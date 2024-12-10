【直擊ASH 2024】Bcl-2抑制劑APG-2575治療MDS患者數據更新，療效和安全性優異

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月10日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司已在美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會（American Society of Hematology，ASH）年會上，以壁報展示形式更新了公司自主研發的Bcl-2選擇性抑制劑APG-2575聯合阿扎胞甘（AZA）治療骨髓增生異常綜合征（MDS）的安全性和有效性的隨訪數據。

ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一，彙集了最前沿的研究進展及最新的藥物研發數據，展示全球血液學領域的最高學術水平。作為日益活躍在國際學術舞台上的「中國聲音」，今年亞盛醫藥四個品種（耐立克®、APG-2575、APG-2449、APG-5918）有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告，其中兩項獲口頭報告。

這項APG-2575聯合AZA治療MDS的研究數據進一步體現出該品種聯合治療的強勁療效和安全性優勢。數據顯示，該治療方案在高危初治（TN）或復發/難治性（R/R）MDS患者中的總緩解率（ORR）達75%，且沒有病人因毒性不耐受出組。

該項臨床研究的主要研究者、浙江大學醫學院附屬第一醫院金潔教授表示：「較高危MDS治療多年來缺乏重大進展，目前去甲基化藥物作為標準治療療效不夠滿意。新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax聯合AZA治療MDS，有效性、安全性好，患者能更好耐受，可持續治療，有望改變MDS標準治療，使更多MDS患者受益，延長生存。」

該項臨床研究的報告人、浙江大學醫學院附屬第一醫院的王華鋒博士表示：「較高危MDS患者普遍骨髓功能差，對治療藥物的耐受性差。新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax聯合阿扎胞甘治療骨髓增生異常綜合征，有效性高，安全性好，骨髓抑制輕，尤其是治療相關感染發生率低、程度較輕，早期死亡率為零，解決了這類難治患者的最大難點問題，是這種新型Bcl-2抑制劑的最大亮點。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「此次更新的APG-2575聯合AZA治療MDS患者的療效和安全性數據令人欣喜，再次驗證了該品種的全球'Best-in-class'潛力。值得一提的是，該品種聯合AZA一線治療MDS的全球註冊III期臨床正在開展中。與此同時，我們很高興APG-2575針對R/R慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤的中國新藥上市申請已於近日獲受理並納入優先審評。未來，我們將繼續堅守'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'這一使命，加速推進公司重點品種在全球層面的臨床開發，讓更多安全有效的藥物盡快上市，早日惠及患者。」

此項研究在2024 ASH年會上展示的核心要點如下：

Lisaftoclax (APG-2575), a Novel BCL-2 Inhibitor, in Combination with Azacitidine in Treatment of Patients with Myelodysplastic Syndrome (MDS)

新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax（APG-2575）聯合阿扎胞甘治療骨髓增生異常綜合征（MDS）

展示形式：壁報展示

摘要編號：3202

分會場：637. 骨髓增生異常綜合征：臨床及流行病學研究：壁報展示II

核心要點：

研究背景 ：去甲基化藥物（HMA）仍然是高危MDS的標準治療，但臨床療效欠佳。而HMA治療失敗/耐藥的MDS患者，預後很差，這些高危MDS患者亟需新的治療方案。

研究介紹 ：臨床前數據顯示，新型的Bcl-2抑制劑APG-2575（Lisaftoclax）與HMA聯合可協同誘導AML和MDS腫瘤細胞的凋亡。此次會議報告的是一項Ib/II期臨床試驗的安全性和有效性隨訪數據，重點評估APG-2575（Lisaftoclax）聯合阿扎胞甘治療成人MDS患者的療效。

入組患者和研究方法 ：

該研究納入高危MDS患者（IPSS-R評分> 3.5；骨髓原始細胞>5%），包括初治（TN）和R/R MDS患者。APG-2575（Lisaftoclax）使用指定劑量（400mg, 600mg或800mg），每天一次，第1天至第14天使用；在第1天至第7天聯合使用阿扎胞甘(75mg /m2/天)，每28天為一個治療週期。在第一個治療週期中，APG-2575（Lisaftoclax）採用每日劑量遞增方案以預防腫瘤溶解綜合征(TLS)。該研究的主要目的是評估此聯合療法治療MDS患者的有效性和安全性，並確定APG-2575（Lisaftoclax）的推薦III期劑量。根據2006年國際工作組（IWG）標準評估完全緩解（CR）和骨髓完全緩解率（mCR)。

截至2024年7月1日，共有49例患者入組：8例為R/R MDS（APG-2575 [Lisaftoclax] 600 mg [n = 5]和800 mg [n = 3]），41例為TN MDS（APG-2575 [Lisaftoclax] 400 mg [n = 16]、600 mg [n = 23]和800 mg [n = 2]）。中位（範圍）年齡為66（22-83）歲，55.1%的患者為男性。IPSS-R風險分級為中危（12/49[24.5%]）、高危（24/49[49.0%]）和極高危（13/49[26.5%]）。39例有基因突變譜數據的患者中，9例（23.1%）有TP53突變；11例（28.2%）有TET2突變；10例（25.6%）有ASXL1突變；10例（25.6%）有RUNX1突變。基線時，70.8%的患者報告了≥3級貧血；54.2%報告了≥3級中性粒細胞減少；45.8%報告了≥3級血小板減少症。

療效數據 ：在8例R/R MDS患者中，中位治療時間（DOT）為3.2（1.2-9.4）個月。總反應率（ORR = CR[12.5%] +mCR[62.5%]）為75.0%（95% CI, 34.9-96.8）。在40例可評估療效的TN MDS患者中，中位DOT為4.5（0.5-12.1）個月；根據IWG 2006標準，ORR為77.5%（95% CI, 61.5-89.2），CR率為25.0%。此外，23例接受APG-2575（Lisaftoclax）600 mg聯合阿扎胞甘治療的TN MDS患者中，ORR和CR率分別為73.9%和30.4%；由於這些患者的中位治療時間相對較長（6.01個月），我們根據IWG 2023標準進行了進一步分析，復合CR率（CR2023 = CR [52.2%] + CRL[17.4%]）為69.6%，中位達到CR時間（範圍）為2.84（1.1-8.7）個月。中位無進展生存期和中位總生存期均未達到。

安全性數據 ：

46.9%的患者報告≥3級感染，其中26.5%與治療相關。11例（22.4%）患者發生了因不良事件導致的週期間治療延遲，中位延遲時間(範圍)為12（1-63）天。

共有95.9%的患者報告了與治療相關的不良事件（TRAEs），其中87.8%為≥3級AEs，28.6%為嚴重AEs。常見的≥3級血液學TRAEs包括白細胞計數減少（71.4%）、中性粒細胞減少（65.3%）、血小板減少（65.3%）、貧血（20.4%）和發熱性中性粒細胞減少（12.2%）。

60天死亡率和TLS發生率均為0。

結論 ：以上臨床數據表明，APG-2575（Lisaftoclax）聯合阿扎胞甘在高危TN或R/R MDS患者治療中具有重要作用。該聯合治療呈現良好的有效性和耐受性，60天死亡率為0，需要APG-2575（Lisaftoclax）減量的患者少，感染率低，支持該聯合治療在高風險MDS患者的進一步臨床開發。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥