【直擊ASH 2024】斬獲摘要成就獎！耐立克®聯合Bcl-2抑制劑APG-2575數據首次公佈，無化療治療兒童R/R Ph+ ALL表現優異

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月10日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司已在美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會（American Society of Hematology，ASH）年會上，以壁報展示形式公佈了公司原創1類新藥奧雷巴替尼（研發代號：HQP1351；商品名：耐立克®）聯合公司原研Bcl-2抑制劑APG-2575治療復發/難治性費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（R/R Ph+ ALL）兒童及青少年患者的安全性和療效數據。這是亞盛醫藥兩個重磅品種聯合治療數據的首次披露，並榮獲本屆ASH年會的「摘要成就獎」。

ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一，彙集了最前沿的研究進展及最新的藥物研發數據，展示全球血液學領域的最高學術水平。作為日益活躍在國際學術舞台上的「中國聲音」，今年亞盛醫藥四個品種（耐立克®、APG-2575、APG-2449、APG-5918）有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告，其中兩項獲口頭報告。

這項針對R/R Ph+ ALL兒童及青少年患者的研究數據初步驗證了奧雷巴替尼與APG-2575聯合治療的療效潛力和安全性優勢。數據顯示，該方案在無需強化療或免疫治療的情況下，實現了83.3%的完全緩解（CR）率和71.4%的可測量殘留疾病（MRD）轉陰率。

耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，該品種已獲批用於治療任何TKI耐藥，並伴有T315I突變的CML-CP或CML-加速期（-AP）的成年患者；以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。耐立克®在中國的商業化推廣由亞盛醫藥和信達生物共同負責。

該項臨床研究的主要研究者、中國醫學科學院血液病醫院竺曉凡教授表示：「近年來我國兒童血液病整體診治水平已有大幅提升，但是在Ph+ ALL領域，因為其疾病的特殊性，整體預後依然較差，R/R Ph+ ALL治療仍有很大的探索空間。現在第三代BCR-ABL1抑制劑奧雷巴替尼聯合Bcl-2抑制劑APG-2575的研究的初步數據提示，在無需強化療或免疫治療的情況下，患兒可以獲得相當不錯的完全緩解率和殘留疾病轉陰率，且耐受性良好。我們期待在接下來的臨床研究中進一步確定兩藥聯合的合適劑量和方案。為R/R Ph+ ALL兒童患者，探索更多安全且有效的治療選擇。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「這是公司兩個重磅品種耐立克®和APG-2575的首次聯用。在這一治療方案中，Ph+ ALL兒童患者在無化療的情況下仍獲得卓越的療效和安全性，起效迅速，緩解率高且緩解程度深。這意味著該聯合治療方案有望成為Ph+ ALL進入『無化療』時代的新的治療選擇。未來，我們將繼續堅守『解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求』這一使命，加速推進公司重點品種在全球層面的臨床開發，讓更多安全有效的藥物盡快上市，早日惠及患者。」

此項研究在2024 ASH年會上展示的核心要點如下：

Safety and Efficacy of Olverembatinib (HQP1351) Combined with Lisaftoclax (APG-2575) in Children and Adolescents with Relapsed/Refractory Philadelphia Chromosome–Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R Ph+ ALL): First Report from a Phase 1 Study

奧雷巴替尼（HQP1351）聯合Lisaftoclax（APG-2575）治療復發/難治性費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（R/R Ph+ ALL）兒童及青少年患者的安全性和療效：一項I期臨床研究的首次報告

展示形式：壁報展示

摘要編號：1443

分會場：613. 急性淋巴細胞白血病：同種移植以外的療法：壁報展示I

核心要點：

研究背景 ：奧雷巴替尼是新型三代TKI，具有良好耐受性，並在已接受深度治療的CP-CML患者中（無論是否有T315I突變）表現出強大且持久的抗白血病活性。Lisaftoclax是一種新型Bcl-2抑制劑，在多種血液惡性腫瘤中顯示出抗腫瘤效果。目前，R/R Ph+ ALL兒童患者尚無有效治療選擇。

研究介紹 ：本研究旨在探索奧雷巴替尼單藥或聯合Lisaftoclax在R/R Ph+ ALL兒童患者中的安全性、有效性及藥代動力學（PK）特徵。

入組患者和研究方法 ：

這是一項開放標籤的Ib期研究，入組的為年齡小於18歲的R/R Ph+ ALL兒童患者，這些患者對至少一種TKI耐藥或不耐受（如果患者攜帶T315I突變，則不考慮既往TKI使用情況）。患者需具備足夠的Karnofsky/Lansky功能狀態評分和器官功能。患有與Ph+ ALL無關的症狀性中樞神經系統疾病或顯著出血的患者被排除在外。

奧雷巴替尼以成人等效劑量（AED）40 mg口服，隔日一次，持續2周（第1-14天）。然後同劑量的奧雷巴替尼聯合Lisaftoclax，後者的指定劑量為200/400/600 mg（AED），每日一次（QD），第13-42天（第13-15天需3天劑量遞增）。地塞米松以6 mg/m2/天的劑量從第15-42天每日口服一次。主要終點包括奧雷巴替尼單藥/聯合APG-2575的安全性評估、總反應率（ORR）、MRD陰性率、以及PK特徵。

從2022年9月至2024年6月，共入組了10例患者。中位年齡（範圍）為13.0（11-15）歲，其中6例為男性。中位體重（範圍）為49.85（35.9-86.0）kg。9例（90.0%）患兒表達p190轉錄本；1例（10.0%）表達p210轉錄本。基線時，3例患兒攜帶BCR-ABL1突變，包括2例T315I突變和1例F317L突變。1例患兒因在第1療程第1天（C1D1）發生癲癇而退出試驗，9例患兒被納入3+3劑量遞增模型：每組（A、B和C組）各3例患兒，分別接受200、400和600 mg（AED）指定劑量的Lisaftoclax。這些患兒完成了42天的治療，並接受了主要終點評估。

療效數據 ：在6例形態學反應可評估的患兒中，在奧雷巴替尼單藥治療結束時（EOM），2例達到CR伴不完全血細胞恢復（CRi），2例達到部分緩解（PR），ORR（CR+CRi）為33.3%；在奧雷巴替尼和Lisaftoclax聯合治療結束時（EOC），5例（83.3%）達到CR；在7例分子學可評估的患兒中，有5（71.4%）例達到了MRD陰性，其中1例在EOM達到，4例在EOC達到。

安全性數據 ：

10例患兒中有6例經歷了≥ 3級的血液學治療期間出現的不良事件，包括貧血（3/10）、中性粒細胞減少（7/10）和血小板減少（3/10）；1例患兒因3級丙氨酸氨基轉移酶升高而停止治療，另1例患兒在第1療程第1天（C1D1）發生癲癇並退出試驗。

初步PK分析顯示，奧雷巴替尼和Lisaftoclax在兒童和成人中具有相似的PK特徵和可比的藥物暴露，經過多次給藥後未見顯著蓄積。且奧雷巴替尼和Lisaftoclax之間未觀察到藥物相互作用。

結論 ：初步數據表明，奧雷巴替尼聯合Lisaftoclax為R/R Ph+ ALL患兒提供了一種安全且有效的治療選擇。該方案在無需強化療或免疫治療的情況下，實現了83.3%的CR率和71.4%的MRD轉陰率。目前，該研究正處於劑量擴展階段。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥