治療晚期FH缺陷腎細胞癌：一項多中心、開放

標簽、單臂、II期研究（SAFH） 4523 壁報分會場-泌尿生殖系

統腫瘤-腎和膀胱腫瘤 2024年6月2日 上午9:00-12:00 曾浩教授 信迪利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期非透明細胞腎癌（nccRR）：一

項探索性、前瞻性、多中心臨床研究的初步結果 4544 壁報分會場-泌尿生殖系

統腫瘤-腎和膀胱腫瘤 2024年6月2日 上午9:00-12:00 董培教授 信迪利單抗聯合夫奎替尼治療晚期pMMR狀態子宮內膜癌：一項多中

心、單臂II期臨床研究 5619 壁報分會場-婦科腫瘤 2024年6月3日 上午9:00-12:00 吳小華教授 信迪利單抗聯合化療新輔助(2個周期vs.3個周期)治療可切非小細胞肺癌

（neoSCORE）：一項隨機、II期臨床研究的最終生存及探索性生 物標志物分析結果 8048 壁報分會場-肺部腫瘤-非

小細胞/小細胞/其他胸腺

腫瘤 2024年6月3日 下午1:30-4:30 邱福銘教授 耐立克R（奧雷巴替尼） 奧雷巴替尼（HQP1351）治療酪氨酸激酶抑制劑（TKI）耐藥的琥珀酸脫

氫酶缺陷型（SDH-）胃腸道間質瘤（GIST）和副神經節瘤患者的最新療

效數據 11502 口頭報告-肉瘤 2024年6月3日 下午3:00-6:00 邱海波教授

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）2，塞普替尼膠囊（睿妥®）2，伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，5個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：1.信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。 2.雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

[1] 除摘要5619外，信迪利单抗部分均为基于研究者申请发起的临床研究（IIT）

SOURCE 信達生物