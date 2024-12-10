【直擊ASH 2024】亞盛醫藥耐立克海外研究1.5年隨訪數據公佈，再證可克服患者對ponatinib或asciminib的耐藥/不耐受

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月10日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司已在於美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會（American Society of Hematology，ASH）年會上，以壁報展示形式更新了公司原創1類新藥奧雷巴替尼（研發代號：HQP1351；商品名：耐立克）治療反覆經治的慢性髓細胞白血病（CML）患者的海外研究最新數據。美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心（The University of Texas MD Anderson Cancer Center）白血病科的Hagop Kantarjian教授和Elias Jabbour 教授為該研究的主要研究者。

ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一，彙集了最前沿的研究進展及最新的藥物研發數據，展示全球血液學領域的最高學術水平。作為日益活躍在國際學術舞台上的「中國聲音」，今年亞盛醫藥四個品種（耐立克、APG-2575、APG-2449、APG-5918）有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告，其中兩項獲口頭報告。值得一提的是，這也是耐立克的研發數據連續第七年入選ASH年會口頭報告。

繼2022年在ASH年會口頭報告耐立克海外研究的初步結果、2023年在ASH年會上展示該品種在更大樣本量的患者中的進展後，今年亞盛醫藥展示了耐立克治療反覆經治的CML-CP患者的1.5年隨訪最新數據。此次研究結果再次表明，耐立克在前期經過深度治療的CML-CP患者中顯示出顯著、持久而穩定的抗白血病活性，並可克服患者對第三代酪氨酸激酶抑制劑（TKI）Ponatinib或變構抑制劑Asciminib的耐藥/不耐受，同時具有良好的耐受性。

耐立克是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，該品種已獲批用於治療任何TKI耐藥，並伴有T315I突變的CML-CP或CML-加速期（-AP）的成年患者；以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。今年1月，美國食品藥品監督管理局（FDA）已同意耐立克開展一項全球註冊III期臨床研究，用於治療既往接受過治療的CML-CP成年患者。

Elias Jabbour教授表示： 「奧雷巴替尼是一款極具潛力的新一代TKI藥物。現有數據顯示，該藥物在對兩種或更多TKI耐藥/不耐受的CP-CML患者中具有療效。此外，奧雷巴替尼在Ponatinib或Asciminib治療失敗的患者中顯示的高緩解率令人振奮。我們正在為一項評估該新型藥物的全球註冊III期研究招募患者。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「此次在ASH年會上展示的耐立克海外研究最新數據進一步表明該品種在耐藥CML、包括經ponatinib和asciminib治療失敗的患者中，具有巨大治療潛力，也再次表明該品種有望填補全球CML治療未被滿足的需求。目前，耐立克已有一項經FDA同意的全球註冊III期研究正在開展。相信在不遠的未來，我們能夠將這一創新藥物盡快帶給全球亟需新型療法的患者。此外，我們將繼續秉持初心，堅守『解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求』這一使命，加速推進耐立克在內的公司重點品種在全球層面的臨床開發，讓更多安全有效的藥物盡快上市，早日惠及患者。」

此項研究在2024 ASH年會上展示的核心要點如下：

Olverembatinib (HQP1351) Overcomes Resistance/Intolerance to Asciminib and Ponatinib in Patients (pts) with Heavily Pretreated Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP CML): A 1.5-Year Follow-up Update with Comprehensive Exposure-Response (E-R) Analyses

奧雷巴替尼（HQP1351）可克服經深度治療的慢性期慢性髓細胞白血病（CP CML）患者對Asciminib和Ponatinib的耐藥/不耐受：來自1.5年隨訪的最新數據及綜合暴露-反應（E-R）分析

展示形式：壁報展示

摘要編號：3151

分會場：632. 慢性髓細胞白血病：臨床及流行病學研究：壁報展示II

核心要點：

研究介紹 ：對第三代（3G）TKI Ponatinib和/或Asciminib（一種特異性靶向ABL 肉豆蔻酰 （STAMP）的抑制劑）耐藥/不耐受的CP-CML患者亟需新的治療選擇。奧雷巴替尼是一種耐受性良好的TKI，具有克服其他TKI耐藥的潛力，本次更新介紹了奧雷巴替尼在反覆經治的CP-CML患者中的療效和安全性數據。

入組患者和研究方法 ：

入組條件為既往接受過≥2種TKIs和/或一種STAMP抑制劑治療、入組時器官功能良好、且既往治療未達到MMR的成人CP-CML患者。

截至2024年7月28日，共有67例CP-CML患者入組，中位（範圍）隨訪時間為74.3（0.1-217.1）周；中位（範圍）年齡為50（21-80）歲；其中38 （56.7%）例患者為男性。

這些患者被隨機分配到奧雷巴替尼治療組，隔天口服一次(QOD)，28天為一個週期，劑量為30,40或50mg。同時根據T315I突變狀態進行分層，並進行全面的E-R分析。

療效數據 ：

共60例患者療效可評估，所有患者均為基線時無療效。其中35例（58.3%）患者入組治療後達到CCyR，29/64（45.3%）例達到MMR。12個月時，整體MMR率為61.4%（27/44），其中T315I突變患者的CCyR率為66.7%，而沒有T315I突變患者的CCyR率為54.8%，MMR率分別為50.0%和43.5%。

在28例Ponatinib治療失敗的細胞遺傳學反應可評估的CP-CML患者中，有15例（53.6%）達到CCyR，23例既往Ponatinib耐藥患者的CCyR率為52.2%（12/23），4例既往Ponatinib不耐受患者的CCyR率為75.0%（3/4）。30例先前接受過Ponatinib治療的分子學緩解可評估患者中，共有40.0%（12/30）達到MMR，其中23例既往Ponatinib耐藥患者的MMR率為47.8%（11/23），既往6例Ponatinib不耐受患者的MMR率為16.7%（1/6）, 所有患者均為基線時無療效。

在Asciminib治療失敗的可評估患者中，37.5%（6/16）達到CCyR，30%（6/20）達到MMR，其中既往Asciminib耐藥的患者的CCyR率為30.8%（4/13）、MMR率為26.7%（4/15）；既往Asciminib不耐受患者的CCyR率為50.0%（1/2 )，MMR率為25.0%（1/4) ，所有患者均為基線時無療效。

安全性數據 ：在66例患者中，62（93.9%）例報告了任何級別的治療期間出現的不良事件（TEAEs），其中44（66.7%）例經歷了≥3級的TEAEs。共60（90.9%）例報告了任何級別的與治療相關的不良事件（TRAEs），常見TRAEs（發生率≥20%）為肌酸激酶升高（37.9%）、血小板減少（24.2%）和谷丙轉氨酶升高（22.7%）。

結論 ：奧雷巴替尼耐受性良好，在反覆經治的CP-CML患者中顯示出顯著而持久的抗白血病活性。目前註冊III期研究正在招募中。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥