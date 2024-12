【直擊ASH 2024】亞盛醫藥Bcl-2抑制劑APG-2575聯合療法在維奈克拉經治患者中療效良好

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月10日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥(6855.HK)今日宣佈,公司已在於美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會(American Society of Hematology,ASH)年會上,以壁報展示形式公佈了公司細胞凋亡管線重要品種APG-2575(Lisaftoclax)單藥或聯合治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的最新數據。美國丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute)的Matthew S. Davids博士為該研究的主要研究者。

ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一,彙集了最前沿的研究進展及最新的藥物研發數據,展示全球血液學領域的最高學術水平。作為日益活躍在國際學術舞台上的「中國聲音」,今年亞盛醫藥四個品種(耐立克、APG-2575、APG-2449、APG-5918)有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告,其中兩項獲口頭報告。

此次公佈的研究數據再次顯示了亞盛醫藥的自研Bcl-2選擇性抑制劑APG-2575在復發/難治性(R/R) CLL/SLL患者中強勁的單藥和聯合治療潛力,尤其顯示了APG-2575聯合阿可替尼對既往接受過維奈克拉治療的患者有效,包括在維奈克拉治療中進展、不耐受及難治的患者。此外,在接受單藥和聯合治療的患者中均未觀察到藥物相互作用(DDI)及新的安全性問題。

Matthew S. Davids博士表示:「APG-2575再一次在多個亞組的患者人群中都展示出非常強的療效,包括在那些既往經過維奈克拉和BTK抑制劑治療後出現疾病進展或維奈克拉不耐受、難治的患者中。此外,該品種還具有極佳的耐受性,並可便捷地通過每日劑量遞增達到目標劑量。基於這些良好的早期研究結果,APG-2575有一項全球註冊臨床研究GLORA已經啟動,目前正積極招募患者中。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示:「此次公佈的數據再一次展現了APG-2575在CLL/SLL領域強勁的治療潛力。目前在中國,APG-2575的新藥上市申請(NDA)已獲國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)受理,並被推薦納入優先審評程序,有望成為全球第二個上市的Bcl-2抑制劑;而在全球範圍內,APG-2575有一項美國食品藥品監督管理局(FDA)同意的全球註冊III期研究正在開展。我們將繼續秉持初心,堅守'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'這一使命,加速推進APG-2575在內的公司重點品種在全球層面的臨床開發,讓更多安全有效的藥物盡快上市,早日惠及患者。」

此項研究在2024 ASH年會上展示的核心要點如下:

Lisaftoclax (APG-2575) Demonstrates Activity and Safety When Given With Accelerated Ramp-up and Then Combined With Acalabrutinib or Rituximab in Patients (pts) With Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL), Including Those With Prior Exposure to Venetoclax

Lisaftoclax(APG-2575)在快速劑量遞增給藥後與阿可替尼或利妥昔單抗聯合治療在慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者中的安全性和抗腫瘤活性,包括既往接受維奈克拉治療的患者

展示形式:壁報展示

摘要編號:4614

分會場:642. 慢性淋巴細胞白血病:臨床及流行病學研究:壁報展示III

核心要點:

研究背景 :維奈克拉(ven)對Bcl-2的抑制是CLL治療的重大進展,但為減輕腫瘤溶解綜合征和藥物相互作用(DDI)風險而進行的5周劑量遞增給藥的治療方式亟待優化。APG-2575(Lisaftoclax)是一種在研的口服Bcl-2抑制劑,其半衰期短,可以做到每日劑量遞增給藥。

研究介紹 :本次公佈了APG-2575(Lisaftoclax)單藥或聯合阿可替尼或利妥昔單抗治療初治 (TN)、復發/難治性(R/R)或既往接受過維奈克拉(ven-treated)治療的CLL/SLL的最新臨床數據。

入組患者和研究方法 :

從2020年3月20日至2024年6月27日,共入組176例患者:單藥組46例;聯合利妥昔單抗組39例;聯合阿可替尼組91例。其中R/R占87.5%(154/176), TN占12.5%(22/176);中位(範圍)年齡63(34-80)歲;67%為男性;25.6% 伴有del(17p)和/或 TP53 突變。

突變。 APG-2575(Lisaftoclax)的中位(範圍)持續治療週期分別為16.5(1-54;單藥組)個週期,24(3-39;聯合利妥昔單抗組)個週期和27(1-43;聯合阿可替尼組)個週期。14例患者接受過維奈克拉治療後復發/難治或不耐受,中位(範圍)年齡為65歲(51-78歲),79%為男性,50%的患者有del(17p),36%的患者有 TP53 突變,64%的患者有del(11q),38%的患者有複雜的核型(≥3種異常),92%的患者伴 IGHV 未突變。

突變,64%的患者有del(11q),38%的患者有複雜的核型(≥3種異常),92%的患者伴 未突變。 患者每天單獨口服APG-2575(Lisaftoclax)或與阿可替尼(持續治療)/利妥昔單抗(6個療程)聯合治療,每28天為一療程。APG-2575(Lisaftoclax)採用4-6天每天梯度遞增給藥的方式,從20mg開始,4-6天後可達到最終的目標劑量(400、600或800 mg)。聯合治療組中的患者從第1週期的第8天(C1D8)開始加入阿可替尼或利妥昔單抗治療,直至進展或第24個週期實現完全緩解(CR)或者觀察到不可耐受的毒性。

療效數據 :

在87例接受APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿可替尼治療的患者中,ORR為98%,在緩解患者中的DOR(DOR; 95% CI, 31-NE)和中位無進展生存期(PFS; 95% CI, 34-NE)均未達到。

聯合阿可替尼治療組中,有14例經維奈克拉治療後復發/難治或不耐受的患者。中位(範圍)治療週期為16(3-25)個,ORR為86%。中位PFS未達到(11.3-NE),12個月PFS率為84%,18個月PFS率為73%。

聯合阿可替尼治療組中,有9例維奈克拉難治患者。中位(範圍)治療週期為16(3-25)個,ORR為89%。中位PFS未達到(NE-NE),12個月PFS率為89%,18個月PFS率為89%。

安全性數據 :

各隊列TEAEs的發生率和嚴重程度相似。

所有隊列中常見的(≥20%)任意級別TEAEs 為感染(107例[61%])、中性粒細胞減少(67例[38%])、貧血(51例[29%])、腹瀉(51例[29%])、和血小板減少(38例[22%])。 ≥3級TEAEs(≥10%)在單藥組、聯合利妥昔單抗組和聯合阿可替尼組中分別為中性粒細胞減少15例(33%)、11例(28%)和27例(30%),感染13例(28%)、4例(10%)和14例(15%),貧血8例(17%)、4例(10%)和11例(12%)。

APG-2575(Lisaftoclax)單獨或聯合使用,均顯示出良好的安全性,臨床腫瘤溶解綜合征(TLS)發生率為1.1%。APG-2575(Lisaftoclax)與阿可替尼或利妥昔單抗聯合使用時,均未觀察到DDI或新的安全性信號。

結論 :此次研究數據表明,APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿可替尼對TN或R/R CLL患者有效,中位隨訪時間22.3個月時,ORR為98%,DOR未達到。APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿可替尼對既往接受過維奈克拉治療的患者有效,包括維奈克拉治療後進展、不耐受、難治的患者。這項隨訪時間較長的更新分析顯示,在接受APG-2575(Lisaftoclax)單藥治療/聯合治療的初治或R/R CLL/SLL患者中未觀察到DDI或新的安全性問題。我們會繼續積累既往接受過維奈克拉治療的患者數據來進一步證實這一鼓舞人心的結果。APG-2575(Lisaftoclax)的全球註冊III期臨床研究目前正在入組中。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業,致力於研發創新藥,以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日,公司在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼:6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線,包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑;新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等,為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗,其中包括13項註冊臨床研究(已完成/進行中/擬啟動)。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心(CDE)納入優先審評和突破性治療品種,並已在中國獲批,是公司的首個上市品種。目前,耐立克已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前,公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定,2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力,亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局,並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司,以及梅奧醫學中心(Mayo Clinic)、丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute)、美國國家癌症研究所(NCI)和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊,以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力,加速推進公司產品管線的臨床開發進度,真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命,以造福更多患者。

前瞻性聲明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外,於作出前瞻性陳述當日之後,無論是否出現新資料、未來事件或其他情況,我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文,並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出,可能因未來發展而出現變動。

